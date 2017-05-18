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    Глушаков: «Было много поздравлений с чемпионством. Дзюба, конечно, не поздравил»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о поздравлениях с победой в РФПЛ и ожиданиями перед Кубком Конфедераций.

    «Дзюба, конечно, не поздравил с чемпионством. Из других команд поздравили Шишкин, Газинский. Вообще, много было поздравлений, уже не помню всех. Футболисты – такие же люди, как и все. Футбол футболом, а дружба дружбой. С Шишкиным мы вообще кумовья, родные души. Из «Локомотива» особо уже ни с кем не дружим. Только с Игнатьевым созваниваемся, переписываемся.

    Наверное, сборная сплачивает игроков разных клубов. Общаемся из-за того, что выступаем вместе за национальную команду. Надеюсь, состав в этот раз будет оптимальным. Надо попытаться выиграть Кубок Конфедераций, это уже не товарищеские игры. Мы играем дома, при своих болельщиках. Кто знает, когда в следующий раз такой турнир будет в России. Со всеми будет тяжело, все хороши.

    Думаю, все у нас нормально в плане подготовки к турниру. На всех стадионах уже играл, кроме «Крестовского». Дай бог, еще доведется. Стадионы мирового уровня, так что, думаю, мы готовы к проведению турнира», – сказал Глушаков.

    Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2017 20:31
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +886

      xColaz 19 мая 2017, 10:59

      Министр Иностранных дел Лавров (после вопроса о Дзюбе): "Бог ему судья"

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2017, 10:40

      Завистью захлебнулся Дзюба. Обидно ему, как только ушёл из Спартака он чемпионом стал, как пришёл в Зенит тот покатился вниз.

      3
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 19 мая 2017, 05:57

      Обидели Артемку!

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 19 мая 2017, 05:09

      у Дзюбы полка "ломится" от трофеев)

      1
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 19 мая 2017, 02:38

      вот поздравил бы бывших одноклубников с чемпионством = может снисходителнее стали относиться - языком намолол,игрочишка - будет скоро нужен только ФНЛ как Погребняк - тот тож звездил и молол чушь всякую- щас нах не нужен никому - только Динама бедная тащит контракт в 140 лямов годовых...и дзюбик так же будет продаваться - ни цветов ни флага...одно шальное бабло в шарах...и отдастся любому,кто больше заплатит...может и китайцам....

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 мая 2017, 02:34

      Ну так Ёпть.. у дзюбы пригорело после того как они сами же сделали Спартак чемпионом))) он вообще теперь ничего не говорит в прессе))

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 мая 2017, 00:51

      Дзюба-чмо !!!!!!

      2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 18 мая 2017, 22:59

      - Дзюба не очень сильно обманулся)- хотел рыбку съесть(зарплата в Зените) и на люстре покачаться(чемпионство с Зенитом), а получилась ЛЕ...- хорошее бабло и "международный опыт"...да, однако есть шанс выиграть ЛЕ на "Крестовском"...))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +130

      Бульба 18 мая 2017, 22:09

      У Шлюбы понос наверное, он ж за трофеями ушёл

      5
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      Рейтинг: +88

      Vara81 18 мая 2017, 22:06

      Надо дзюбревнышко поздравить с не попаданием в лигу чемпионов !!! И торт соответствующий слепить и не отдать )))

      5
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