Агроном: «Давно проснулись газоны садов и парков Санкт-Петербурга. Почему не проснулся газон за миллиарды, остается загадкой»

Владимир Верховых, агроном и член комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, поделился мнением о состоянии газона на одноименном стадионе. Ранее сообщалось о том, что покрытие начали менять.

«Вегетация у злаков начинает­ся при +8... +9 градусах. Уже давно проснулись городские газоны садов и парков Санкт-Петербурга. Почему не проснулся газон стадиона, который имеет построенный за миллиарды искусственный подогрев, поливочную систему с подкормкой жидкими удобрениями, дренаж, систему искусственного освещения, принудительной вентиляции помещения, остается загадкой, – сказал специалист в интервью изданию «Собеседник».

«Санкт-Петербург» входит в программу Кубка конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдет в четырех городах России.