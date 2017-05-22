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    Мутко: «Самый проблемный стадион — это пока «Санкт-Петербург». Сейчас идет активная фаза замены газона»

    Президент РФС Виталий Мутко подтвердил информацию о замене газона на стадионе «Санкт-Петербург».

    «Могу сказать, что на сегодня, конечно, самый проблемный стадион — это пока «Санкт-Петербург». Вы знаете, что 20-го числа приняли решение о замене газона. Сейчас идет активная фаза замены газона. У нас был вариант — подготовленный заранее газон, который выращивался за пределами стадиона. Сейчас такая работа ведется. Есть еще ряд других вопросов, связанных с доведением этого стадиона. Надеюсь, до 2-го числа эта работа будет завершена», — сказал Мутко.

    Стадион входит в число объектов, которые примут Кубок конфедераций. Турнир пройдет с 17-го июня по 2 июля в четырех городах России. В первый день турнира «Санкт-Петербург» примет встречу сборных России и Новой Зеландии.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2017 20:40
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 24 мая 2017, 06:37

      Он уже лет 15 проблемный...,да и еще столько же будет.))

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 09:10

      Ну до 2-го наверное успеют постелить . Но газону ведь еще нужно схватиться, а до матча - 2 недели ! Видимо после Кубка будет очередная "перестилка - отмывка" . Не зря же г-н Албин говорил о трех запасных газонах .

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 мая 2017, 05:45

      Активная фаза началась, когда двинулась первый самосвал бетона и первый самосвал денег.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      Злоe Добро 22 мая 2017, 23:37

      Зачем траву садить,лучше Мудка посадить.

      2
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 22 мая 2017, 22:59

      Давно бы уже закрыли проект и мутко на повал !

      0
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      Рейтинг: +185

      Shinra 22 мая 2017, 22:27

      Лучше б коноплёй поле засеяли, больше толку бы с него было, чем футбол какой-то там.

      0
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      Рейтинг: +158

      Злоe Добро > Shinra 22 мая 2017, 23:34

      Дурь плохо,лудшы арбузы.

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 22 мая 2017, 22:14

      Самый проблемный чиновник Мутко. Почему не ведется работа о его замене?

      5
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      Рейтинг: +2336

      den161 > Небесная 23 мая 2017, 07:36

      видимо еще не подрос на замену за пределами РФС ))))))) по типу газона ))))

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 22 мая 2017, 21:34

      в Самаре уже построили?

      0
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 22 мая 2017, 21:15

      жаль что не активная стадия замены руководства отвечавшего за строительство стадиона

      8
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 22 мая 2017, 21:10

      Самый проблемный министр - Мудко!

      2
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