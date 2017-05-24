Парфенов: «В РФПЛ «Тосно» будет бороться»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал о задачах команды на сезон-2017/18. Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша ФНЛ клуб занял второе место в турнирной таблице и обеспечил себе участие в следующем сезоне РФПЛ.

– Какие задачи будут стоять перед вашей командой в первом сезоне в Премьер-лиге?

– Пока трудно сказать. Сейчас идет ежедневная работа, занимаемся селекцией...

– Но, наверное, первоочередная цель – не вылететь? Или сможете побороться за более высокие места?

– Будем и бороться, и играть. Если ставить задачу просто остаться в элитном дивизионе, изначально настроишь себя на то, что окажешься где-то внизу. Это с точки зрения психологии неправильно. Но мы трудимся без лозунгов. Даже когда выходили в Премьер-лигу, много не говорили об этом.

– То есть когда вас приглашали, обязательного повышения в классе от вас не требовали?

– Внутренний настрой, само собой, имелся. И задачу руководство ставило. Но мы не афишировали. Убирали внимание от себя подальше. Было достаточно команд, которые заявляли о намерениях пробиться наверх – «Кубань», «Мордовия», но сами видите, что в итоге получилось.