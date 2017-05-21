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    РФПЛ. ЦСКА разгромил «Анжи» и удержал второе место

    В матче заключительного тура российской Премьер-лиги ЦСКА разгромил «Анжи». Дублем в этой встрече отметился бразильский нападающий Витиньо.

    Эта победа позволила армейцам набрать 62 очка. ЦСКА остался на втором месте в турнирной таблице. В следующем сезоне клуб сыграет в Лиге чемпионов.

    Россия. Премьер-лига. 30-й тур

    ЦСКА (Москва) – Анжи (Махачкала) – 4:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Игнашевич, 17; 2:0 – Витиньо, 24; 3:0 – Витиньо, 38; 4:0 – Чалов, 49.

    ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий (Тошич, 60), Щенников, Вернблум, Фернандес, Натхо, Головин, Витиньо (Гордюшенко, 84), Чалов (Жамалетдинов, 73).

    Анжи: Юрченко, Жиров, Фибел (Брызгалов, 48), Мусалов, Паршивлюк, Гулиев (Эзатолахи, 50), Тетрашвили, Яковлев, Хадарцев, Батов (Георгиевский, 76), Долгов.

    Предупреждения: Вернблум, 33 – Гулиев, 31.

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 16:49
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 21 мая 2017, 22:50

      "Конармия"---СУУУУПЕР!!!!!Пацаны просто молодцы!!!!!Красавцы!!!!Вот ТАКОЙ ЦСКА действительно вызывает только положительную реакцию!!!!Я "спартач".Но игра армейцев в оконцовке чемпа очень очень преобразилась только в лучшую сторону.Респект!!!!В новом сезоне думаю,наши матчи украсят чемпионат.Удачи в Европе ребята!!!!

      1
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 21 мая 2017, 19:44

      Красивая форма, красивая победа!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 17:32

      Хорошая жирная точка в конце Чемпионата ! В отличие от чимпиона !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 мая 2017, 17:18

      С приходом Гончаренко ЦСКА за 13 туров сократил отставание от «Спартака» на одно очко, и обошёл на одно очко «Зенит», которому уступал три очка. Это просто показатели.
      Теперь о главном! С приходом Гончаренко команда не только стала играть по новой схеме с тремя центральными защитниками и двумя латералями, что характерно для современного футбола, но стала грамотно использовать прессинг, проводя матчи в позиционном нападении, лучше контролировать центр поля, и надёжнее играть в обороне. Каждый игрок теперь знает, что он него тренер требует делать на поле, и то, что изысканные передачи не возбраняются, если они эффективны. Растёт на глазах Чалов, игроком большого, а не пляжного футбола, становится Витиньо. Головин – он и есть Головин. В его безумном таланте не мог сомневаться даже самый отпетый пессимист.
      Рождается команда! Именно команда! Не было ни одного матча из тринадцати, когда бы игроки использовали любимую тактику предшественника Гончаренко с условным названием «вымучивание очков». При отсутствии какой-либо командной игры вообще и с надеждой на мастерство отдельных футболистов.
      Теперь можно с полным правом рассчитывать на успешное выступление в Европе. Вне зависимости от того, будут какие-то покупки новых игроков или нет.
      Виктор Михайлович! Спасибо за команду! И спасибо за результат!

      6
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 21 мая 2017, 17:10

      Всех с победой! В будущем жду от команды дальнейшего прогресса . Вперед, ЦСКА!

      2
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      Рейтинг: +86

      Александр Svirgun 21 мая 2017, 17:06

      ЦСКА классно сыграли!!! Удачи в Лиге Чемпионов одному из моих любимых клубов!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 мая 2017, 17:02

      Кони молодцы!!!.....с победой)))

      3
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 21 мая 2017, 17:00

      Ну вот, ждем опять 4 место в группе, если вообще до туда доберутся.

      -2
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      Рейтинг: +188

      scor-666-009 21 мая 2017, 16:59

      Спасибо за игру!)) С победой!))

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 21 мая 2017, 16:52

      От души поздравляю армейцев! Есть Лига Чемпионов!!!

      4
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > mialkov 21 мая 2017, 16:53

      Спасибо!

      5
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