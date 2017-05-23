Гризманн: «Манчестер Юнайтед» победит «Аякс» со счетом 2:0 в финале Лиги Европы, а «Ювентус» в ЛЧ обыграет «Реал» – 2:1»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн дал прогноз на финальные матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов.

По случаю презентации своей автобиографии «За улыбкой», которая выйдет в этот четверг, француз ответил на вопрос, кто, по его мнению, победит в двух самых престижных европейских клубных турнирах нынешнего сезона.

«Манчестер Юнайтед» победит «Аякс» со счетом 2:0, а «Ювентус» обыграет «Реал» – 2:1», – сказал Гризманн, добавив, что голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон очень силен.

Напомним, что «Атлетико» выбыл из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, уступив команде Зинедина Зидана (0:3; 2:1).