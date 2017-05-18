Глушаков: «Было много поздравлений с чемпионством. Дзюба, конечно, не поздравил»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о поздравлениях с победой в РФПЛ и ожиданиями перед Кубком Конфедераций.

«Дзюба, конечно, не поздравил с чемпионством. Из других команд поздравили Шишкин, Газинский. Вообще, много было поздравлений, уже не помню всех. Футболисты – такие же люди, как и все. Футбол футболом, а дружба дружбой. С Шишкиным мы вообще кумовья, родные души. Из «Локомотива» особо уже ни с кем не дружим. Только с Игнатьевым созваниваемся, переписываемся.

Наверное, сборная сплачивает игроков разных клубов. Общаемся из-за того, что выступаем вместе за национальную команду. Надеюсь, состав в этот раз будет оптимальным. Надо попытаться выиграть Кубок Конфедераций, это уже не товарищеские игры. Мы играем дома, при своих болельщиках. Кто знает, когда в следующий раз такой турнир будет в России. Со всеми будет тяжело, все хороши.

Думаю, все у нас нормально в плане подготовки к турниру. На всех стадионах уже играл, кроме «Крестовского». Дай бог, еще доведется. Стадионы мирового уровня, так что, думаю, мы готовы к проведению турнира», – сказал Глушаков.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России.