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    Спаллетти: «Для «Ромы» это был тяжелый сезон. Но я люблю своих игроков»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 37-го тура Серии А против «Кьево» (5:3). Специалист отметил достойную игру со стороны соперников.

    «По ходу матча мы проигрывали дважды. Но мы здорово проявили себя в атаке. У соперника не было турнирной мотивации, они были свободны от давления. Но «Кьево» – это очень хорошая команда, играющая в организованный футбол. Это заметно осложнило нам игру. Нам удалось победить, теперь все на самом деле зависит от нас. Впереди один матч — дома, перед своими болельщиками. Нашему сопернику будет трудно.

    Я люблю своих игроков. Это был тяжелый сезон. В какой-то момент у нас состоялся разговор, который, думаю, создал замечательную атмосферу в коллективе. Но лучше спросите об этом у игроков, может, они думают иначе!» – сказал Спаллетти.

    «Рома» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

    Источник: Football Italia

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    21.05.2017 00:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4024

      raritet 21 мая 2017, 09:26

      Лучано прекрасный тренер. Думаю, все было бы прекрасно в Зените, если бы его в свое время не слили наши быдло игроки.

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 21 мая 2017, 01:02

      Ну да! Когда проигрываешь от слабого Порту за ЛЧ! Было ударом, морально и психологически! Хотя этот сезон без стыковых!

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