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    «Арсенал» нашел замену Санчесу в лице Халка

    «Арсенал» продолжает поиски нападающего, способного заменить Алексиса Санчеса. По информации СМИ, чилиец наверняка покинет красно-белых ближайшим летом, так как интерес к нему проявляют клубы из Манчестера и «Челси».

    Сообщается, что «канониры» обратили свое внимание на форварда «Шанхай СИПГ» Халка, который недавно признался в своих симпатиях к «Арсеналу», а также заявил, что мечтает поиграть в АПЛ и будет не против покинуть китайский клуб до завершения контракта, срок которого рассчитан до июня 2020 года.

    В нынешнем сезоне Халк записал в свой актив девять голов и девять результативных передач в 15-ти матчах.

    Источник: Don Balon

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    23.05.2017 14:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 24 мая 2017, 03:28

      Отлично....

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 23 мая 2017, 20:32

      Думаю у Арсенала не хватит денег тягаться с китайцами.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 23 мая 2017, 16:22

      Да в Арсенале дела хуже,чем я думал , если они Алексиса собираются менять на Халка, кто нибудь вообще может вспомнить когда из Китая футболист проведший там больше месяца вернулся бы от туда "живым" Луис Адриано например сбежал от туда спустя две недели, и тем самым можно сказать спас себе карьеру.

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      Рейтинг: +399

      kella 23 мая 2017, 16:01

      В нынешнем сезоне Халк записал в свой актив девять голов и девять результативных передач в 15-ти матчах. Плюс - нокаутировал тренера

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      Рейтинг: +21

      Sniff87 23 мая 2017, 15:32

      Будет интересно посмотреть на него в АПЛ )))

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