Защитник «Арсенала» Бельерин показал средний палец болельщикам «Тоттенхэма», спросившим о Лиге чемпионов

«Арсенал» завершил сезон-2016/17 в АПЛ на пятом месте в турнирной таблице. Впервые за 20 лет команда Арсена Венгера не сыграет в Лиге чемпионов.

В интернете появилось видео, на котором болельщики «Тоттенхэма» общаются с защитником «канониров» Эктером Бельерином на автомобильной дороге. В ответ на замечания фанатов о Лиге чемпионов испанец показал средний палец.

Команда Маруисио Покеттино финишировала на второй позиции и прошла в групповой этап главного клубного турнира Европы.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Бельерин попал в заявку молодежной сборной Испании на чемпионат Европы среди команд до 21 года. Турнир пройдет с 16-го июня по 30 июня в шести городах Польши.

Video: @HectorBellerin reacts to taunts from a Spurs fan following today's win over Everton. #afc pic.twitter.com/t9y9u65bpR