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  • Рейнгольд: «Спартак» совершил чудо и подвиг. А Уткину лучше бы микрофон в руки не давали»

Рейнгольд: «Спартак» совершил чудо и подвиг. А Уткину лучше бы микрофон в руки не давали»

18 мая 2017, 16:40
28

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от победного матча красно-белых с «Тереком» (3:0), в котором москвичам был вручен чемпионский кубок. Также Рейнгольд подверг критике футбольного комментатора Василия Уткина, который назвал подопечных Массимо Карреры командой ниже среднего.

– Спартаковцы подняли мне настроение до невозможного. После окончания матча я увидел картинку, которую не встретишь в Западной Европе. Впечатление, что вся Москва на футбольном поле. У меня даже жена в шоке. Это потрясающе.

– Ощущения от чемпионства были сильнее вчера или после матча с «Амкаром»?

– Я хотел бы каждому спартаковцу, в том числе резервистам, ветеранам и руководству клуба, пожать руку. Это и моя победа. Да, я – критичный человек, бываю и неправ. Но это от того, что любовь перевешивает здравый смысл. Я такой.

Обратите внимание, вчера был рабочий день. Стадион заполнился до отказа. Это какая даже любовь должна быть к этой народной команде? Сумасшедшая! Уважение к каждому футболисту. Болельщики пришли на стадион усталые, с работы.

Все что сделано – это огромная заслуга Массимо Карреры. Это сумасшедший мужик и человек, который совершил подвиг для спартаковских болельщиков. И меня потрясают унизительные слова, которые команда услышала от Уткина. Лучше бы этому человеку микрофон в руки не давали.

– Что он сказал?

– В общих чертах, что «Спартак» – команда ниже среднего, а Каррера – не миланский «Интер» тренирует, чтобы им восхищаться. Все это было сказано с иронией и цинизмом. Читать противно. Это оскорбление в адрес ребят, которые совершили подвиг. По российским меркам «Спартак» совершил чудо. Он обыграл всех соперников и сильнейшие команды России в том числе. Я наверное их перехвалил, но они это заслужили. Доставили многомиллионную радость всем спартаковским болельщикам. Почему у Уткина такая злоба и желчь?

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий Уткин Василий
Комментарии (28)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Mahone
1495115192
Это было потрясающее зрелище!!!!!!!!!!!! Так в России никто не праздновал Чемпионства,радость выше крыши,спасибо всем,кто болеет за Спартака игра была интересной и Спартак еще раз доказалчто он сильнейший и так любим народомдля которого играет!!!!!!!!!!!! Спасибо СПАРТАК за победу и удачи в Еврокубках!!!!! МЫ С ТОБОЙ!!!!!
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Popularov
1495115303
Василий Уткин никого не оскорблял! Игроки Спартака - САМИ СЕБЯ оскорбили своим отношением к делу! У Василия иногда ПРОСКАКИВАЮТ дельные мысли! Вот и насчёт Спартака ПРОСКОЧИЛА мысль ПРАВИЛЬНАЯ и своевременная! Благодарим Василия за правильную МЫСЛЬ! Молодец Василий! Врезал правду матку, да так, что некоторые ЗАЧЕСАЛИСЬ. Пусть уж лучше чешутся, чем занимаются ЕРУНДОЙ! А Василий МОЛОДЕЦ! Показал игрокам Спартака, кто они на самом деле ЕСТЬ!!! "У "СПАРТАКА" никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ" и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне! Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!! Всю работу в Спартаке сделали судьи. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!! А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб! Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!! Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате. Вот вам пример БЕЗОБРАЗНОЙ игры Спартака. Спартаковские игроки устроили Каррере "ПРАЗДНИЧНУЮ" головомойку своей БЕЗОБРАЗНОЙ игрой с Ростовом и полным отсутствием командного духа - 22 апреля в 24 туре! Как готовились, так и сыграли! ПРОСТО БЕЗОБРАЗНО! Это полное бессилие Карреры и отсутствие командного духа! Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Поздравляем Ростов с УБЕДИТЕЛЬНОЙ победой! Теперь вам понятно, как играет Спартак???
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Диктор
1495116166
УТКИН И ЖЕЛЧЬ ПОНЯТИЯ СОВМЕСТИМЫЕ
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momwig_
1495117860
У Уткина злоба и желчь по одной простой причине: он сам кончился некоторое время назад как профессионал (нет, не когда объявил о каком-то там уходе из телекомментаторов. а на несколько лет раньше) и поэтому когда у кого-то что-то получается - не потому что купили или как-то ещё отпилили, а по причине профессионального превосходства здесь и сейчас - это его страшно ранит. Именно ранит. И его слова - это стоны раненного. Впрочем, это не оправдание.
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мистер-твистер
1495118348
Мутко сказал,в прошлом году,что пора.Мутко сделал.А теперь докажите мне свинные что это не так?Вы же хаили ЦСКА за то что его тянут.Вот и вас за 15 лет вытянули.
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slavа0508
1495120099
Молодец Дед!!!!!!!!!!!Можно было бы и матом по Васе недоумку пройтись,,,,,
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Грыззь
1495120260
Утькин не сможет испортить нам праздник! С победой.
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dok66
1495121846
В чем здесь подвиг ? Подвиг , это когда 12 бойцов спецназа побеждают 300 головорезов ИГИл . А это просто хорошо сделанная работа . И мешать в кучу еще и Уткина ? Зачем ?
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OfaZavr
1495122219
Нормальные болельщики признают заслуженность чемпионства, а на остальных пофиг.
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апоголлл
1495128201
микрофон не давать,лучше в жопу засунуть и пусть ходит и пукает....
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