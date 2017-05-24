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Парфенов: «В РФПЛ «Тосно» будет бороться»

24 мая 2017, 08:53
9

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал о задачах команды на сезон-2017/18. Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша ФНЛ клуб занял второе место в турнирной таблице и обеспечил себе участие в следующем сезоне РФПЛ.

– Какие задачи будут стоять перед вашей командой в первом сезоне в Премьер-лиге?

– Пока трудно сказать. Сейчас идет ежедневная работа, занимаемся селекцией...

– Но, наверное, первоочередная цель – не вылететь? Или сможете побороться за более высокие места?

– Будем и бороться, и играть. Если ставить задачу просто остаться в элитном дивизионе, изначально настроишь себя на то, что окажешься где-то внизу. Это с точки зрения психологии неправильно. Но мы трудимся без лозунгов. Даже когда выходили в Премьер-лигу, много не говорили об этом.

– То есть когда вас приглашали, обязательного повышения в классе от вас не требовали?

– Внутренний настрой, само собой, имелся. И задачу руководство ставило. Но мы не афишировали. Убирали внимание от себя подальше. Было достаточно команд, которые заявляли о намерениях пробиться наверх – «Кубань», «Мордовия», но сами видите, что в итоге получилось.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Парфенов Дмитрий
Комментарии (9)
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momwig_
1495607102
Удачи, конечно... Но бороться вы, Дим, будете за "зону стыков" скорее всего.
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Микояновский мясокомбинат
1495608598
Парфенов: «В РФПЛ «Тосно» будет бороться и нагибать свиней,как это мы уже делали ))
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Дядя Серёжа
1495609118
Играйте робята, в смысле в футбол
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МАКАРШВЕД
1495619698
Амбиций много.... Игра покажет, это не ФНЛ, Команды по мастеровитей РФПЛ.
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serglider
1495625361
Да никто особо из ФНЛ в РФПЛ и не рвется))) Требования к клубам меньше, бабки платят те же... Один год был вообще казус когда клуб пробился в РФПЛ и... предпочел остаться в ФНЛ)))
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Mahone
1495630799
Удачи!!!!!!! Теперь два матча в Питере будут спаренные,тем интереснее будет
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