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    «Барселона» поздравила «Реал» с победой в чемпионате Испании

    В 38-м туре «Реал» одержал верх над «Малагой» (2:0) и добился победы в сезоне Примеры. «Барселона» в параллельной встрече обыграла «Эйбар» со счетом 4:2 и заняла вторую строчку. Расставание между первой и второй командой чемпионата равно трем очкам.

    «Поздравляем «Реал» с победой в Ла Лиге сезона-2016/17», – написала пресс-служба каталонского клуба в твиттере.

    Чемпионство стало для сливочных 33-м в истории и первым за последние пять лет. «Барселона» завоевывала титул чемпиона Испании 24 раза.

    Источник: ФК «Барселона»

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    22.05.2017 00:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 22 мая 2017, 14:30

      достойно

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 22 мая 2017, 06:17

      Спасибо Уважаемому ФК "Барселона", за поздравления! Именно наличие такого клуба в Ла Лиге и ЛЧ, дает возможности Мадриду иногда становиться лучше...

      0
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      Рейтинг: +16

      Djuba1414 22 мая 2017, 01:04

      Давно пора бы))

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 22 мая 2017, 00:25

      Странно

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > Алексей Гозиас 22 мая 2017, 01:21

      Ничего странного))

      Они уважают друг друга, в отличии от болельщиков)

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez > Алексей Гозиас 22 мая 2017, 09:20

      ничего странного , это просто проффесионализм

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 мая 2017, 00:22

      Молодцы!Достойно уважения!!!!Болельщик Реала.

      2
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      Рейтинг: +63

      barca9651 22 мая 2017, 00:20

      реал бы такого не сделал

      -3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > barca9651 22 мая 2017, 07:56

      Последний три года поздравлял и атлетику тоже... если мы тут гризем друг друга это ихняя работа всего уважают друг друга

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 22 мая 2017, 00:10

      Вот это радует. Надо уметь проигрывать!

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