Аленичев: «Промес не уйдет из «Спартака», но его может купить даже «Барселона»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что полузащитник красно-белых Квинси Промес не покинет московский клуб в ближайшее время.

Ранее в руководстве «Спартака» заявили, что 25-летний голландец останется в команде еще минимум на сезон.

– Квинси Промес говорил, что не уйдет из «Спартака», пока не выиграет чемпионат. Как он должен поступить теперь?

– Нет, он не уйдет. Только что я с ним общался. Да даже если бы не общался, все равно я был бы в этом уверен. Впереди Лига чемпионов, лучший турнир Европы — весь мир наблюдает за всеми без исключения футболистами. Конечно же, Квинси хочет проявить себя на этом уровне. Если ему удастся проявить себя так же, как в чемпионате России, он может уйти в сильную европейскую команду уже зимой. Его может даже «Барселона» купить, куда он, как я знаю, мечтает попасть.