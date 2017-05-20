Аленичев пообещал отправить Каррере большое поздравительное SMS после матча с «Арсеналом»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что намерен поздравить игроков и наставника красно-белых Массимо Карреру с победой в чемпионате России после матча заключительного 30-го тура РФПЛ с «Арсеналом».

Встреча состоится в воскресенье, 21 мая, и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Спокойно такие новости, как чемпионство «Спартака», не воспримешь. В первую очередь думал о болельщиках. Они натерпелись за последние годы… Преклоняюсь перед их терпением. То, что удалось «Спартаку» в этом сезоне, конечно же, сделано благодаря 12-му игроку, нашим преданным болельщикам. Они заслужили это чемпионство. «Спартак», все ребята – большие молодцы, что такое чудо произошло.

Только что поздравил Квинси Промеса и Рому Зобнина. До этого специально не поздравлял никого, ждал последней игры. Сделаю это завтра в 17:00. Первым поздравлю Массимо. Отправлю ему большое SMS с поздравлением», – сказал Аленичев.

Напомним, «Спартак» обеспечил себе золотые медали за три тура до завершения первенства. Этот чемпионский титул стал для красно-белых первым за последние 16 лет и 10-м в российской истории.