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    Орлов – о праздновании болельщиков «Спартака»: «Это ненормальное зрелище»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о праздновании болельщиков «Спартака» чемпионства команды после матча 29-го тура РФПЛ против «Терека» (3:0). Напомним, после финального свистка зрители выбежали на поле «Открытие Арены».

    «Радость – это хорошо, но главное, чтобы без агрессии. Вчера показывали празднество «Спартака». Для нормального человека это немного ненормальное зрелище. Я имею в виду их поведение на стадионе. Знаете, сколько там порчи имущества? Зачем такой праздник, если ломается, бьется? Что это такое? Какие у Федуна будут затраты на восстановление стадиона после пиршества. Это ненужная удаль.

    Это как из российского средневековья: если выпил, надо идти с дубиной и все крушить. Надо же цивилизованно все проводить. Очень дорогую телевизионную рекламу сломали. И болельщики «Зенита» тоже бегали и ломали ворота. Ну что за раж такой?» – сказал журналист.

    Столичный клуб завоевал золотые медали национального чемпионата впервые за 16 лет.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    18.05.2017 22:49
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +27

      grom87 19 мая 2017, 13:03

      Да нормально все прошло,немного ноги оттоптали ну было очень весело)))))

      0
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 19 мая 2017, 11:44

      Гена, как всегда, лучше бы молчал. Зависть - это мерзко.
      Но должен признать, что с воротами слегка переборщили. Можно было подруг Реброва и не ломать.

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 19 мая 2017, 10:57

      Мясные конечно меня поражают! Ладно у вас своего не было стадиона, и вы всё ломали на других аренах! а смысл у себя то крушить всё?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2017, 10:52

      Это ненормальный комментатор:)

      2
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 19 мая 2017, 10:38

      Плевать, чемпионства не было 16 лет....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 19 мая 2017, 10:35

      если все мероприятие было согласовано и спланировано заранее то какие вопросы могут быть? все прошло на уровне и по новому)))всем было радостно !!если бы пошли крушить в городе все то тогда ставь такой вопрос!!СПАРТАК С ПОБЕДОЙ И ЧЕМПИОНСТВОМ и вместе с ним ВСЕХ НАС!!!!

      1
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      Рейтинг: +215

      iuda 19 мая 2017, 09:41

      Гена, зависть это страшный грех!!!

      5
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 19 мая 2017, 08:56

      Это была орда дикарей

      0
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      Рейтинг: +28

      giggs_vea > aurora5858 19 мая 2017, 22:29

      в 2010 на Петровском?

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 19 мая 2017, 08:38

      А не хрен считать чужие деньги. Если это было бы в питере, слова были бы совсем другие. Хватит уже завидовать!!!

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > MDAR 19 мая 2017, 09:17

      дурень, ты дурень - на ВАС как на дикарей смотрят...

      0
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      Рейтинг: +28

      giggs_vea > bolela_16 19 мая 2017, 22:30

      как на дикарей в 2010 на Петровском?

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      Рейтинг: +28

      giggs_vea > 19 мая 2017, 22:33

      Орлов! Уйди ты уже с комментаторов, ты уже не профи, не мастер, ты даже не регионщик, ты отстой современного комментирования, просто уйди, будь ты мужиком. не жди, когда тебя палкой погонят, как последнюю тварь

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 19 мая 2017, 08:38

      Стареет Гена!

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