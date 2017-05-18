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    Источник: Карпин может возглавить «Рубин»

    По информации ресурса «Чемпионат», экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин входит в число кандидатов на пост главкома «Рубина». В число других кандидатов на должность входит Курбан Бердыев, возглавлявший казанский клуб с 2001 года по 2013.

    В июле 2016 года Карпин начал работу в качестве эксперта на телеканале «Матч ТВ». В феврале экс-нападающий сборной России стал главным редактором футбольных трансляций.

    При нынешнем тренере Хави Грасии «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице. После вчерашнего матча 29-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2) испанец сказал, что готов продолжить работу в должности.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2017 19:45
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +264

      McDuff 19 мая 2017, 12:28

      надеюсь останется на матч тв

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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 мая 2017, 12:24

      Валерий открыл для себя телевидение. Там прикольно, да и не спрашивают за результат. Эксперт, редактор. Жаль, староват для Дома-2.

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 19 мая 2017, 11:15

      Мне кажется если Ростов зацепится за еврокубки, то Бердыев останется! он захочет взять реванш в ЛЕ и попытаться выйграть турнир! если бы не МЮ убеждён, что Ростов, дошёл бы до финала

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2017, 10:34

      Его теперь с Матч ТВ метлой не выгнать, какое может быть тренерство.

      1
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 19 мая 2017, 09:28

      вы там че курнули какой нах Карпина в Рубин?))

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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 19 мая 2017, 01:00

      Валера! Не надо!!! Останься лучше на ТВ!

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 18 мая 2017, 23:13

      - КарпИн - РубИн...звучит!?...как гласит народная молва , - хотите "опустить" футбольный клуб!? - пригласите туда главным тренером Карпина))))...Валера , не обижайся, это шутка!!!

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 18 мая 2017, 21:43

      "Тотальный Рубин" с Валерием Карпиным...

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      Рейтинг: +24996

      bset 18 мая 2017, 21:30

      Утка. На канале работа менее нервозная, платят хорошо. В Рубине надо изворачиваться постоянно. Плюс с клубом из ФНЛ вылетел. А тут РФПЛ. Сомнительно, в общем...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 21:19

      Валера пока отдыхает . "Разборы" и "прогнозы" намного проще , чем тренировать команду . Через некое время ему это надоест , тогда и можно будет обсуждать тему . Не сегодня !

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