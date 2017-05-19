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  • Каррера дисквалифицирован на один матч условно, «Спартак» оштрафован на 500 тысяч за поведение фанатов

Каррера дисквалифицирован на один матч условно, «Спартак» оштрафован на 500 тысяч за поведение фанатов

19 мая 2017, 13:01
12

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера условно дисквалифицирован на один матч чемпионата России за свое поведение в игре с «Тереком» (3:0). Также московский клуб будет вынужден заплатить 500 тысяч рублей за беспорядки со стороны болельщиков. Об этом сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

«По матчу «Спартак»— «Терек»: по рапорту делегата на 62-й и 88-й минуте Каррера покидал пределы технической зоны. Это уже пятое нарушение у тренера. Мы оштрафовали его на 30 тысяч рублей и дисквалифицировали на один матч условно и установили испытательный срок на шесть месяцев.

Болельщики «Спартака» использовали и бросали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 400 тысяч рублей. Также они скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Григорьянц Артур
Комментарии (12)
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Чеба
1495188197
Красно-белых денег все мало РФСу! Я возмущен!!!
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maior-60
1495188518
Еще и фиги КДК показывали...
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xColaz
1495189845
На удивление, в целом я согласен. Оно того стоило, да и сам офигел когда Карреру вытаскивали на поле во время матча))
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Spartak-SV
1495194125
Да всё нормуль....самое главное "СМ" Чемпион....!!! Удачи в Лиги Чемпионов!!!
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piligrim1986
1495195132
им лишь бы штрафовать.
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subbotaspartak
1495199120
Ещё КДК болелам вернуть ворота грозят, Говорят, мол без ворот играть нельзя.
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Рыпя
1495199958
куда деньги то уходят? чек покажите
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dok66
1495200665
К началу следующего сезона как раз дисквал и закончится .
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DZHEK_VOROBEY1987
1495216512
Такого тренера как Каррера надо на руках носить,а они суки штрафы выписывают,прям как менты.
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vitvik
1495313206
За ненормативную лексику мало дали.
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