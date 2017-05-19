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  • Каррера: «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом». Традиции, количество побед, болельщики»

Каррера: «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом». Традиции, количество побед, болельщики»

19 мая 2017, 22:25
11

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил московский клуб с «Ювентусом» и назвал Романа Зобнина самым прогрессирующим игроком команды.

«Знал, что «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом». Традиции, количество побед, болельщики. Конечно, когда меня позвали в «Спартак», я не долго думал над предложением. Я стараюсь выполнять свои функции. Важно, что мы достигли результата, потому что «Спартак» давно не побеждал. Я никогда не думал о будущем, вкладывал в свою работу страсть.

Кто больше всего прогрессирует в команде? Больше всего меня удивил Зобнин. Он – одаренный футболист, его нужно было направить в нужное русло, все остальное зависит от него самого», — сказал специалист.

Приняв команду в августе 2016 после отставки Дмитрия Аленичева, итальянец завоевал для красно-белых первое золото РФПЛ за 16 лет.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Каррера Массимо
Комментарии (11)
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kykyi
1495222316
Вот если встретятся в ЛЧ, тогда и сравним, ха ха.
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Sergej-74
1495228297
не рановато сравнивать начал
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GeorgeXIII
1495230027
Болельщики Спартака - самые верные!
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Mahone
1495251275
Как и ЮВЕ,СПАРТАК самый популярный клуб!!!!!!!!!! Хоть кому то это и не нравиться,но это факт
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OfaZavr
1495255553
Надеюсь Зобнин и дальше будет прогрессировать и вырастет в сильного игрока.
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talgatnurzhanov2006
1495255612
болеет ювентусом, почти во всех вью всплывает слово ювентус.
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Микояновский мясокомбинат
1495256110
Не полный перечень ЮВЕ: Лига чемпионов УЕФА — 15px Лига чемпионов УЕФА / Кубок европейских чемпионов Gold medal icon.svg Победитель (2): 1985, 1996 Silver medal icon.svg Финалист (6): 1973, 1983, 1997, 1998, 2003 , 2015 Кубок обладателей кубков УЕФА — 18px Кубок обладателей кубков УЕФА Gold medal icon.svg Победитель: 1984 UEFA Cup (adjusted).png Лига Европы УЕФА / Кубок УЕФА Gold medal icon.svg Победитель (3): 1977, 1990, 1993 Silver medal icon.svg Финалист: 1995 UEFA - Super Cup.png Суперкубок УЕФА Gold medal icon.svg Победитель (2): 1984, 1996 ...... Супротив свинячьего кулька соли... Хах )))
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Опорник84
1495264829
Безусловно талантливый парень,! Но в нашем первенстве сильно не вырасти, нужно будет уезжать в сильный чемпиона!
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zenit2012
1495288829
Спартак это аналогия английского Лестера! До Ювентуса Спартаку как до Киева...
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Popularov
1495299028
Каррера! Какой Ювентус??? Спартаку до Ювентуса, как РАКУ до КУЛИЧЕК!!! Спартаку НИКОГДА не сравниться с Ювентусом! Это две НЕСРАВНИМЫЕ категории, хотя и футбольные! Каррера показал свою ОТСТАЛОСТЬ и набивает себе цену, на сравнении с Ювентусом! По всем показателям Ювентус десятикратно выше Спартака и Спартаку никогда до Ювентуса НЕ ДОТЯНУТЬСЯ! "У "СПАРТАКА" с Каррерой никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне! А зачем Дмитрию Аленичеву медаль, которая получена благодаря судейским скандалам в пользу Спартака и во вред другим командам??? Игру в Спартаке поставил Дмитрий Аленичев, а Каррера присвоил себе ЧУЖИЕ заслуги. Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место! Вот реальное место "Спартака"! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!! Всю работу в Спартаке сделали, не чистые на руку, арбитры. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!! А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб! Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!! Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате. Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
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