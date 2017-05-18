В РФС недовольны поведением фанатов «Спартака»

Глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин остался недоволен поведением болельщиков «Спартака» после матча с «Тереком» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, что после финального свистка фанаты выбежали на поле, чтобы отпраздновать чемпионство.

«Все не предусмотреть. Людям доверяешь, а они злоупотребляют. Организаторы специально сделали так, чтобы они могли порадоваться, не ограничили их. Будем разбираться. Бывает, доверие не все оправдывают», – сказал Маркин.

Матч 29-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Терек» закончился со счетом 3:0.