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  • Гастроли группы «Би-2» под угрозой срыва из-за ареста солиста перед матчем «Спартака»

Гастроли группы «Би-2» под угрозой срыва из-за ареста солиста перед матчем «Спартака»

18 мая 2017, 14:36
11

Гастроли группы «Би-2» находятся под угрозой срыва из-за задержания солиста Егора Бортника, более известного как «Лева Би-2».

Напомним, что Бортник был задержан полицией перед матчем 29-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Тереком». У певца при досмотре обнаружили вещество, похожее на марихуану. Общий вес изъятого у музыканта наркотика составил 0,5 грамма.

Как сообщает телеканал «Рен ТВ», минувшую ночь Бортник провел в здании столичного управления полиции на Петровке. В ближайшие часы его должны доставить в суд.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Спартак
Комментарии (11)
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zatonn
1495107669
Свободу земляку Лёве!
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семёнычев
1495107875
Дык,в этой суматохе не только Лёву задержали, а ещё и шофёра автобазы 116 Мишу Арояна и теперь под угрозой срыва не только гастроли Би-2,но и поставки молока и сметаны в гастроном номер 73 и специализированный магазин "Молоко" номер86 в Чертаново.. Прошу общественность вмешаться и не допустить произвол!!!
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xColaz
1495111528
Свободу Анашистам!)
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firs04
1495115658
Все равно на всю команду не хватило бы.
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dok66
1495118670
И что , до сих пор не выяснили , что это за травка ? Или уже ясно , раз в суд . Из текста - "не понятно , но интересно" . И как это о,5 грамма в такой сутолоке обнаружили ? Видимо вели . Если правда , поделом .
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mihail200606
1495124815
т.е. само по себе чемпионство его не вставило)) решил добавить...
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84aivengo
1495125435
наркоБИрон...
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alexfilatov
1495128327
мужику 44, зачем ему это надо...
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андрей андреев
1495129456
Уже судили,3000 рублей штраф.))))У меня знакомому за это же дали 4 года
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