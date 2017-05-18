Орлов – о праздновании болельщиков «Спартака»: «Это ненормальное зрелище»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о праздновании болельщиков «Спартака» чемпионства команды после матча 29-го тура РФПЛ против «Терека» (3:0). Напомним, после финального свистка зрители выбежали на поле «Открытие Арены».

«Радость – это хорошо, но главное, чтобы без агрессии. Вчера показывали празднество «Спартака». Для нормального человека это немного ненормальное зрелище. Я имею в виду их поведение на стадионе. Знаете, сколько там порчи имущества? Зачем такой праздник, если ломается, бьется? Что это такое? Какие у Федуна будут затраты на восстановление стадиона после пиршества. Это ненужная удаль.

Это как из российского средневековья: если выпил, надо идти с дубиной и все крушить. Надо же цивилизованно все проводить. Очень дорогую телевизионную рекламу сломали. И болельщики «Зенита» тоже бегали и ломали ворота. Ну что за раж такой?» – сказал журналист.

Столичный клуб завоевал золотые медали национального чемпионата впервые за 16 лет.