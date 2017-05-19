Каррера дисквалифицирован на один матч условно, «Спартак» оштрафован на 500 тысяч за поведение фанатов

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера условно дисквалифицирован на один матч чемпионата России за свое поведение в игре с «Тереком» (3:0). Также московский клуб будет вынужден заплатить 500 тысяч рублей за беспорядки со стороны болельщиков. Об этом сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

«По матчу «Спартак»— «Терек»: по рапорту делегата на 62-й и 88-й минуте Каррера покидал пределы технической зоны. Это уже пятое нарушение у тренера. Мы оштрафовали его на 30 тысяч рублей и дисквалифицировали на один матч условно и установили испытательный срок на шесть месяцев.

Болельщики «Спартака» использовали и бросали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 400 тысяч рублей. Также они скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.