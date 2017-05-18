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    «Тоттенхэм» хочет сохранить Дайера, но готов рассмотреть предложения по Уокеру

    «Тоттенхэм» не желает расставаться с полузащитником Эриком Дайером, несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает английское издание Daily Mail. По информации источника, клуб рассматривает возможность продажи игрока обороны Кайла Уокера за 45 миллионов фунтов. Ранее «Бомбардир» писал о ссоре между 26-летним защитником и главным тренером Маурисио Покеттино.

    В нынешнем сезоне Уокер отдал шесть результативных передач в 39-ти матчах всех турниров. «Шпоры» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Daily Mail

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    18.05.2017 20:23
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