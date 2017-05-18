Гастроли группы «Би-2» под угрозой срыва из-за ареста солиста перед матчем «Спартака»

Гастроли группы «Би-2» находятся под угрозой срыва из-за задержания солиста Егора Бортника, более известного как «Лева Би-2».

Напомним, что Бортник был задержан полицией перед матчем 29-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Тереком». У певца при досмотре обнаружили вещество, похожее на марихуану. Общий вес изъятого у музыканта наркотика составил 0,5 грамма.

Как сообщает телеканал «Рен ТВ», минувшую ночь Бортник провел в здании столичного управления полиции на Петровке. В ближайшие часы его должны доставить в суд.