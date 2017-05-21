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  • Аленичев: «Промес не уйдет из «Спартака», но его может купить даже «Барселона»

Аленичев: «Промес не уйдет из «Спартака», но его может купить даже «Барселона»

21 мая 2017, 14:32
4

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что полузащитник красно-белых Квинси Промес не покинет московский клуб в ближайшее время.

Ранее в руководстве «Спартака» заявили, что 25-летний голландец останется в команде еще минимум на сезон.

– Квинси Промес говорил, что не уйдет из «Спартака», пока не выиграет чемпионат. Как он должен поступить теперь?

– Нет, он не уйдет. Только что я с ним общался. Да даже если бы не общался, все равно я был бы в этом уверен. Впереди Лига чемпионов, лучший турнир Европы — весь мир наблюдает за всеми без исключения футболистами. Конечно же, Квинси хочет проявить себя на этом уровне. Если ему удастся проявить себя так же, как в чемпионате России, он может уйти в сильную европейскую команду уже зимой. Его может даже «Барселона» купить, куда он, как я знаю, мечтает попасть.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Аленичев Дмитрий
Комментарии (4)
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dok66
1495368516
Пусть покажет себя в ЛЧ . Тогда мб и кто-то из ТОПоов заинтересуется .
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Mahone
1495373340
Правильно-впереди Лига Чемпионов!!!!!!!!!!!
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NEON-SM
1495373447
пусть остаётся
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shurik45
1495381410
Квинси, конечно по уровню РФПЛ ,футболист техничный и быстрый ,но до Барсы ему еще ооочень далеко.
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