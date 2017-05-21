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    Фанаты «Спартака» выбежали на поле после игры с «Арсеналом»

    Болельщики «Спартака» выбежали на поле по окончании матча 30-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом».

    Напомним, ранее фанаты красно-белых выбегали на поле после игр с «Амкаром» и «Тереком».

    В поединке с «Арсеналом» «Спартак» потерпел крупное поражение со счетом 0:3.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2017 17:24
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 мая 2017, 08:15

      Может я ошибаюсь,но люди реально долго ждали чемпионства. Эмоции просто зашкаливают! Конечно же хочется быть поближе к любимой команде-вот и выбегают,надеясь на автограф,майку или селфи. То,что поиграли 0:3,не проблема. Победителей не судят.

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 мая 2017, 20:33

      че бегать то теперь каждый раз..

      1
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 21 мая 2017, 18:54

      называется "пусти свинью в огород"

      3
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      Рейтинг: +60

      stalingradec 21 мая 2017, 18:46

      говорили им не выбегать,а они забили.мозгов видно нет

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > stalingradec 21 мая 2017, 18:52

      Да тоже видимо были с похмелья .

      1
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      Рейтинг: +938

      Roma56 21 мая 2017, 18:20

      Всем сердцем за Спартак! И поддержка фанатов - супер! Но вот нахрена на поле выбегать, мозги что ли отключаются от эмоций?

      2
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      Рейтинг: +665

      Snerg 21 мая 2017, 18:13

      ну ждем теперь миллионный штраф...

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 18:04

      А сейчас - то что вам надо , после 0-3 и выход на поле пьяной команды ? Или уже похороны начались ?

      3
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 21 мая 2017, 17:40

      а еще сломали кресла , сожгли их и набили друг другу морды..........

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 мая 2017, 17:36

      Это не фанаты-это просто кучка придурей.

      8
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 мая 2017, 17:32

      а вот это уже свинство,на своем стаде ладно,но в гостях,тем более портить имущество

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