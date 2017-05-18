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  • Глушаков: «Было много поздравлений с чемпионством. Дзюба, конечно, не поздравил»

Глушаков: «Было много поздравлений с чемпионством. Дзюба, конечно, не поздравил»

18 мая 2017, 20:31
26

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о поздравлениях с победой в РФПЛ и ожиданиями перед Кубком Конфедераций.

«Дзюба, конечно, не поздравил с чемпионством. Из других команд поздравили Шишкин, Газинский. Вообще, много было поздравлений, уже не помню всех. Футболисты – такие же люди, как и все. Футбол футболом, а дружба дружбой. С Шишкиным мы вообще кумовья, родные души. Из «Локомотива» особо уже ни с кем не дружим. Только с Игнатьевым созваниваемся, переписываемся.

Наверное, сборная сплачивает игроков разных клубов. Общаемся из-за того, что выступаем вместе за национальную команду. Надеюсь, состав в этот раз будет оптимальным. Надо попытаться выиграть Кубок Конфедераций, это уже не товарищеские игры. Мы играем дома, при своих болельщиках. Кто знает, когда в следующий раз такой турнир будет в России. Со всеми будет тяжело, все хороши.

Думаю, все у нас нормально в плане подготовки к турниру. На всех стадионах уже играл, кроме «Крестовского». Дай бог, еще доведется. Стадионы мирового уровня, так что, думаю, мы готовы к проведению турнира», – сказал Глушаков.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (26)
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filosof sparty
1495129328
Пацаны, я уже начинаю переживать, а вдруг он и вправду язык проглотил!?..
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Бриг
1495129419
Поздравляю за Дзюбу.
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Atom2020
1495129599
Дзюба все еще надеется на чемпионство в этом году )))
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МАКАРШВЕД
1495129651
Уходил за деньгами и титулами....
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APchelov
1495129760
Как-то очень браво он про кубок конфедераций сказанул. Глушаков, вообще, в курсе с кем предстоит играть??? На этом турнире сборная России в нынешнем виде - АУТСАЙДЕР. Безрадостная перспертива
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DZHEK_VOROBEY1987
1495130759
На счёт Крестовского огорода Дениска здорово подколол.
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батог
1495132442
Дзюба, Аленичев, Бесчастных... Честное слово, как дети в песочнице...
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Vara81
1495134367
Надо дзюбревнышко поздравить с не попаданием в лигу чемпионов !!! И торт соответствующий слепить и не отдать )))
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Бульба
1495134563
У Шлюбы понос наверное, он ж за трофеями ушёл
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OfaZavr
1495179633
Завистью захлебнулся Дзюба. Обидно ему, как только ушёл из Спартака он чемпионом стал, как пришёл в Зенит тот покатился вниз.
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