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  • «Ювентус» заинтересовался Феррейра-Карраско, «Атлетико» готов продать игрока за 110 миллионов

«Ювентус» заинтересовался Феррейра-Карраско, «Атлетико» готов продать игрока за 110 миллионов

19 мая 2017, 17:07
7

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско попал в сферу интересов «Ювентуса».

Сообщается, что туринский клуб запросил информацию у «матрасников» по поводу продажи 23-летнего бельгийца. В Испании сообщили, что не собираются отпускать хавбека дешевле прописанной в контракте игрока суммы отступных, которая составляет 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Феррейра-Карраско провел 34 матча, в которых забил десять голов и сделал три результативные передачи.

Источник: Football Leaks
Италия. Серия А Испания. Примера Атлетико Ювентус Карраско Янник
Комментарии (7)
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ali2004
1495203631
Чтооооооо?!
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dok66
1495205872
Да зачем Юве тратить такие бабки ?
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Flydis
1495208475
Игрок хорош, но не стоит таких денег
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Avatar 2
1495258612
Очень МНОГО
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ItalianFootball
1495265270
Мадридцы видимо Турин по карте искали и нашли его рядом с Пекином.
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diadushka
1495381601
Игрок хороший, но больше 25-30 млн наврядле кто даст.........
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