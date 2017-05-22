Широков: «Спартак» воспользовался тем, что дал Каррера»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков не стал выделять заслуги главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в чемпионстве. По его словам, все сложилось воедино для столичного клуба.

«Я бы не отталкивался от Карреры, весь «Спартак» молодец. Здорово воспользовались слабостями своих конкурентов и по праву стали чемпионами. Не стоит говорить, что помог какой-то один фактор, сыграла роль совокупность – и своя хорошая игра, и осечки конкурентов.

Нельзя рассматривать тренера отдельно от всех остальных. Каррера молодец, но если бы не было этих игроков, которые приняли его идеи, ничего бы не получилось. Весь футбольный клуб «Спартак» сработал отлично. Воспользовался тем, что дал новый главный тренер. При этом здорово использовал момент, когда соперники были не в порядке.

Повторюсь, я бы не выделял только фактор Карреры или какой-то другой. К тому, что клуб становится чемпионом, приводит совокупность», – сказал Широков.

Напомним, что «Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года.