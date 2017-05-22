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    Защитник «Арсенала» Бельерин показал средний палец болельщикам «Тоттенхэма», спросившим о Лиге чемпионов

    «Арсенал» завершил сезон-2016/17 в АПЛ на пятом месте в турнирной таблице. Впервые за 20 лет команда Арсена Венгера не сыграет в Лиге чемпионов.

    В интернете появилось видео, на котором болельщики «Тоттенхэма» общаются с защитником «канониров» Эктером Бельерином на автомобильной дороге. В ответ на замечания фанатов о Лиге чемпионов испанец показал средний палец.

    Команда Маруисио Покеттино финишировала на второй позиции и прошла в групповой этап главного клубного турнира Европы.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что Бельерин попал в заявку молодежной сборной Испании на чемпионат Европы среди команд до 21 года. Турнир пройдет с 16-го июня по 30 июня в шести городах Польши.

    Источник: Twitter

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    22.05.2017 01:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 22 мая 2017, 10:32

      Я бы тоже показал,а зазвездили вдруг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 22 мая 2017, 08:17

      Ну и правильно сделал - 100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 22 мая 2017, 05:11

      Этот жест питерцы показали всем коням России.

      0
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      ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin > Дядя Серёжа 22 мая 2017, 19:50

      Пффф
      Главное, что б в ЛЕ показать не забыли, а мы из ЛЧ понаблюдаем)

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    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 22 мая 2017, 01:30

      У кур память, короткая сами лишь второй раз подряд выступят в ЛЧ такого давно не было, а в этом сезоне и то из группы не вышло. Инересно если Арс возьмёт кубок, что они скажут или для них место в топ-4 трофей, как для Венгера

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