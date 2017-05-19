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  • Мутко: «Хочу попросить фанатов «Спартака» праздновать в рамках дозволенного в Туле»

Мутко: «Хочу попросить фанатов «Спартака» праздновать в рамках дозволенного в Туле»

19 мая 2017, 20:11
7

Президент РФС Виталий Мутко призвал болельщиков «Спартака» к порядку на матче 30-го тура РФПЛ против «Арсенала».

«Всю квоту «Спартак» выкупил, поэтому, конечно, меры безопасности будут усилены. Надеюсь, что клуб поработает со своими болельщиками.

И хочу попросить фанатов праздновать достойно, в рамках дозволенного. В определенной степени на игре с «Тереком», когда вручали кубок, какие-то организационные вещи, может быть, были нарушены, но в целом надо отметить, что болельщики сделали все, что обещали. Никаких эксцессов, проблем не было, и все прошло в добросовестной обстановке без агрессии», – сказал Мутко.

Напомним, после матча 29-го «Спартак» – «Терек» (3:0) болельщики московского клуба выбежали на газон «Открытие Арены». Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов назвал это ненормальным зрелищем.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Мутко Виталий
Комментарии (7)
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DZHEK_VOROBEY1987
1495214181
Геннадий Орлов-это и есть ненормальное зрелище.
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Поль
1495215585
ПНХ!!!
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ilichkadr
1495218625
Щас, так и послушают Мутко..........Всё будет как обычно, набульбенятся всего и вся и будут орать где не попадя Спартак -чемпион!
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DIDI 23
1495232190
Дозволил...
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Каратель помойников
1495237362
да пусть резвятся,чего это мудок запереживал,видимо прошлый штраф мимо его кармана прошёл.
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MU-fanatic
1495300729
а что вообще безмозглый Мудко и товарищ Орлов считают нормальным???чемпионами стали,на эмоциях отпраздновали,никого не убили,оштрафованы были,что блять еще надо этим уебкам...Мудко-дурачок неграмотный и абсолютно бесполезный человек в мире спорта,ну а комментаторы уже мертвого канала и так не оправдали надежд)))эти люди вообще не имеют права на подобные комментарии!
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Fedulz-13th
1495310895
Да неет мудло погудим на славу
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