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  • Агроном: «Давно проснулись газоны садов и парков Санкт-Петербурга. Почему не проснулся газон за миллиарды, остается загадкой»

Агроном: «Давно проснулись газоны садов и парков Санкт-Петербурга. Почему не проснулся газон за миллиарды, остается загадкой»

22 мая 2017, 17:48
30

Владимир Верховых, агроном и член комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, поделился мнением о состоянии газона на одноименном стадионе. Ранее сообщалось о том, что покрытие начали менять.

«Вегетация у злаков начинает­ся при +8... +9 градусах. Уже давно проснулись городские газоны садов и парков Санкт-Петербурга. Почему не проснулся газон стадиона, который имеет построенный за миллиарды искусственный подогрев, поливочную систему с подкормкой жидкими удобрениями, дренаж, систему искусственного освещения, принудительной вентиляции помещения, остается загадкой, – сказал специалист в интервью изданию «Собеседник».

«Санкт-Петербург» входит в программу Кубка конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдет в четырех городах России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Россия
Комментарии (30)
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dok66
1495465362
А где проект газона заказывали ? Неужели американцы подфартили ? А может (боюсь даже этого слова) украинцы ? Городские парки проснулись , потому что их нигде на заказывали . Даже в Томске и Красноярске трава вовсю растет , но не Крестовском ,
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Павелий
1495465844
Потому что у Миллера, Дюкова и Луческу слишком большая зарплата.
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Mahone
1495466503
Не воровать не пробовали?
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petr69
1495466683
Загадок еще много будет наверное,- и сюрпризов тоже.
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filosof sparty
1495467005
Так вы представьте, как он набухался на эти ярды-проснёшься тут...
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filosof sparty
1495467111
Ну это загадка для первоклашки
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pato08
1495467703
___ Это не загадка, и даже не сюрприз! Это на€б@лово жесткое!!! ____
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Супермачо
1495468757
Стадион "Кретовский", оговорка по Фрейду. Еще бы написали "Кретинский". )
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андрей андреев
1495471771
Просто Россия загадочная страна.У меня тоже есть вопрос-"Почему самая богатая природными ресурсами страна на 60-ом месте по уровню жизни,рядом с Тринидад и Тобаго"? Аж бесит!!! А вы говорите,"газон"
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Джой
1495479988
Есть такое ощущение,что такими темпами,КК-2017 переедет в Краснодар вместо нашей не до арены.
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