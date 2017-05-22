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    Иньеста: «Реал» был немного лучше нас и заслужил чемпионство»

    Полузащитник «Барселоны» после матча 38-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (4:2) прокомментировал чемпионство «Реала», который гарантировал себе трофей благодаря победе над «Малагой» (2:0) в параллельной встрече.

    «Мы сделали свою работу, выиграв сегодняшний матч. На протяжении сезона мы имели дело с соперником, который был немного лучше и поэтому заслужил чемпионство.

    В этом сезоне нам не удалось найти постоянство побед, необходимо для золота. Обидно, что по итогу мы уступили «Реалу» всего три очка. Сегодняшний матч был прощальнымм для Луиса Энрике. Все мы благодарны тренеру и постараемся порадовать его в игре, где у нас есть шанс выиграть трофей», – сказал 33-летний испанец.

    27-го мая «Барселона» встретится с «Алавесом» в рамках финала Кубка Испании.

    Ранее «Бомбардир» сообщал о том, что каталонский клуб поздравил сливочных с 33-м чемпионством в истории.

    Источник: Marca

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    22.05.2017 00:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +310

      vek410 22 мая 2017, 09:27

      Не то что клоун-Гризман

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      RON72 22 мая 2017, 05:03

      Умеет проигрывать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +149

      Sarco999 22 мая 2017, 01:02

      Молодец Иньеста , достойно

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