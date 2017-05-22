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    Агроном: «Давно проснулись газоны садов и парков Санкт-Петербурга. Почему не проснулся газон за миллиарды, остается загадкой»

    Владимир Верховых, агроном и член комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, поделился мнением о состоянии газона на одноименном стадионе. Ранее сообщалось о том, что покрытие начали менять.

    «Вегетация у злаков начинает­ся при +8... +9 градусах. Уже давно проснулись городские газоны садов и парков Санкт-Петербурга. Почему не проснулся газон стадиона, который имеет построенный за миллиарды искусственный подогрев, поливочную систему с подкормкой жидкими удобрениями, дренаж, систему искусственного освещения, принудительной вентиляции помещения, остается загадкой, – сказал специалист в интервью изданию «Собеседник».

    «Санкт-Петербург» входит в программу Кубка конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдет в четырех городах России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2017 17:48
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 24 мая 2017, 14:57

      Все просто,когда за миллиард постройки газона в качестве бонуса получили просроченные семена,оттого и трава не взошла-каждый садовод-огородник это знает!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 23 мая 2017, 07:39

      А он точно все это имеет?.. Может, копнуть? )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 мая 2017, 05:53

      Надо в землю удобрения, а не деньги закапывать

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 мая 2017, 00:15

      Коров туда надо запустить. И подстригут и удобрят. Апять не вырастет трава - хоть коровы пожрут

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 23 мая 2017, 00:07

      да просто деньги в другие карманы утекли

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 мая 2017, 23:41

      Элементарно, Ватсон: перегрели, сожгли удобрениями, да и подсвечивать по ночам нежелательно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1282

      Джой 22 мая 2017, 22:06

      Есть такое ощущение,что такими темпами,КК-2017 переедет в Краснодар вместо нашей не до арены.

      2
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 22 мая 2017, 21:25

      его просто нужно деньгами поливать и удобрять

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 22 мая 2017, 21:11

      Какая загадка?? что и кому еще не понятно???

      2
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 22 мая 2017, 21:10

      Чего не помог, если такой классный специалист?

      0
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