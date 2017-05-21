Фанаты «Спартака» выбежали на поле после игры с «Арсеналом»

Может я ошибаюсь,но люди реально долго ждали чемпионства. Эмоции просто зашкаливают! Конечно же хочется быть поближе к любимой команде-вот и выбегают,надеясь на автограф,майку или селфи. То,что поиграли 0:3,не проблема. Победителей не судят.
Болельщики «Спартака» выбежали на поле по окончании матча 30-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом».
Напомним, ранее фанаты красно-белых выбегали на поле после игр с «Амкаром» и «Тереком».
В поединке с «Арсеналом» «Спартак» потерпел крупное поражение со счетом 0:3.