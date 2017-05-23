Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гризманн: «Манчестер Юнайтед» победит «Аякс» со счетом 2:0 в финале Лиги Европы, а «Ювентус» в ЛЧ обыграет «Реал» – 2:1»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн дал прогноз на финальные матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов.

    По случаю презентации своей автобиографии «За улыбкой», которая выйдет в этот четверг, француз ответил на вопрос, кто, по его мнению, победит в двух самых престижных европейских клубных турнирах нынешнего сезона.

    «Манчестер Юнайтед» победит «Аякс» со счетом 2:0, а «Ювентус» обыграет «Реал» – 2:1», – сказал Гризманн, добавив, что голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон очень силен.

    Напомним, что «Атлетико» выбыл из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, уступив команде Зинедина Зидана (0:3; 2:1).

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2017 17:14
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 25 мая 2017, 16:35

      Лига Европы - угадал ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 25 мая 2017, 08:23

      Ждите Гризманна в следующем сезоне Битвы Экстрасенсов =))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 24 мая 2017, 23:41

      после первого матча - ну прям вангует)))... ээххх... АЯКС... как так.... уступить по сути дела никчемной команде..... растроили вы меня!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Ajax_Amsterdam 25 мая 2017, 08:23

      нынешний МЮ гомно полное)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Ajax_Amsterdam 30 мая 2017, 12:38

      одни на опыте играли, а вторые били не пойми куда и зачем, вот так и проиграл Аякс твой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 мая 2017, 10:07

      Все знаменитости болею ПРОТИВ Реала, хоть бы один от души болел ЗА Ювентус!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 24 мая 2017, 08:28

      МЮ то выиграет, но вот наврятли Юве обыграет Реал,)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 23 мая 2017, 19:54

      довольно объективное мнение!присоединюсь пожалуй+

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 мая 2017, 19:15

      Основное время 2:2! А дальше посмотрим!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 23 мая 2017, 18:56

      А вот и новый осминог Пауль!)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 23 мая 2017, 18:44

      Антуан ставку сделал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 23 мая 2017, 18:35

      Отличный прогноз!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11