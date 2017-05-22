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  • Мутко: «Самый проблемный стадион — это пока «Санкт-Петербург». Сейчас идет активная фаза замены газона»

Мутко: «Самый проблемный стадион — это пока «Санкт-Петербург». Сейчас идет активная фаза замены газона»

22 мая 2017, 20:40
15

Президент РФС Виталий Мутко подтвердил информацию о замене газона на стадионе «Санкт-Петербург».

«Могу сказать, что на сегодня, конечно, самый проблемный стадион — это пока «Санкт-Петербург». Вы знаете, что 20-го числа приняли решение о замене газона. Сейчас идет активная фаза замены газона. У нас был вариант — подготовленный заранее газон, который выращивался за пределами стадиона. Сейчас такая работа ведется. Есть еще ряд других вопросов, связанных с доведением этого стадиона. Надеюсь, до 2-го числа эта работа будет завершена», — сказал Мутко.

Стадион входит в число объектов, которые примут Кубок конфедераций. Турнир пройдет с 17-го июня по 2 июля в четырех городах России. В первый день турнира «Санкт-Петербург» примет встречу сборных России и Новой Зеландии.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Зенит Россия Мутко Виталий
Комментарии (15)
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mihail200606
1495475875
Иосифа Виссарионовича на них нет... муток и остальные кто деньги пилил жили бы там на газоне круглосуточно , каждую травинку в лицо знали...
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paracetamol
1495476649
Самый проблемный министр - Мудко!
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евгений сергеевичч
1495476950
жаль что не активная стадия замены руководства отвечавшего за строительство стадиона
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Небесная
1495480464
Самый проблемный чиновник Мутко. Почему не ведется работа о его замене?
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Shinra
1495481240
Лучше б коноплёй поле засеяли, больше толку бы с него было, чем футбол какой-то там.
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spartach n1
1495483196
Давно бы уже закрыли проект и мутко на повал !
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Злоe Добро
1495485433
Зачем траву садить,лучше Мудка посадить.
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Дядя Серёжа
1495507528
Активная фаза началась, когда двинулась первый самосвал бетона и первый самосвал денег.
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dok66
1495519824
Ну до 2-го наверное успеют постелить . Но газону ведь еще нужно схватиться, а до матча - 2 недели ! Видимо после Кубка будет очередная "перестилка - отмывка" . Не зря же г-н Албин говорил о трех запасных газонах .
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rubinovyi2
1495597035
Он уже лет 15 проблемный...,да и еще столько же будет.))
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