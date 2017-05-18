Источник: Карпин может возглавить «Рубин»

По информации ресурса «Чемпионат», экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин входит в число кандидатов на пост главкома «Рубина». В число других кандидатов на должность входит Курбан Бердыев, возглавлявший казанский клуб с 2001 года по 2013.

В июле 2016 года Карпин начал работу в качестве эксперта на телеканале «Матч ТВ». В феврале экс-нападающий сборной России стал главным редактором футбольных трансляций.

При нынешнем тренере Хави Грасии «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице. После вчерашнего матча 29-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2) испанец сказал, что готов продолжить работу в должности.