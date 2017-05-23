«Арсенал» нашел замену Санчесу в лице Халка

«Арсенал» продолжает поиски нападающего, способного заменить Алексиса Санчеса. По информации СМИ, чилиец наверняка покинет красно-белых ближайшим летом, так как интерес к нему проявляют клубы из Манчестера и «Челси».

Сообщается, что «канониры» обратили свое внимание на форварда «Шанхай СИПГ» Халка, который недавно признался в своих симпатиях к «Арсеналу», а также заявил, что мечтает поиграть в АПЛ и будет не против покинуть китайский клуб до завершения контракта, срок которого рассчитан до июня 2020 года.

В нынешнем сезоне Халк записал в свой актив девять голов и девять результативных передач в 15-ти матчах.