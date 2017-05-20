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    Аленичев пообещал отправить Каррере большое поздравительное SMS после матча с «Арсеналом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что намерен поздравить игроков и наставника красно-белых Массимо Карреру с победой в чемпионате России после матча заключительного 30-го тура РФПЛ с «Арсеналом».

    Встреча состоится в воскресенье, 21 мая, и начнется в 15:00 по московскому времени.

    «Спокойно такие новости, как чемпионство «Спартака», не воспримешь. В первую очередь думал о болельщиках. Они натерпелись за последние годы… Преклоняюсь перед их терпением. То, что удалось «Спартаку» в этом сезоне, конечно же, сделано благодаря 12-му игроку, нашим преданным болельщикам. Они заслужили это чемпионство. «Спартак», все ребята – большие молодцы, что такое чудо произошло.

    Только что поздравил Квинси Промеса и Рому Зобнина. До этого специально не поздравлял никого, ждал последней игры. Сделаю это завтра в 17:00. Первым поздравлю Массимо. Отправлю ему большое SMS с поздравлением», – сказал Аленичев.

    Напомним, «Спартак» обеспечил себе золотые медали за три тура до завершения первенства. Этот чемпионский титул стал для красно-белых первым за последние 16 лет и 10-м в российской истории.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.05.2017 16:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 20 мая 2017, 21:09

      По мужски.

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 20 мая 2017, 19:58

      Конечно поздравит.Судя по раскладам букмекеров завтра Спартак должен слить матч Арсеналу.

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 20 мая 2017, 19:55

      Мутко СМЕШНО от справедливой критики Луческу, а Зениту и Луческу НЕ СМЕШНО и не до смеха!
      Мирча Луческу сказал ПРАВДУ!
      Мутко и Федун ПОРВАЛИ всех!
      Это действительно так было, как сказал Луческу, при НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ помощи Федуна, Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС.
      Это они приложили свои руки для такого безобразного и СКАНДАЛЬНОГО судейства в пользу Спартака - против Зенита!
      Федун РАЗВЕРНУЛ скандальную судейскую работу не только против Зенита, но и против ЦСКА, Ростова и Краснодара.
      Перед арбитрами была поставлена цель - отобрать очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки всеми НЕЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями у других команд.
      И что мы видим! Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака!
      Сразу было видно что здесь, что-то НЕ ЧИСТО и попахивает КРИМИНАЛОМ!
      Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально выключили из реальной борьбы за золото!
      Почему в этом сезоне, почти в каждом туре, СКАНДАЛЬНО судили арбитры в пользу Спартака!
      Почти все спорные и предвзятые моменты в играх с участием Спартака трактовались в пользу Спартака!
      А Мутко ПРИКРЫВАЛ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ и оправдывал его!!!
      Посмотрите все высказывания Мутко по поводу СКАНДАЛЬНОГО судейства в этом сезоне 2016/17 и вам ВСЁ СТАНЕТ понятно, за счёт какой цены федуновского вопроса, Мутко выгораживал скандальных судей и оправдывал их скандальное судейство в пользу Спартака, в ущерб Зениту и другим командам.
      Бесплатно, так никто и никогда не будет РЬЯНО и НАХРАПИСТО защищать интересы Спартака.
      Вот и Андрей Червиченко, повидавший многое, очень и СИЛЬНО удивился такому РАЗВОРОТУ Мутко в сторону Спартака.
      А мы то знаем, что Мутко из штаба Зенита и тут такой резкий РАЗВОРОТ на 360 градусов для помощи Спартаку!
      Мутко пошел ПРОТИВ ЗЕНИТА!!! Это нонсенс, но это НЕОСПОРИМЫЙ факт!!!
      Все судейские скандалы в матчах этого сезона 2016/17, с участием Спартака, это только подтверждают!
      Мутко пошел ПРОТИВ ЗЕНИТА!!!
      Мутко предал Зенит и отдал его на растерзание Федуну и его подшефным скандальным арбитрам!!!
      Бесплатно только кошки родятся, а кое-кто на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛ!!!
      Догадайтесь с первого раза, КТО ЭТО???
      В угоду федуновским - Мутко полностью ВЫКЛЮЧИЛ Зенит из борьбы за золото!
      Результат предательства Мутко - НЕ ЗАСЛУЖЕННОЕ первое место Спартака, а Зенит ПРОЛЕТЕЛ мимо золота и Лиги чемпионов!
      Как теперь Мутко, после такого предательства, будет смотреть в глаза Алексею Миллеру???
      Федун доволен и смеётся, он всех ПОИМЕЛ, а Зениту и Луческу не до смеха.
      ЦСКА второй и в Лиге чемпионов, а Зенит, благодаря Мутко, пролетает мимо Лиги!
      Пусть Зенит скажет за это спасибо Мутко!
      Президент РФС очень постарался на БЛАГО Спартака и во вред Зениту!
      Кое-кто на этом очень ХОРОШО заработал!
      Алексей Миллер!
      Вам большой и пламенный спартаковский ПРИВЕТ от Мутко!

      -2
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      Рейтинг: +1137

      MDAR > Popularov 20 мая 2017, 21:16

      Значит получается, что до этого сезона специально сливали Спартак. Ты проста сказочник. Нпучись достойно проигрывать.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Popularov 20 мая 2017, 21:22

      Парнишка, ты температуру мерил!???

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2017, 19:39

      Лучше поздно чем никогда! Молодец!

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      Рейтинг: +158

      Злоe Добро 20 мая 2017, 16:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Оленичев сказал,что если Каррера хочит,то он пошлёт ему бальшое прибальшое СМС,со спартаковским духом,киллограммов на 15-16.

      -7
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 мая 2017, 16:43

      да можно и небольшое смс ..
      а че только завтра?

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      Рейтинг: +800

      forward33 20 мая 2017, 16:42

      большое SMS - это интересно)))

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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 16:41

      Как то не понятно , но интересно ! А почему раньше - то не поздравил ?

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