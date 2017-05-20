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  • Аленичев пообещал отправить Каррере большое поздравительное SMS после матча с «Арсеналом»

Аленичев пообещал отправить Каррере большое поздравительное SMS после матча с «Арсеналом»

20 мая 2017, 16:28
10

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что намерен поздравить игроков и наставника красно-белых Массимо Карреру с победой в чемпионате России после матча заключительного 30-го тура РФПЛ с «Арсеналом».

Встреча состоится в воскресенье, 21 мая, и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Спокойно такие новости, как чемпионство «Спартака», не воспримешь. В первую очередь думал о болельщиках. Они натерпелись за последние годы… Преклоняюсь перед их терпением. То, что удалось «Спартаку» в этом сезоне, конечно же, сделано благодаря 12-му игроку, нашим преданным болельщикам. Они заслужили это чемпионство. «Спартак», все ребята – большие молодцы, что такое чудо произошло.

Только что поздравил Квинси Промеса и Рому Зобнина. До этого специально не поздравлял никого, ждал последней игры. Сделаю это завтра в 17:00. Первым поздравлю Массимо. Отправлю ему большое SMS с поздравлением», – сказал Аленичев.

Напомним, «Спартак» обеспечил себе золотые медали за три тура до завершения первенства. Этот чемпионский титул стал для красно-белых первым за последние 16 лет и 10-м в российской истории.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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dok66
1495287686
Как то не понятно , но интересно ! А почему раньше - то не поздравил ?
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forward33
1495287774
большое SMS - это интересно)))
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mihail200606
1495287796
да можно и небольшое смс .. а че только завтра?
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Злоe Добро
1495288748
Оленичев сказал,что если Каррера хочит,то он пошлёт ему бальшое прибальшое СМС,со спартаковским духом,киллограммов на 15-16.
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OfaZavr
1495298392
Лучше поздно чем никогда! Молодец!
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Popularov
1495299318
Мутко СМЕШНО от справедливой критики Луческу, а Зениту и Луческу НЕ СМЕШНО и не до смеха! Мирча Луческу сказал ПРАВДУ! Мутко и Федун ПОРВАЛИ всех! Это действительно так было, как сказал Луческу, при НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ помощи Федуна, Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС. Это они приложили свои руки для такого безобразного и СКАНДАЛЬНОГО судейства в пользу Спартака - против Зенита! Федун РАЗВЕРНУЛ скандальную судейскую работу не только против Зенита, но и против ЦСКА, Ростова и Краснодара. Перед арбитрами была поставлена цель - отобрать очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки всеми НЕЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями у других команд. И что мы видим! Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака! Сразу было видно что здесь, что-то НЕ ЧИСТО и попахивает КРИМИНАЛОМ! Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально выключили из реальной борьбы за золото! Почему в этом сезоне, почти в каждом туре, СКАНДАЛЬНО судили арбитры в пользу Спартака! Почти все спорные и предвзятые моменты в играх с участием Спартака трактовались в пользу Спартака! А Мутко ПРИКРЫВАЛ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ и оправдывал его!!! Посмотрите все высказывания Мутко по поводу СКАНДАЛЬНОГО судейства в этом сезоне 2016/17 и вам ВСЁ СТАНЕТ понятно, за счёт какой цены федуновского вопроса, Мутко выгораживал скандальных судей и оправдывал их скандальное судейство в пользу Спартака, в ущерб Зениту и другим командам. Бесплатно, так никто и никогда не будет РЬЯНО и НАХРАПИСТО защищать интересы Спартака. Вот и Андрей Червиченко, повидавший многое, очень и СИЛЬНО удивился такому РАЗВОРОТУ Мутко в сторону Спартака. А мы то знаем, что Мутко из штаба Зенита и тут такой резкий РАЗВОРОТ на 360 градусов для помощи Спартаку! Мутко пошел ПРОТИВ ЗЕНИТА!!! Это нонсенс, но это НЕОСПОРИМЫЙ факт!!! Все судейские скандалы в матчах этого сезона 2016/17, с участием Спартака, это только подтверждают! Мутко пошел ПРОТИВ ЗЕНИТА!!! Мутко предал Зенит и отдал его на растерзание Федуну и его подшефным скандальным арбитрам!!! Бесплатно только кошки родятся, а кое-кто на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛ!!! Догадайтесь с первого раза, КТО ЭТО??? В угоду федуновским - Мутко полностью ВЫКЛЮЧИЛ Зенит из борьбы за золото! Результат предательства Мутко - НЕ ЗАСЛУЖЕННОЕ первое место Спартака, а Зенит ПРОЛЕТЕЛ мимо золота и Лиги чемпионов! Как теперь Мутко, после такого предательства, будет смотреть в глаза Алексею Миллеру??? Федун доволен и смеётся, он всех ПОИМЕЛ, а Зениту и Луческу не до смеха. ЦСКА второй и в Лиге чемпионов, а Зенит, благодаря Мутко, пролетает мимо Лиги! Пусть Зенит скажет за это спасибо Мутко! Президент РФС очень постарался на БЛАГО Спартака и во вред Зениту! Кое-кто на этом очень ХОРОШО заработал! Алексей Миллер! Вам большой и пламенный спартаковский ПРИВЕТ от Мутко!
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Аскорбин
1495299491
Конечно поздравит.Судя по раскладам букмекеров завтра Спартак должен слить матч Арсеналу.
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MDAR
1495303778
По мужски.
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