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    Каррера дисквалифицирован на один матч условно, «Спартак» оштрафован на 500 тысяч за поведение фанатов

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера условно дисквалифицирован на один матч чемпионата России за свое поведение в игре с «Тереком» (3:0). Также московский клуб будет вынужден заплатить 500 тысяч рублей за беспорядки со стороны болельщиков. Об этом сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

    «По матчу «Спартак»— «Терек»: по рапорту делегата на 62-й и 88-й минуте Каррера покидал пределы технической зоны. Это уже пятое нарушение у тренера. Мы оштрафовали его на 30 тысяч рублей и дисквалифицировали на один матч условно и установили испытательный срок на шесть месяцев.

    Болельщики «Спартака» использовали и бросали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 400 тысяч рублей. Также они скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.05.2017 13:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 20 мая 2017, 23:46

      За ненормативную лексику мало дали.

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 19 мая 2017, 20:55

      Такого тренера как Каррера надо на руках носить,а они суки штрафы выписывают,прям как менты.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 16:31

      К началу следующего сезона как раз дисквал и закончится .

      0
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      Рейтинг: +252

      Рыпя 19 мая 2017, 16:19

      куда деньги то уходят? чек покажите

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 мая 2017, 16:05

      Ещё КДК болелам вернуть ворота грозят,
      Говорят, мол без ворот играть нельзя.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 мая 2017, 14:58

      им лишь бы штрафовать.

      1
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      Рейтинг: +898

      Krics 19 мая 2017, 14:53

      Кнут есть у КДК, а пряник Спартак преподнес ВСЕМ красно-белым!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 19 мая 2017, 14:42

      Да всё нормуль....самое главное "СМ" Чемпион....!!! Удачи в Лиги Чемпионов!!!

      2
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      Рейтинг: +800

      forward33 19 мая 2017, 13:35

      Федун устроил хороший праздник болелам в матче с Тереком, правда теперь платить нужно, но ничего чемпионство важнее)))

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 19 мая 2017, 13:30

      На удивление, в целом я согласен. Оно того стоило, да и сам офигел когда Карреру вытаскивали на поле во время матча))

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