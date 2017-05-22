«Барселона» поздравила «Реал» с победой в чемпионате Испании

В 38-м туре «Реал» одержал верх над «Малагой» (2:0) и добился победы в сезоне Примеры. «Барселона» в параллельной встрече обыграла «Эйбар» со счетом 4:2 и заняла вторую строчку. Расставание между первой и второй командой чемпионата равно трем очкам.

«Поздравляем «Реал» с победой в Ла Лиге сезона-2016/17», – написала пресс-служба каталонского клуба в твиттере.

Чемпионство стало для сливочных 33-м в истории и первым за последние пять лет. «Барселона» завоевывала титул чемпиона Испании 24 раза.