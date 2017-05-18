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    Гастроли группы «Би-2» под угрозой срыва из-за ареста солиста перед матчем «Спартака»

    Гастроли группы «Би-2» находятся под угрозой срыва из-за задержания солиста Егора Бортника, более известного как «Лева Би-2».

    Напомним, что Бортник был задержан полицией перед матчем 29-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Тереком». У певца при досмотре обнаружили вещество, похожее на марихуану. Общий вес изъятого у музыканта наркотика составил 0,5 грамма.

    Как сообщает телеканал «Рен ТВ», минувшую ночь Бортник провел в здании столичного управления полиции на Петровке. В ближайшие часы его должны доставить в суд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2017 14:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 мая 2017, 20:44

      Уже судили,3000 рублей штраф.))))У меня знакомому за это же дали 4 года

      2
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 18 мая 2017, 20:25

      мужику 44, зачем ему это надо...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > alexfilatov 19 мая 2017, 01:08

      Для вдохновения видимо)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 мая 2017, 19:37

      наркоБИрон...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 мая 2017, 19:26

      т.е. само по себе чемпионство его не вставило)) решил добавить...

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 17:44

      И что , до сих пор не выяснили , что это за травка ? Или уже ясно , раз в суд . Из текста - "не понятно , но интересно" . И как это о,5 грамма в такой сутолоке обнаружили ? Видимо вели . Если правда , поделом .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 18 мая 2017, 16:54

      Все равно на всю команду не хватило бы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 18 мая 2017, 15:45

      Свободу Анашистам!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 18 мая 2017, 14:44

      Дык,в этой суматохе не только Лёву задержали, а ещё и шофёра автобазы 116 Мишу Арояна и теперь под угрозой срыва не только гастроли Би-2,но и поставки молока и сметаны в гастроном номер 73 и специализированный магазин "Молоко" номер86 в Чертаново..
      Прошу общественность вмешаться и не допустить произвол!!!

      12
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 > семёнычев 18 мая 2017, 18:01

      + :))))

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 18 мая 2017, 14:41

      Свободу земляку Лёве!

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