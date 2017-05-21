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РФПЛ. ЦСКА разгромил «Анжи» и удержал второе место

21 мая 2017, 16:49
11

В матче заключительного тура российской Премьер-лиги ЦСКА разгромил «Анжи». Дублем в этой встрече отметился бразильский нападающий Витиньо.

Эта победа позволила армейцам набрать 62 очка. ЦСКА остался на втором месте в турнирной таблице. В следующем сезоне клуб сыграет в Лиге чемпионов.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур

ЦСКА (Москва) – Анжи (Махачкала) – 4:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Игнашевич, 17; 2:0 – Витиньо, 24; 3:0 – Витиньо, 38; 4:0 – Чалов, 49.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий (Тошич, 60), Щенников, Вернблум, Фернандес, Натхо, Головин, Витиньо (Гордюшенко, 84), Чалов (Жамалетдинов, 73).

Анжи: Юрченко, Жиров, Фибел (Брызгалов, 48), Мусалов, Паршивлюк, Гулиев (Эзатолахи, 50), Тетрашвили, Яковлев, Хадарцев, Батов (Георгиевский, 76), Долгов.

Предупреждения: Вернблум, 33 – Гулиев, 31.

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Анжи
Комментарии (11)
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mialkov
1495374767
От души поздравляю армейцев! Есть Лига Чемпионов!!!
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scor-666-009
1495375195
Спасибо за игру!)) С победой!))
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Freyk
1495375236
Ну вот, ждем опять 4 место в группе, если вообще до туда доберутся.
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a-rakhmatov
1495375379
Кони молодцы!!!.....с победой)))
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Александр Svirgun
1495375598
ЦСКА классно сыграли!!! Удачи в Лиге Чемпионов одному из моих любимых клубов!!!
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shurik45
1495375851
Всех с победой! В будущем жду от команды дальнейшего прогресса . Вперед, ЦСКА!
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cska-62
1495376320
С приходом Гончаренко ЦСКА за 13 туров сократил отставание от «Спартака» на одно очко, и обошёл на одно очко «Зенит», которому уступал три очка. Это просто показатели. Теперь о главном! С приходом Гончаренко команда не только стала играть по новой схеме с тремя центральными защитниками и двумя латералями, что характерно для современного футбола, но стала грамотно использовать прессинг, проводя матчи в позиционном нападении, лучше контролировать центр поля, и надёжнее играть в обороне. Каждый игрок теперь знает, что он него тренер требует делать на поле, и то, что изысканные передачи не возбраняются, если они эффективны. Растёт на глазах Чалов, игроком большого, а не пляжного футбола, становится Витиньо. Головин – он и есть Головин. В его безумном таланте не мог сомневаться даже самый отпетый пессимист. Рождается команда! Именно команда! Не было ни одного матча из тринадцати, когда бы игроки использовали любимую тактику предшественника Гончаренко с условным названием «вымучивание очков». При отсутствии какой-либо командной игры вообще и с надеждой на мастерство отдельных футболистов. Теперь можно с полным правом рассчитывать на успешное выступление в Европе. Вне зависимости от того, будут какие-то покупки новых игроков или нет. Виктор Михайлович! Спасибо за команду! И спасибо за результат!
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dok66
1495377150
Хорошая жирная точка в конце Чемпионата ! В отличие от чимпиона !
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МАКАРШВЕД
1495385060
Красивая форма, красивая победа!!
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Krossmen73
1495396240
"Конармия"---СУУУУПЕР!!!!!Пацаны просто молодцы!!!!!Красавцы!!!!Вот ТАКОЙ ЦСКА действительно вызывает только положительную реакцию!!!!Я "спартач".Но игра армейцев в оконцовке чемпа очень очень преобразилась только в лучшую сторону.Респект!!!!В новом сезоне думаю,наши матчи украсят чемпионат.Удачи в Европе ребята!!!!
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