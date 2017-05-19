Каррера: «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом». Традиции, количество побед, болельщики»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил московский клуб с «Ювентусом» и назвал Романа Зобнина самым прогрессирующим игроком команды.

«Знал, что «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом». Традиции, количество побед, болельщики. Конечно, когда меня позвали в «Спартак», я не долго думал над предложением. Я стараюсь выполнять свои функции. Важно, что мы достигли результата, потому что «Спартак» давно не побеждал. Я никогда не думал о будущем, вкладывал в свою работу страсть.

Кто больше всего прогрессирует в команде? Больше всего меня удивил Зобнин. Он – одаренный футболист, его нужно было направить в нужное русло, все остальное зависит от него самого», — сказал специалист.

Приняв команду в августе 2016 после отставки Дмитрия Аленичева, итальянец завоевал для красно-белых первое золото РФПЛ за 16 лет.