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    Рейнгольд: «Спартак» совершил чудо и подвиг. А Уткину лучше бы микрофон в руки не давали»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от победного матча красно-белых с «Тереком» (3:0), в котором москвичам был вручен чемпионский кубок. Также Рейнгольд подверг критике футбольного комментатора Василия Уткина, который назвал подопечных Массимо Карреры командой ниже среднего.

    – Спартаковцы подняли мне настроение до невозможного. После окончания матча я увидел картинку, которую не встретишь в Западной Европе. Впечатление, что вся Москва на футбольном поле. У меня даже жена в шоке. Это потрясающе.

    – Ощущения от чемпионства были сильнее вчера или после матча с «Амкаром»?

    – Я хотел бы каждому спартаковцу, в том числе резервистам, ветеранам и руководству клуба, пожать руку. Это и моя победа. Да, я – критичный человек, бываю и неправ. Но это от того, что любовь перевешивает здравый смысл. Я такой.

    Обратите внимание, вчера был рабочий день. Стадион заполнился до отказа. Это какая даже любовь должна быть к этой народной команде? Сумасшедшая! Уважение к каждому футболисту. Болельщики пришли на стадион усталые, с работы.

    Все что сделано – это огромная заслуга Массимо Карреры. Это сумасшедший мужик и человек, который совершил подвиг для спартаковских болельщиков. И меня потрясают унизительные слова, которые команда услышала от Уткина. Лучше бы этому человеку микрофон в руки не давали.

    – Что он сказал?

    – В общих чертах, что «Спартак» – команда ниже среднего, а Каррера – не миланский «Интер» тренирует, чтобы им восхищаться. Все это было сказано с иронией и цинизмом. Читать противно. Это оскорбление в адрес ребят, которые совершили подвиг. По российским меркам «Спартак» совершил чудо. Он обыграл всех соперников и сильнейшие команды России в том числе. Я наверное их перехвалил, но они это заслужили. Доставили многомиллионную радость всем спартаковским болельщикам. Почему у Уткина такая злоба и желчь?

    Источник: «Советский спорт»

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    18.05.2017 16:40
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 мая 2017, 00:57

      Уткина надо дать медицинскую утку. И пусть он в неё дует

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp 18 мая 2017, 23:42

      заберите микрофон у этого дурня старого..

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 18 мая 2017, 21:32

      Уткин сказал о общем уровне команд в лиге, а не про спартак

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 18 мая 2017, 20:23

      микрофон не давать,лучше в жопу засунуть и пусть ходит и пукает....

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 18:43

      Нормальные болельщики признают заслуженность чемпионства, а на остальных пофиг.

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 18:37

      В чем здесь подвиг ? Подвиг , это когда 12 бойцов спецназа побеждают 300 головорезов ИГИл . А это просто хорошо сделанная работа . И мешать в кучу еще и Уткина ? Зачем ?

      4
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > dok66 18 мая 2017, 21:26

      В принципе верно! С подвигом он загнул...

      1
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 18 мая 2017, 18:11

      Утькин не сможет испортить нам праздник! С победой.

      1
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 18 мая 2017, 18:08

      Молодец Дед!!!!!!!!!!!Можно было бы и матом по Васе недоумку пройтись,,,,,

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 мая 2017, 18:05

      Ну если жена в шоке то это конечно важный критерий..

      1
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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 18 мая 2017, 17:39

      Мутко сказал,в прошлом году,что пора.Мутко сделал.А теперь докажите мне свинные что это не так?Вы же хаили ЦСКА за то что его тянут.Вот и вас за 15 лет вытянули.

      -1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > мистер-твистер 18 мая 2017, 21:27

      Епать, да ты полнейший неадекват))))))

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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер > filosof sparty 18 мая 2017, 23:38

      ну,куда мне до вас.свиных упорошей.Я повторю.когда ЦСКА становился чемпом.как вы все кричали о Гинере и судействе.А ваш Спартак прям весь такой "белый и пушистый"?

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