Федун назвал лучшего российского тренера на данный момент

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил мнение, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуций является лучшим специалистом в стране. При этом Федун подчеркнул, что не собирается приглашать 46-летнего тренера в свой клуб.

«Кого я считаю лучшим российским специалистом на данный момент? Наверное, это не очень понравится нашим болельщикам, но Леонид Слуцкий – это хороший тренер. У него есть все, чтобы попробовать себя в зарубежных чемпионатах. Он доказал это, работая много лет в России.

Могу ли я однажды пригласить его в «Спартак»? А зачем? Есть вещи, которые лучше никогда не делать», – сообщил Федун.