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    Аленичев: «Промес не уйдет из «Спартака», но его может купить даже «Барселона»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что полузащитник красно-белых Квинси Промес не покинет московский клуб в ближайшее время.

    Ранее в руководстве «Спартака» заявили, что 25-летний голландец останется в команде еще минимум на сезон.

    – Квинси Промес говорил, что не уйдет из «Спартака», пока не выиграет чемпионат. Как он должен поступить теперь?

    – Нет, он не уйдет. Только что я с ним общался. Да даже если бы не общался, все равно я был бы в этом уверен. Впереди Лига чемпионов, лучший турнир Европы — весь мир наблюдает за всеми без исключения футболистами. Конечно же, Квинси хочет проявить себя на этом уровне. Если ему удастся проявить себя так же, как в чемпионате России, он может уйти в сильную европейскую команду уже зимой. Его может даже «Барселона» купить, куда он, как я знаю, мечтает попасть.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.05.2017 14:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 21 мая 2017, 18:43

      Квинси, конечно по уровню РФПЛ ,футболист техничный и быстрый ,но до Барсы ему еще ооочень далеко.

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 21 мая 2017, 16:30

      пусть остаётся

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 мая 2017, 16:29

      Правильно-впереди Лига Чемпионов!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 15:08

      Пусть покажет себя в ЛЧ . Тогда мб и кто-то из ТОПоов заинтересуется .

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