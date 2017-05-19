Мутко: «Хочу попросить фанатов «Спартака» праздновать в рамках дозволенного в Туле»

Президент РФС Виталий Мутко призвал болельщиков «Спартака» к порядку на матче 30-го тура РФПЛ против «Арсенала».

«Всю квоту «Спартак» выкупил, поэтому, конечно, меры безопасности будут усилены. Надеюсь, что клуб поработает со своими болельщиками.

И хочу попросить фанатов праздновать достойно, в рамках дозволенного. В определенной степени на игре с «Тереком», когда вручали кубок, какие-то организационные вещи, может быть, были нарушены, но в целом надо отметить, что болельщики сделали все, что обещали. Никаких эксцессов, проблем не было, и все прошло в добросовестной обстановке без агрессии», – сказал Мутко.

Напомним, после матча 29-го «Спартак» – «Терек» (3:0) болельщики московского клуба выбежали на газон «Открытие Арены». Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов назвал это ненормальным зрелищем.