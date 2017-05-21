РФПЛ. ЦСКА разгромил «Анжи» и удержал второе место

В матче заключительного тура российской Премьер-лиги ЦСКА разгромил «Анжи». Дублем в этой встрече отметился бразильский нападающий Витиньо.

Эта победа позволила армейцам набрать 62 очка. ЦСКА остался на втором месте в турнирной таблице. В следующем сезоне клуб сыграет в Лиге чемпионов.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур

ЦСКА (Москва) – Анжи (Махачкала) – 4:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Игнашевич, 17; 2:0 – Витиньо, 24; 3:0 – Витиньо, 38; 4:0 – Чалов, 49.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий (Тошич, 60), Щенников, Вернблум, Фернандес, Натхо, Головин, Витиньо (Гордюшенко, 84), Чалов (Жамалетдинов, 73).

Анжи: Юрченко, Жиров, Фибел (Брызгалов, 48), Мусалов, Паршивлюк, Гулиев (Эзатолахи, 50), Тетрашвили, Яковлев, Хадарцев, Батов (Георгиевский, 76), Долгов.

Предупреждения: Вернблум, 33 – Гулиев, 31.

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