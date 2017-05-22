Энрике: «Вальверде возглавит «Барселону»? Не верьте СМИ – они врут больше, чем говорят»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал информацию о том, что Эрнесто Вальверде может стать его преемником. В марте Лучо сообщил об отказе продлевать контракт с клубом.

«Во время матча против «Эйбара» (4:2) нас не особо волновала параллельная игра «Реала» (обыграли «Малагу» со счетом 2:0 и стали чемпионами – прим. «Бомбардира»), но реакция болельщиков на трибунах говорила о многом. Вальверде возглавит «Барселону»? Не стоит доверять средствам массовой информации. Они врут больше, чем говорят. На уровне руководства клуба не было подобных разговоров», – признался Энрике.

Встреча 38-го тура против стала для Энрике последней в Примере в занимаемой должности. Болельщики попрощались с испанцем. «Барселона» закончила чемпионат на втором месте. 27-го мая команда встретится с «Алавесом» в рамках финала Кубка Испании.

Ранее президент клуба Жозеп Бартомеу сообщил дату, когда станет известно имя нового главного тренера.