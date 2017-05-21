Спаллетти: «Для «Ромы» это был тяжелый сезон. Но я люблю своих игроков»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 37-го тура Серии А против «Кьево» (5:3). Специалист отметил достойную игру со стороны соперников.

«По ходу матча мы проигрывали дважды. Но мы здорово проявили себя в атаке. У соперника не было турнирной мотивации, они были свободны от давления. Но «Кьево» – это очень хорошая команда, играющая в организованный футбол. Это заметно осложнило нам игру. Нам удалось победить, теперь все на самом деле зависит от нас. Впереди один матч — дома, перед своими болельщиками. Нашему сопернику будет трудно.

Я люблю своих игроков. Это был тяжелый сезон. В какой-то момент у нас состоялся разговор, который, думаю, создал замечательную атмосферу в коллективе. Но лучше спросите об этом у игроков, может, они думают иначе!» – сказал Спаллетти.

«Рома» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.