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    Федун назвал лучшего российского тренера на данный момент

    Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил мнение, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуций является лучшим специалистом в стране. При этом Федун подчеркнул, что не собирается приглашать 46-летнего тренера в свой клуб.

    «Кого я считаю лучшим российским специалистом на данный момент? Наверное, это не очень понравится нашим болельщикам, но Леонид Слуцкий – это хороший тренер. У него есть все, чтобы попробовать себя в зарубежных чемпионатах. Он доказал это, работая много лет в России.

    Могу ли я однажды пригласить его в «Спартак»? А зачем? Есть вещи, которые лучше никогда не делать», – сообщил Федун.

    Источник: ТАСС

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    18.05.2017 13:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2389

      serglider 19 мая 2017, 01:41

      Российский тренер!? Если исходить российский, как имеющий российское гражданство. то скорее всего Слуцкий... Гончаренко - белорус, Бердыев по-моему имеет (или имел) гражданство одной из среднеазиатских стран СНГ, Кононов - украинец... Второй выходит... Шалимов, как бы не смешно это выглядело. В общем с тренерами в России беда...

      1
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 18 мая 2017, 20:49

      Лучший Каррера....за ним Бердыев и Слуцкий...не вопрос!!!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 мая 2017, 16:41

      Лучший сегодня Бердыев, он способен реанимировать любую команду, естественно при хорошем финансировании))

      3
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      Рейтинг: +1297

      compka 18 мая 2017, 14:58

      провал сборной России на Евро-2016 и ЦСКА в Лиге чемпионов - и это называется лучший? быть тренером - это не в КВН играть

      3
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > compka 18 мая 2017, 15:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты че сучонок, че то попутал! ЕВРО провалил Фабио Капелло! Слуцкий вывел в ЕВРО!

      -6
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      Рейтинг: +798

      Vepras > compka 18 мая 2017, 15:25

      Все познается в сравнении, кубок конфедерации и ЧМ-2018 покажут "кто есть ху".

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > _Kesh_Suntar_ 18 мая 2017, 20:48

      Откуда взялся этот эксперт?

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 мая 2017, 14:33

      Не думаю что это так,но это ваше мнение,удачи!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 18 мая 2017, 14:32

      По мне Бердыев лучше особенно в том как он раскрывает и реанимирует списанных игроков ему вообще нет равных

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      Рейтинг: +281

      nem00700 > Daxa 09 18 мая 2017, 14:43

      РОССИЙСКИЙ специалист

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka > nem00700 18 мая 2017, 14:59

      У Бердыева двойное российско - туркменское гражданство

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 мая 2017, 14:25

      да,посмотреть на слуцкого в топ чемпионате было бы интересно,особенно в англии

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > Asbjorn 18 мая 2017, 15:59

      Ни чего интересного,будет провал,вспомнишь мои слова:)

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      Рейтинг: +94

      Виталич 18 мая 2017, 14:14

      нет он прав ..Бегемот -талант..он себя еще покажет..не сомневаюсь..

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      Рейтинг: +581

      Чеба 18 мая 2017, 14:08

      Конь свинье не товарищ!

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