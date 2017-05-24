«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться со Смоллингом

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг может покинуть команду по окончании сезона. Сообщается, что руководство «красных дьяволов» готово продать 27-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Руководство «МЮ» намерено расстаться с 27-летним англичанином, поскольку тот проигрывает в конкуренции Филу Джонсу, Эрику Байи и Маркосу Рохо. Также летом клуб планирует подписать еще одного игрока обороны – Майкла Кина из «Бернли».

В услугах Смоллинга, который в этом сезоне АПЛ провел 17 матчей и забил гол, заинтересован «Арсенал».