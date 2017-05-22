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  • «Спартак» установил антирекорд по разгромным поражениям в золотом сезоне

«Спартак» установил антирекорд по разгромным поражениям в золотом сезоне

22 мая 2017, 09:31
8

В заключительном туре российской Премьер-лиги «Спартак» уступил на выезде тульскому «Арсеналу» со счетом 0:3. Это поражение стало третьим крупным для столичного клуба в рамках завершившегося турнира. Таким образом красно-белые установили антирекорд для чемпионских сезонов. Ранее в премьер-лиге-2016/17 «Спартак» проиграл 0:4 «Крыльям Советов» и 0:3 – «Ростову».

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд принадлежал «Рубину». В сезоне-2008 казанцы уступили «Спартаку» (0:3) и ЦСКА (0:4).

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин
Комментарии (8)
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Диктор
1495437506
Очередной рекорд в копилку-и при этом мы ЧЕМПИОНЫ,
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marslond
1495437784
Кто там про эти антирекорды вспомнит, титул есть титул
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овертайм
1495438046
готовят болелщиков к лиге чемпионов)
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piligrim1986
1495438687
и что??)))
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фёдорспартак5
1495438911
Это был очень странный чемпионат.Команда в основном,Это было похоже на результат и оставил далеко хорошую производительность. это была смесь между другими посторонними.Специальный зенит (Я думал что они собираются взять первую место) и цска.Нам удалось уйти с 5-6 очков до декабря И сохранить это. В конце концов чтобы закончить 7 очков со второго.Это было основным в Игроки за команду.Они хотят первое место и я стою специально для тех,-кого они хотят-вне От команды.Ребров,Боккетти,Глушаков,Комбаров(С желанием получить титул),Они дают все и намного лучше от самих себя.Как команда я хочу, чтобы это было слишком далеко.Мы делаем несколько потерянных   Но это было унизительно для чемпиона. происходит,но то,что 1-0 или 4-0 точки совпадают.мы оставили кубок Потому что мы не так сильны для двух турниров.Теперь настала тяжелая и сложная программа. Мы получили время,чтобы быть готовыми и сделать спартак первой ролью во всех турнирах.Большое спасибо вам в первую очередь болельщиков,Они были удивительны всю дорогу. (Дождаться помощи от президента в играх в европе) и команды. Нет жестких чувств для них,чтобы выйти из команды ..есть хороший отдых чемпионов
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Igor Belousov
1495445421
это позор
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