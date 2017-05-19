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    Каррера: «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом». Традиции, количество побед, болельщики»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил московский клуб с «Ювентусом» и назвал Романа Зобнина самым прогрессирующим игроком команды.

    «Знал, что «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом». Традиции, количество побед, болельщики. Конечно, когда меня позвали в «Спартак», я не долго думал над предложением. Я стараюсь выполнять свои функции. Важно, что мы достигли результата, потому что «Спартак» давно не побеждал. Я никогда не думал о будущем, вкладывал в свою работу страсть.

    Кто больше всего прогрессирует в команде? Больше всего меня удивил Зобнин. Он – одаренный футболист, его нужно было направить в нужное русло, все остальное зависит от него самого», — сказал специалист.

    Приняв команду в августе 2016 после отставки Дмитрия Аленичева, итальянец завоевал для красно-белых первое золото РФПЛ за 16 лет.

    Источник: Спорт FM

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    19.05.2017 22:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -13

      Popularov 20 мая 2017, 19:50

      Каррера! Какой Ювентус???
      Спартаку до Ювентуса, как РАКУ до КУЛИЧЕК!!!
      Спартаку НИКОГДА не сравниться с Ювентусом!
      Это две НЕСРАВНИМЫЕ категории, хотя и футбольные!
      Каррера показал свою ОТСТАЛОСТЬ и набивает себе цену, на сравнении с Ювентусом!
      По всем показателям Ювентус десятикратно выше Спартака и Спартаку никогда до Ювентуса НЕ ДОТЯНУТЬСЯ!
      "У "СПАРТАКА" с Каррерой никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне!
      А зачем Дмитрию Аленичеву медаль, которая получена благодаря судейским скандалам в пользу Спартака и во вред другим командам???
      Игру в Спартаке поставил Дмитрий Аленичев, а Каррера присвоил себе ЧУЖИЕ заслуги.
      Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место!
      Вот реальное место "Спартака"!
      На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
      Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!!
      Всю работу в Спартаке сделали, не чистые на руку, арбитры.
      Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!!
      А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб!
      Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!!
      Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате.
      Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
      Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера???
      ПЛОХО и БЕЗДАРНО! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса!
      Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!

      2
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 20 мая 2017, 17:00

      Спартак это аналогия английского Лестера! До Ювентуса Спартаку как до Киева...

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 мая 2017, 10:20

      Безусловно талантливый парень,! Но в нашем первенстве сильно не вырасти, нужно будет уезжать в сильный чемпиона!

      0
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 20 мая 2017, 07:55

      Не полный перечень ЮВЕ:
      Лига чемпионов УЕФА — 15px Лига чемпионов УЕФА / Кубок европейских чемпионов
      Gold medal icon.svg Победитель (2): 1985, 1996
      Silver medal icon.svg Финалист (6): 1973, 1983, 1997, 1998, 2003 , 2015

      Кубок обладателей кубков УЕФА — 18px Кубок обладателей кубков УЕФА
      Gold medal icon.svg Победитель: 1984

      UEFA Cup (adjusted).png Лига Европы УЕФА / Кубок УЕФА
      Gold medal icon.svg Победитель (3): 1977, 1990, 1993
      Silver medal icon.svg Финалист: 1995

      UEFA - Super Cup.png Суперкубок УЕФА
      Gold medal icon.svg Победитель (2): 1984, 1996
      ......
      Супротив свинячьего кулька соли...
      Хах )))

      -1
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 20 мая 2017, 07:46

      болеет ювентусом, почти во всех вью всплывает слово ювентус.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2017, 07:45

      Надеюсь Зобнин и дальше будет прогрессировать и вырастет в сильного игрока.

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 20 мая 2017, 06:34

      Как и ЮВЕ,СПАРТАК самый популярный клуб!!!!!!!!!! Хоть кому то это и не нравиться,но это факт

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 мая 2017, 05:42

      Он итальянец -ему виднее.

      1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 20 мая 2017, 00:40

      Болельщики Спартака - самые верные!

      3
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 20 мая 2017, 00:11

      не рановато сравнивать начал

      0
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