Мутко: «Самый проблемный стадион — это пока «Санкт-Петербург». Сейчас идет активная фаза замены газона»

Президент РФС Виталий Мутко подтвердил информацию о замене газона на стадионе «Санкт-Петербург».

«Могу сказать, что на сегодня, конечно, самый проблемный стадион — это пока «Санкт-Петербург». Вы знаете, что 20-го числа приняли решение о замене газона. Сейчас идет активная фаза замены газона. У нас был вариант — подготовленный заранее газон, который выращивался за пределами стадиона. Сейчас такая работа ведется. Есть еще ряд других вопросов, связанных с доведением этого стадиона. Надеюсь, до 2-го числа эта работа будет завершена», — сказал Мутко.

Стадион входит в число объектов, которые примут Кубок конфедераций. Турнир пройдет с 17-го июня по 2 июля в четырех городах России. В первый день турнира «Санкт-Петербург» примет встречу сборных России и Новой Зеландии.