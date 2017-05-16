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    Федун сообщил, что Промес еще на сезон останется в «Спартаке»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью RT заявил, что полузащитник Квинси Промес не спешит покидать красно-белых в следующем сезоне продолжит защищать цвета новоиспеченных чемпионов России.

    – Все волнуются, что Квинси Промес покинет «Спартак». Пока говорить о будущем голландца рано, но можете поделиться, сколько предложений о его покупке пришло в клуб по ходу сезона?

    – Зная финансовые возможности клубов АПЛ, загадывать наперед ничего нельзя. О чем говорить, если у них вылетающие из элиты команды имеют бюджеты больше, чем у «Спартака»? Насколько я знаю Антона, он никуда не хочет уходить и полон амбиций проявить себя в Лиге чемпионов. По крайней мере, этот год он проведет с нами.

    В нынешнем сезоне 25-летний игрок провел 27 матчей, записав на свой счет 11 голов и 10 результативных передач. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2017 13:16
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +252

      Рыпя 16 мая 2017, 19:47

      это суперская новость!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Dgon1987 16 мая 2017, 19:08

      Хорошая новость! Еще усилятся к ЛЧ и будет ГУД!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2017, 18:10

      Вот это очень хорошо!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      kamaz89 16 мая 2017, 17:25

      Никуда уходить не хочет пока предложение конкретное не поступило. Будет замечательно если останется- держу кулаки за это. Спартак чемпион!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 16 мая 2017, 17:19

      федун в последнее время принимает правильные решения, стадион, каррера, трансферы, вот промеса удержать стоит

      5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 17:12

      И это правильно . Пускай еще порадует нас своей игрой в ЧР . Да и в ЛЧ нужно засветиться более серьезно . Если засветится хорошо , тогда и свои условия будет проще обсуждать с ТОПами .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      Бульба 16 мая 2017, 16:59

      Антона надо сохранить,он талантище

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33429

      oyabun 16 мая 2017, 15:26

      А откуда повелось Квинси Промеса называть Антоном?

      2
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > oyabun 16 мая 2017, 18:58

      Quincy Anton Promes его полное имя))))

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 мая 2017, 14:49

      Примус жги,
      Хоть с правой, хоть с левой ноги.

      3
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 14:25

      Мне кажется, что это правильное решение. Промесу-необходимо показать себя в Европе, чтобы уехать в "команду мечты". Именно от того, что он покажет в играх ЛЧ, в какой форме он подойдет к этому турниру, будет зависит ценник на его продажу и список клиентов, которым его услуги будут нужны. В настоящее время уровень Промеса- это команды второй половину АПЛ, Серии А, Лиги 1.

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