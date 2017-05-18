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Федун назвал лучшего российского тренера на данный момент

18 мая 2017, 13:54
15

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил мнение, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуций является лучшим специалистом в стране. При этом Федун подчеркнул, что не собирается приглашать 46-летнего тренера в свой клуб.

«Кого я считаю лучшим российским специалистом на данный момент? Наверное, это не очень понравится нашим болельщикам, но Леонид Слуцкий – это хороший тренер. У него есть все, чтобы попробовать себя в зарубежных чемпионатах. Он доказал это, работая много лет в России.

Могу ли я однажды пригласить его в «Спартак»? А зачем? Есть вещи, которые лучше никогда не делать», – сообщил Федун.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Слуцкий Леонид Федун Леонид
Комментарии (15)
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Чеба
1495105733
Конь свинье не товарищ!
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Виталич
1495106046
нет он прав ..Бегемот -талант..он себя еще покажет..не сомневаюсь..
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Asbjorn
1495106732
да,посмотреть на слуцкого в топ чемпионате было бы интересно,особенно в англии
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Daxa 09
1495107154
По мне Бердыев лучше особенно в том как он раскрывает и реанимирует списанных игроков ему вообще нет равных
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Mahone
1495107191
Не думаю что это так,но это ваше мнение,удачи!!!!!!!!!
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compka
1495108708
провал сборной России на Евро-2016 и ЦСКА в Лиге чемпионов - и это называется лучший? быть тренером - это не в КВН играть
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a-rakhmatov
1495114912
Лучший сегодня Бердыев, он способен реанимировать любую команду, естественно при хорошем финансировании))
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Spartak-SV
1495129779
Лучший Каррера....за ним Бердыев и Слуцкий...не вопрос!!!
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serglider
1495147278
Российский тренер!? Если исходить российский, как имеющий российское гражданство. то скорее всего Слуцкий... Гончаренко - белорус, Бердыев по-моему имеет (или имел) гражданство одной из среднеазиатских стран СНГ, Кононов - украинец... Второй выходит... Шалимов, как бы не смешно это выглядело. В общем с тренерами в России беда...
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