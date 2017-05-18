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  • Орлов – о праздновании болельщиков «Спартака»: «Это ненормальное зрелище»

Орлов – о праздновании болельщиков «Спартака»: «Это ненормальное зрелище»

18 мая 2017, 22:49
65

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о праздновании болельщиков «Спартака» чемпионства команды после матча 29-го тура РФПЛ против «Терека» (3:0). Напомним, после финального свистка зрители выбежали на поле «Открытие Арены».

«Радость – это хорошо, но главное, чтобы без агрессии. Вчера показывали празднество «Спартака». Для нормального человека это немного ненормальное зрелище. Я имею в виду их поведение на стадионе. Знаете, сколько там порчи имущества? Зачем такой праздник, если ломается, бьется? Что это такое? Какие у Федуна будут затраты на восстановление стадиона после пиршества. Это ненужная удаль.

Это как из российского средневековья: если выпил, надо идти с дубиной и все крушить. Надо же цивилизованно все проводить. Очень дорогую телевизионную рекламу сломали. И болельщики «Зенита» тоже бегали и ломали ворота. Ну что за раж такой?» – сказал журналист.

Столичный клуб завоевал золотые медали национального чемпионата впервые за 16 лет.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (65)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Kuzov
1495137243
Луческу и Орлов идите на..й!!!!!!!!!два нытика,все не так им
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Сармат Ростов
1495137357
Тебе этого не понять! Завидуй молча, сглатывай желчь )))
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filosof sparty
1495137776
Лично я никакой особой порчи имущества не видел, тем более специальной( ну не считать же ворота). Спецом для орлухи повторю что это такое было для Спартаковца: Это было не забываемо... Я, спокойный, с кучей всяких разных забот, многодетный отец, после финального свистка сиганул прямо через ограждения позабыв про всё- словно я не серьёзный 120кг дядька, а прям как те мальчуганы с виража!!! И устремился прямо на поле, где только что свершилась самая долгожданная победа, и увидел награждение своей любимой команды столь вожделенным кубком!!!! Пусть прошло все не совсем гладко, уж очень долго освобождали коридор, но иначе быть и не могло, ведь это было настоящее красно-белое море... Короче эмоций масса, сегодня утром показывал видос детям, а лет через десять покажу и расскажу внукам!!! Спасибо тебе, родной Спартак, за счастье!!! Чуть не забыл: Grazio бл#дь!!!!!!!!
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shurik45
1495139590
В Орлове заговорила зависть. Ну Спартак,ну стал чемпионом,и что ? Да пусть радуются как хотят ,они так долго ждали этих мгновений ,вот и снесло башню у хрюшек.
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DZHEK_VOROBEY1987
1495140018
Да хер бы с ними с этими воротами,новые поставят. А Орлов всё-таки мерзкий типок и зависть его душит.
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Павелий
1495140047
Футбольный матч, комментируемый Орловым, вот это действительно ненормальное зрелище! Вот из эфира!
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IVANRUS777
1495151583
Гена уже не знает что придумать, лишь бы как нибудь ляпнуть какую нибудь хрень про Спартак. Мы сами знаем как праздновать чемпионство и у бомжей не спрашиваем как нам это делать. Мы чемпионы и это наша общая победа!
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franck_ribery
1495159988
Для нормального человека ненормально слушать его трансляции!
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ШАНс
1495165418
и чего это он за деньги федуна так переживает, лучше бы за народные так ратовал, которые на позор-арену уже потрачены и ещё будут
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BANNIKOV1970
1495169262
ненормальное зрелище играть на огороде и показать три красные карточки
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