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  • Гризманн: «Манчестер Юнайтед» победит «Аякс» со счетом 2:0 в финале Лиги Европы, а «Ювентус» в ЛЧ обыграет «Реал» – 2:1»

Гризманн: «Манчестер Юнайтед» победит «Аякс» со счетом 2:0 в финале Лиги Европы, а «Ювентус» в ЛЧ обыграет «Реал» – 2:1»

23 мая 2017, 17:14
17

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн дал прогноз на финальные матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов.

По случаю презентации своей автобиографии «За улыбкой», которая выйдет в этот четверг, француз ответил на вопрос, кто, по его мнению, победит в двух самых престижных европейских клубных турнирах нынешнего сезона.

«Манчестер Юнайтед» победит «Аякс» со счетом 2:0, а «Ювентус» обыграет «Реал» – 2:1», – сказал Гризманн, добавив, что голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон очень силен.

Напомним, что «Атлетико» выбыл из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, уступив команде Зинедина Зидана (0:3; 2:1).

Источник: L' Equipe
Лига Европы Лига чемпионов Аякс Манчестер Юнайтед Ювентус Реал Гризманн Антуан
Комментарии (17)
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Тони Монтана Б
1495549363
поверю на слово)
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Psih86
1495551995
Чуть не согласен,МЮ 1-0 выграет,а Юве 5-0:)
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Зэб
1495554283
Антуан ставку сделал.
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lekseij2007
1495554984
А вот и новый осминог Пауль!)
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Serjoga
1495556119
Основное время 2:2! А дальше посмотрим!
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MU-fanatic
1495558464
довольно объективное мнение!присоединюсь пожалуй+
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Dgad
1495603687
МЮ то выиграет, но вот наврятли Юве обыграет Реал,)
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Ajax_Amsterdam
1495658462
после первого матча - ну прям вангует)))... ээххх... АЯКС... как так.... уступить по сути дела никчемной команде..... растроили вы меня!!!!
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вместе с ЦСКА
1495689815
Ждите Гризманна в следующем сезоне Битвы Экстрасенсов =))
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Avatar 2
1495719301
Лига Европы - угадал ...
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