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    Парфенов: «В РФПЛ «Тосно» будет бороться»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал о задачах команды на сезон-2017/18. Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша ФНЛ клуб занял второе место в турнирной таблице и обеспечил себе участие в следующем сезоне РФПЛ.

    – Какие задачи будут стоять перед вашей командой в первом сезоне в Премьер-лиге?

    – Пока трудно сказать. Сейчас идет ежедневная работа, занимаемся селекцией...

    – Но, наверное, первоочередная цель – не вылететь? Или сможете побороться за более высокие места?

    – Будем и бороться, и играть. Если ставить задачу просто остаться в элитном дивизионе, изначально настроишь себя на то, что окажешься где-то внизу. Это с точки зрения психологии неправильно. Но мы трудимся без лозунгов. Даже когда выходили в Премьер-лигу, много не говорили об этом.

    – То есть когда вас приглашали, обязательного повышения в классе от вас не требовали?

    – Внутренний настрой, само собой, имелся. И задачу руководство ставило. Но мы не афишировали. Убирали внимание от себя подальше. Было достаточно команд, которые заявляли о намерениях пробиться наверх – «Кубань», «Мордовия», но сами видите, что в итоге получилось.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2017 08:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 мая 2017, 15:59

      Удачи!!!!!!! Теперь два матча в Питере будут спаренные,тем интереснее будет

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 24 мая 2017, 14:29

      Да никто особо из ФНЛ в РФПЛ и не рвется))) Требования к клубам меньше, бабки платят те же... Один год был вообще казус когда клуб пробился в РФПЛ и... предпочел остаться в ФНЛ)))

      0
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 24 мая 2017, 12:54

      Амбиций много.... Игра покажет, это не ФНЛ, Команды по мастеровитей РФПЛ.

      3
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 24 мая 2017, 09:58

      Играйте робята, в смысле в футбол

      1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 24 мая 2017, 09:49

      Парфенов: «В РФПЛ «Тосно» будет бороться и нагибать свиней,как это мы уже делали ))

      1
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      Рейтинг: +673

      life85 > Микояновский мясокомбинат 24 мая 2017, 10:33

      Мля...ещё один зоофил (

      -1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 24 мая 2017, 09:25

      Удачи, конечно... Но бороться вы, Дим, будете за "зону стыков" скорее всего.

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > momwig_ 24 мая 2017, 10:26

      При павельном усилении и поддержке петровского могут и выше быть

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > Alex ostrov 24 мая 2017, 10:59

      Петровский - это только поле. Это не поддержка. А Питера никогда на две команды в футболе не хватало. Так уж питерские мозги устроены. А для правильного усиления нужны деньги.

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