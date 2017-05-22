«Спартак» установил антирекорд по разгромным поражениям в золотом сезоне

В заключительном туре российской Премьер-лиги «Спартак» уступил на выезде тульскому «Арсеналу» со счетом 0:3. Это поражение стало третьим крупным для столичного клуба в рамках завершившегося турнира. Таким образом красно-белые установили антирекорд для чемпионских сезонов. Ранее в премьер-лиге-2016/17 «Спартак» проиграл 0:4 «Крыльям Советов» и 0:3 – «Ростову».

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд принадлежал «Рубину». В сезоне-2008 казанцы уступили «Спартаку» (0:3) и ЦСКА (0:4).