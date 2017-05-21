РФПЛ. ЦСКА разгромил «Анжи» и удержал второе место

"Конармия"---СУУУУПЕР!!!!!Пацаны просто молодцы!!!!!Красавцы!!!!Вот ТАКОЙ ЦСКА действительно вызывает только положительную реакцию!!!!Я "спартач".Но игра армейцев в оконцовке чемпа очень очень преобразилась только в лучшую сторону.Респект!!!!В новом сезоне думаю,наши матчи украсят чемпионат.Удачи в Европе ребята!!!!
В матче заключительного тура российской Премьер-лиги ЦСКА разгромил «Анжи». Дублем в этой встрече отметился бразильский нападающий Витиньо.
Эта победа позволила армейцам набрать 62 очка. ЦСКА остался на втором месте в турнирной таблице. В следующем сезоне клуб сыграет в Лиге чемпионов.
Россия. Премьер-лига. 30-й тур
ЦСКА (Москва) – Анжи (Махачкала) – 4:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Игнашевич, 17; 2:0 – Витиньо, 24; 3:0 – Витиньо, 38; 4:0 – Чалов, 49.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий (Тошич, 60), Щенников, Вернблум, Фернандес, Натхо, Головин, Витиньо (Гордюшенко, 84), Чалов (Жамалетдинов, 73).
Анжи: Юрченко, Жиров, Фибел (Брызгалов, 48), Мусалов, Паршивлюк, Гулиев (Эзатолахи, 50), Тетрашвили, Яковлев, Хадарцев, Батов (Георгиевский, 76), Долгов.
Предупреждения: Вернблум, 33 – Гулиев, 31.