Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» заинтересовался Феррейра-Карраско, «Атлетико» готов продать игрока за 110 миллионов

    Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско попал в сферу интересов «Ювентуса».

    Сообщается, что туринский клуб запросил информацию у «матрасников» по поводу продажи 23-летнего бельгийца. В Испании сообщили, что не собираются отпускать хавбека дешевле прописанной в контракте игрока суммы отступных, которая составляет 110 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании Феррейра-Карраско провел 34 матча, в которых забил десять голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Football Leaks

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2017 17:07
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 21 мая 2017, 18:46

      Игрок хороший, но больше 25-30 млн наврядле кто даст.........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 мая 2017, 10:27

      Мадридцы видимо Турин по карте искали и нашли его рядом с Пекином.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > ItalianFootball 21 мая 2017, 04:42

      Супер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 20 мая 2017, 08:36

      Очень МНОГО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 19 мая 2017, 18:41

      Игрок хорош, но не стоит таких денег

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 17:57

      Да зачем Юве тратить такие бабки ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      ali2004 19 мая 2017, 17:20

      Чтооооооо?!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11