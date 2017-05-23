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«Спартак» расстанется с врачом Лю Хуншэном

23 мая 2017, 18:37
12

«Спартак» в ближайшее время покинут трое сотрудников – начальник команды Евгений Демин, а также работники медицинского департамента Лю Хуншэн и Андрей Гришанов. Мотивы расставания остаются неизвестными.

Напомним, в свое время Хуншэн с помощью нетрадиционной медицины избавил от проблем со спиной защитника Неманью Видича, перешедшего в стан красно-белых летом 2004 года. Из-за них трансфер серба ранее забраковали несколько европейских клубов. Впоследствии футболист успешно отыграл за «Спартак» полтора сезона, после чего перебрался в «Манчестер Юнайтед».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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Супермачо
1495554102
Да что вы делаете? Отличный спец китаец, столько лет в команде. Лично я против такого решения. Думаю, что многие меня поддержат.
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dok66
1495554637
Не понятно , но интересно ! Хм.
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shinnik
1495557774
Следы заметают..)
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Sky Spartak
1495558607
Хороший врач.. столько лет уж он работает... очень очень жаль..
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NEON-SM
1495561833
да просто время пришло, вот и на пенсию пошёл
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Футболозавр Рекс
1495562856
Ну нет. Только не доктора Лю. Я так гордился нашим китайцем. Как ножом по сердцу.
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vladik12
1495566382
Лю прошел сквозь огонь и воду в красно-белом мундире, не надо его увольнять! Надеюсь, он по собственному уходит.
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filosof sparty
1495569319
Блин, Лю жалко, колоритный персонаж, а главное давно уже с нами
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