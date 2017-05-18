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Источник: Карпин может возглавить «Рубин»

18 мая 2017, 19:45
37

По информации ресурса «Чемпионат», экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин входит в число кандидатов на пост главкома «Рубина». В число других кандидатов на должность входит Курбан Бердыев, возглавлявший казанский клуб с 2001 года по 2013.

В июле 2016 года Карпин начал работу в качестве эксперта на телеканале «Матч ТВ». В феврале экс-нападающий сборной России стал главным редактором футбольных трансляций.

При нынешнем тренере Хави Грасии «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице. После вчерашнего матча 29-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2) испанец сказал, что готов продолжить работу в должности.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Карпин Валерий
Комментарии (37)
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Майор Дзагоев
1495125670
Грамотеи, вы хоть разберитесь, куда Валерия отправляете. В заголовке Спартак, а в новости - Рубин (и, думаю, очевидно, что речь идет о последнем)
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спартак спартаков1
1495126326
ему и на матче теперь неплохохо
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Чеба
1495126441
Хватит уже пи.ду смешить) Не будет он тренером!
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RedGreenHooligan
1495126467
шило на мыло))) еще неустойку ему такую же как и Гарсии пропишите и будет один в один...
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lekseij2007
1495126836
Он не дурак. Сейчас хорошо устроился.
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семёнычев
1495127220
Как делить лавку будут? После обеда Бердыева назначил "источник" в Рубин,а к вечеру Карпина.. Карпину ближе до Казани, но у Бердыева была фора по времени.. Кто же первым доберётся до Казани? Кому достанется счастье? Кто сорвёт джекпот??? Если Бердыев летит чартером, то он должен быть первым,а если решил попутно зайти в Локомотив,через Краснодар, то может и не успеть.... По идее Горячую Линию бы надо открыть, чтобы каждый мог узнать, где сейчас Карпин, а где Бердыев.. Дайте номер источника!!!!
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овертайм
1495127380
прикол))
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Абырвалг.
1495127902
-Источник можЫт вазглавить "Рубин".
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Atom2020
1495127987
Пусть уж лучше Карпин кого-нибудь тренирует, чем заведует футбольным хозяйством на Матч ТВ ... ну не его это ... не его ...
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DZHEK_VOROBEY1987
1495128375
Ему и на матч тв не плохо платят.
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