Каррера: «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом». Традиции, количество побед, болельщики»

Каррера! Какой Ювентус???
Спартаку до Ювентуса, как РАКУ до КУЛИЧЕК!!!
Спартаку НИКОГДА не сравниться с Ювентусом!
Это две НЕСРАВНИМЫЕ категории, хотя и футбольные!
Каррера показал свою ОТСТАЛОСТЬ и набивает себе цену, на сравнении с Ювентусом!
По всем показателям Ювентус десятикратно выше Спартака и Спартаку никогда до Ювентуса НЕ ДОТЯНУТЬСЯ!
"У "СПАРТАКА" с Каррерой никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне!
А зачем Дмитрию Аленичеву медаль, которая получена благодаря судейским скандалам в пользу Спартака и во вред другим командам???
Игру в Спартаке поставил Дмитрий Аленичев, а Каррера присвоил себе ЧУЖИЕ заслуги.
Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место!
Вот реальное место "Спартака"!
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!!
Всю работу в Спартаке сделали, не чистые на руку, арбитры.
Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!!
А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб!
Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!!
Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате.
Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера???
ПЛОХО и БЕЗДАРНО! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса!
Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил московский клуб с «Ювентусом» и назвал Романа Зобнина самым прогрессирующим игроком команды.
«Знал, что «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом». Традиции, количество побед, болельщики. Конечно, когда меня позвали в «Спартак», я не долго думал над предложением. Я стараюсь выполнять свои функции. Важно, что мы достигли результата, потому что «Спартак» давно не побеждал. Я никогда не думал о будущем, вкладывал в свою работу страсть.
Кто больше всего прогрессирует в команде? Больше всего меня удивил Зобнин. Он – одаренный футболист, его нужно было направить в нужное русло, все остальное зависит от него самого», — сказал специалист.
Приняв команду в августе 2016 после отставки Дмитрия Аленичева, итальянец завоевал для красно-белых первое золото РФПЛ за 16 лет.