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    «Ювентус» отказался продавать Алекса Сандро в «Манчестер Сити» за 50 миллионов

    «Манчестер Сити» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно защитника «Ювентуса» Алекса Сандро. Напомним, ранее английский клуб предложил за бразильца 50 миллионов евро.

    Сообщается, что руководство туринцев ответило отказом на это предложение. Чемпионы Италии хотят сохранить 26-летнего футболиста в команде.

    Напомним, что контракт Сандро с «Ювентусмо» рассчитан до 2021 года. В нынешнем розыгрыше Серии А защитник провел 26 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    20.05.2017 10:36
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