Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федун сообщил, что Промес еще на сезон останется в «Спартаке»

Федун сообщил, что Промес еще на сезон останется в «Спартаке»

16 мая 2017, 13:16
27

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью RT заявил, что полузащитник Квинси Промес не спешит покидать красно-белых в следующем сезоне продолжит защищать цвета новоиспеченных чемпионов России.

– Все волнуются, что Квинси Промес покинет «Спартак». Пока говорить о будущем голландца рано, но можете поделиться, сколько предложений о его покупке пришло в клуб по ходу сезона?

– Зная финансовые возможности клубов АПЛ, загадывать наперед ничего нельзя. О чем говорить, если у них вылетающие из элиты команды имеют бюджеты больше, чем у «Спартака»? Насколько я знаю Антона, он никуда не хочет уходить и полон амбиций проявить себя в Лиге чемпионов. По крайней мере, этот год он проведет с нами.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок провел 27 матчей, записав на свой счет 11 голов и 10 результативных передач. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2021 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Федун Леонид
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
filosof sparty
1494930085
НЕОТДАДИМАНТОХУ#))
Ответить
Popularov
1494930227
На фоне средних клубов Промес играет через раз, а вот на фоне европейских грандов - ПРОМЕСА НЕ ВИДНО! Как Промес играет в сборной Голландии! Десять игр ПРОВАЛИЛ с треском и плохой прессой и только с белорусами Промес забил!!! Промес не стоит тех денег, что за него будет просить Федун и озвучивают, С ДУРУ, некоторые горе-эксперты!!! А вспомните, как Промес с ОГЛУШИТЕЛЬНЫМ треском провалил Лигу Европы со Спартаком!!! Спартак и Промес на международной арене себя НИКАК не проявят, потому что их матчи с соперниками не будут судить купленные арбитры типа Егорова, Безбородова, Мешкова, Сельдякова, Иванова и других - без судейской чести и совести коррупционных арбитров! В Лигу Европы Спартак пробился благодаря тому, что купленные арбитры засудили Локомотив из Москвы! Они за спартаковские уши затащили федуновцев в Лигу Европы, а там Спартак с ОГЛУШИТЕЛЬНЫМ треском ПРОВАЛИЛСЯ! Так Спартаку и надо! В Лиге Европы федуновские деньги не играют и судей не покупают, а если посмеет подкупить, так Спартак на 10 лет отлучат от европейских кубков! А в России у Спартака коррупционные делишки ПРОЦВЕТАЮТ и благодаря судьям Спартак на первом месте!!! Это стало уже ПОЗОРОМ "Спартака", когда за счёт предвзятого судейства и работы с судьями они КРАДУТ очки у соперников на протяжении всего сезона 2016/2017! В первом круге Спартак УКРАЛ у соперников - 11 очков!!! благодаря судьям, а во втором ещё девять! Спартак, без помощи судейства, не может стать первым. Это фальшивые и ТУХЛЫЕ победы Спартака! А вспомните недавнюю игру Спартака с Ростовом на выезде - полный ПРОВАЛ Промеса и Спартака! На протяжении всего сезона 2016/2017 судьи тащили "Спартак" на первое место всеми НЕПРАВДАМИ! Не раз, и не два в этом сезоне домашние матчи "Спартака" проходят с вопиющим и НАГЛЫМ судейским ПРОИЗВОЛОМ! Почти все игры сезона 2016/2017 проходят с судейскими СКАНДАЛАМИ! Судейская коррупция захлестнула наш российский чемпионат и опустила арбитров ниже спартаковского ПЛИНТУСА! Почему молчит Мутко, Будогосский и другие! Почему они закрывают глаза на этот спартаковский судейский ПРОИЗВОЛ! Как бы нам в Санкт-Петербурге это не нравилось, но нужно ЧЕСТНО признать, что "Спартак" НЕ ДОСТОИН быть чемпионом!
Ответить
maior-60
1494930460
Антоху обязательно нужно оставлять хотя бы на сезон. Усилиться бы еще качественно под ЛЧ.
Ответить
Mahone
1494931609
Хорошая новость,поможет в Лиге Чемпионов!!!!!!!
Ответить
спартак спартаков1
1494932593
ЭТО РАДУЕТ.ХОТЬ ЛИГУ ЧЕМПИКОВ СЫГРАЕТ
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1494933942
Мне кажется, что это правильное решение. Промесу-необходимо показать себя в Европе, чтобы уехать в "команду мечты". Именно от того, что он покажет в играх ЛЧ, в какой форме он подойдет к этому турниру, будет зависит ценник на его продажу и список клиентов, которым его услуги будут нужны. В настоящее время уровень Промеса- это команды второй половину АПЛ, Серии А, Лиги 1.
Ответить
dok66
1494943948
И это правильно . Пускай еще порадует нас своей игрой в ЧР . Да и в ЛЧ нужно засветиться более серьезно . Если засветится хорошо , тогда и свои условия будет проще обсуждать с ТОПами .
Ответить
NEON-SM
1494944380
федун в последнее время принимает правильные решения, стадион, каррера, трансферы, вот промеса удержать стоит
Ответить
kamaz89
1494944712
Никуда уходить не хочет пока предложение конкретное не поступило. Будет замечательно если останется- держу кулаки за это. Спартак чемпион!!!
Ответить
OfaZavr
1494947454
Вот это очень хорошо!
Ответить
Главные новости
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
5
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
9
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
Все новости
Все новости
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
23:30
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
22:41
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
22:19
3
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
21:48
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+