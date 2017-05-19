«Ювентус» заинтересовался Феррейра-Карраско, «Атлетико» готов продать игрока за 110 миллионов

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско попал в сферу интересов «Ювентуса».

Сообщается, что туринский клуб запросил информацию у «матрасников» по поводу продажи 23-летнего бельгийца. В Испании сообщили, что не собираются отпускать хавбека дешевле прописанной в контракте игрока суммы отступных, которая составляет 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Феррейра-Карраско провел 34 матча, в которых забил десять голов и сделал три результативные передачи.