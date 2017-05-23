«Спартак» расстанется с врачом Лю Хуншэном

«Спартак» в ближайшее время покинут трое сотрудников – начальник команды Евгений Демин, а также работники медицинского департамента Лю Хуншэн и Андрей Гришанов. Мотивы расставания остаются неизвестными.

Напомним, в свое время Хуншэн с помощью нетрадиционной медицины избавил от проблем со спиной защитника Неманью Видича, перешедшего в стан красно-белых летом 2004 года. Из-за них трансфер серба ранее забраковали несколько европейских клубов. Впоследствии футболист успешно отыграл за «Спартак» полтора сезона, после чего перебрался в «Манчестер Юнайтед».