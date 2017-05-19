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    Мутко: «Хочу попросить фанатов «Спартака» праздновать в рамках дозволенного в Туле»

    Президент РФС Виталий Мутко призвал болельщиков «Спартака» к порядку на матче 30-го тура РФПЛ против «Арсенала».

    «Всю квоту «Спартак» выкупил, поэтому, конечно, меры безопасности будут усилены. Надеюсь, что клуб поработает со своими болельщиками.

    И хочу попросить фанатов праздновать достойно, в рамках дозволенного. В определенной степени на игре с «Тереком», когда вручали кубок, какие-то организационные вещи, может быть, были нарушены, но в целом надо отметить, что болельщики сделали все, что обещали. Никаких эксцессов, проблем не было, и все прошло в добросовестной обстановке без агрессии», – сказал Мутко.

    Напомним, после матча 29-го «Спартак» – «Терек» (3:0) болельщики московского клуба выбежали на газон «Открытие Арены». Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов назвал это ненормальным зрелищем.

    Источник: ТАСС

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    19.05.2017 20:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 20 мая 2017, 23:08

      Да неет мудло погудим на славу

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 20 мая 2017, 20:18

      а что вообще безмозглый Мудко и товарищ Орлов считают нормальным???чемпионами стали,на эмоциях отпраздновали,никого не убили,оштрафованы были,что блять еще надо этим уебкам...Мудко-дурачок неграмотный и абсолютно бесполезный человек в мире спорта,ну а комментаторы уже мертвого канала и так не оправдали надежд)))эти люди вообще не имеют права на подобные комментарии!

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 20 мая 2017, 02:42

      да пусть резвятся,чего это мудок запереживал,видимо прошлый штраф мимо его кармана прошёл.

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 20 мая 2017, 01:16

      Дозволил...

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      Рейтинг: +17802

      ilichkadr 19 мая 2017, 21:30

      Щас, так и послушают Мутко..........Всё будет как обычно, набульбенятся всего и вся и будут орать где не попадя Спартак -чемпион!

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      Рейтинг: +498

      Поль 19 мая 2017, 20:39

      ПНХ!!!

      2
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 19 мая 2017, 20:16

      Геннадий Орлов-это и есть ненормальное зрелище.

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