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    «Манчестер Юнайтед» намерен расстаться со Смоллингом

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг может покинуть команду по окончании сезона. Сообщается, что руководство «красных дьяволов» готово продать 27-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

    Руководство «МЮ» намерено расстаться с 27-летним англичанином, поскольку тот проигрывает в конкуренции Филу Джонсу, Эрику Байи и Маркосу Рохо. Также летом клуб планирует подписать еще одного игрока обороны – Майкла Кина из «Бернли».

    В услугах Смоллинга, который в этом сезоне АПЛ провел 17 матчей и забил гол, заинтересован «Арсенал».

    Источник: ESPN

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    24.05.2017 09:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +110

      Baich 24 мая 2017, 14:24

      Смолинг хорош!Если бы не травмы он играл бы на высоком уровне!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 24 мая 2017, 11:16

      Я всегда удивлялся почему он играет в ТОП клубе,по-моему его уровень борьба за Выживание...

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