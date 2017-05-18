Рейнгольд: «Спартак» совершил чудо и подвиг. А Уткину лучше бы микрофон в руки не давали»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от победного матча красно-белых с «Тереком» (3:0), в котором москвичам был вручен чемпионский кубок. Также Рейнгольд подверг критике футбольного комментатора Василия Уткина, который назвал подопечных Массимо Карреры командой ниже среднего.

– Спартаковцы подняли мне настроение до невозможного. После окончания матча я увидел картинку, которую не встретишь в Западной Европе. Впечатление, что вся Москва на футбольном поле. У меня даже жена в шоке. Это потрясающе.

– Ощущения от чемпионства были сильнее вчера или после матча с «Амкаром»?

– Я хотел бы каждому спартаковцу, в том числе резервистам, ветеранам и руководству клуба, пожать руку. Это и моя победа. Да, я – критичный человек, бываю и неправ. Но это от того, что любовь перевешивает здравый смысл. Я такой.

Обратите внимание, вчера был рабочий день. Стадион заполнился до отказа. Это какая даже любовь должна быть к этой народной команде? Сумасшедшая! Уважение к каждому футболисту. Болельщики пришли на стадион усталые, с работы.

Все что сделано – это огромная заслуга Массимо Карреры. Это сумасшедший мужик и человек, который совершил подвиг для спартаковских болельщиков. И меня потрясают унизительные слова, которые команда услышала от Уткина. Лучше бы этому человеку микрофон в руки не давали.

– Что он сказал?

– В общих чертах, что «Спартак» – команда ниже среднего, а Каррера – не миланский «Интер» тренирует, чтобы им восхищаться. Все это было сказано с иронией и цинизмом. Читать противно. Это оскорбление в адрес ребят, которые совершили подвиг. По российским меркам «Спартак» совершил чудо. Он обыграл всех соперников и сильнейшие команды России в том числе. Я наверное их перехвалил, но они это заслужили. Доставили многомиллионную радость всем спартаковским болельщикам. Почему у Уткина такая злоба и желчь?