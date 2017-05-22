Гюндоган – о дебютном сезоне за «Сити»: «Это было тяжелое время, но мою волю не сломить»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган подвел итог своему дебютному сезону за клуб. В июне 2016 года он перешел в клуб из «Боруссии». Сумма сделки составила 27 миллионов евро.

«Сезон для нас подошел к концу. Для меня это было тяжелое время. Стоило мне полностью восстановиться от одной травмы, как я тут же получил другую. Заниматься в тренажерном зале шесть дней в неделю вместо того, чтобы тренироваться вместе с командой, иногда бывает очень грустно.

Так или иначе, я оглядываюсь назад с благодарностью за хорошие воспоминания. Меня очень тепло приняли, я чувствую себя тут как дома. Я работаю с прекрасными игроками и тренерским штабом. К тому же, не каждый день удается сделать дубль в ворота «Барселоны» (3:1 в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов – прим. «Бомбардира»).

Для меня было гордостью носить футболку клуба на протяжении минувшего сезона и я не могу дождаться момента, когда надену ее в следующем. Мои мечты велики, мою волю не сломить. Увидимся в следующем сезоне! Вперед, «Сити»!» – написал 26-летний немец в твиттере.

В минувшем сезоне Гюндоган принял участие в 16-ти матчах всех соревнований, забив пять голов и отдав две голевые передачи. Команда Хосепа Гвардиолы завершила выступление в английской Премьер-лиге на четвертой строчке в турнирной таблице.