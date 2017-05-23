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    «Спартак» расстанется с врачом Лю Хуншэном

    «Спартак» в ближайшее время покинут трое сотрудников – начальник команды Евгений Демин, а также работники медицинского департамента Лю Хуншэн и Андрей Гришанов. Мотивы расставания остаются неизвестными.

    Напомним, в свое время Хуншэн с помощью нетрадиционной медицины избавил от проблем со спиной защитника Неманью Видича, перешедшего в стан красно-белых летом 2004 года. Из-за них трансфер серба ранее забраковали несколько европейских клубов. Впоследствии футболист успешно отыграл за «Спартак» полтора сезона, после чего перебрался в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.05.2017 18:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 мая 2017, 22:55

      Блин, Лю жалко, колоритный персонаж, а главное давно уже с нами

      1
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    • ...
      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 23 мая 2017, 21:07

      Ну нет. Только не доктора Лю. Я так гордился нашим китайцем. Как ножом по сердцу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 23 мая 2017, 20:50

      да просто время пришло, вот и на пенсию пошёл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 23 мая 2017, 19:56

      Хороший врач.. столько лет уж он работает... очень очень жаль..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 мая 2017, 19:42

      Следы заметают..)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 18:50

      Не понятно , но интересно ! Хм.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 23 мая 2017, 18:41

      Да что вы делаете? Отличный спец китаец, столько лет в команде. Лично я против такого решения. Думаю, что многие меня поддержат.

      4
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat > Супермачо 23 мая 2017, 18:52

      Согласен,он в спартаке уже больше чем врач,веселый такой мужичек))интересно с чьей это подачи его убирают?!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > VASoMeat 23 мая 2017, 20:21

      я читал что это инициатива Карерры

      0
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс > Obojaemiy 23 мая 2017, 21:04

      Где читал?

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > Футболозавр Рекс 25 мая 2017, 13:14

      в приложении спартак) и на чемпионате или на РУСФУТБОЛЕ

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