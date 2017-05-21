Фанаты «Спартака» выбежали на поле после игры с «Арсеналом»

Болельщики «Спартака» выбежали на поле по окончании матча 30-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом».

Напомним, ранее фанаты красно-белых выбегали на поле после игр с «Амкаром» и «Тереком».

В поединке с «Арсеналом» «Спартак» потерпел крупное поражение со счетом 0:3.