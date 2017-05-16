Федун сообщил, что Промес еще на сезон останется в «Спартаке»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью RT заявил, что полузащитник Квинси Промес не спешит покидать красно-белых в следующем сезоне продолжит защищать цвета новоиспеченных чемпионов России.

– Все волнуются, что Квинси Промес покинет «Спартак». Пока говорить о будущем голландца рано, но можете поделиться, сколько предложений о его покупке пришло в клуб по ходу сезона?

– Зная финансовые возможности клубов АПЛ, загадывать наперед ничего нельзя. О чем говорить, если у них вылетающие из элиты команды имеют бюджеты больше, чем у «Спартака»? Насколько я знаю Антона, он никуда не хочет уходить и полон амбиций проявить себя в Лиге чемпионов. По крайней мере, этот год он проведет с нами.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок провел 27 матчей, записав на свой счет 11 голов и 10 результативных передач. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2021 года.