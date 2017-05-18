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    В РФС недовольны поведением фанатов «Спартака»

    Глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин остался недоволен поведением болельщиков «Спартака» после матча с «Тереком» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, что после финального свистка фанаты выбежали на поле, чтобы отпраздновать чемпионство.

    «Все не предусмотреть. Людям доверяешь, а они злоупотребляют. Организаторы специально сделали так, чтобы они могли порадоваться, не ограничили их. Будем разбираться. Бывает, доверие не все оправдывают», – сказал Маркин.

    Матч 29-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Терек» закончился со счетом 3:0.

    Источник: Интерфакс

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    18.05.2017 11:30
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 18 мая 2017, 20:58

      Да нормально всё прошло,будет что потом вспомнить.

      1
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 18 мая 2017, 18:15

      Так сказал, как будто это РФС организовывало выход, а не ФК Спартак. А то что не освобождали место под подиум, так там репортеры лучше всех наглели им говорят разойдитесь они даже не шевелились, фотка важнее.

      2
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 18 мая 2017, 16:56

      Большое спасибо за празднование
      Вы не поставить нас вниз,
        3-0 и хорошая результативность как чемпион.

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      Рейтинг: +244

      007abdul007 18 мая 2017, 15:28

      "Организаторы специально сделали так, чтобы они могли порадоваться, не ограничили их." вы себя слышите???? люди порадовались, а эти критины не довольны, убейтесь об стену идиоты

      3
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 18 мая 2017, 14:22

      Ещё раз напишу. Фанаты всё равно бы выбежали! Давка страшна, но страшна давка стихийная и(или) в узких проходах. Если бы не разрешили выбежать или попытались бы сдержать было бы хуже.

      6
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 мая 2017, 13:12

      Организовали выход на поле конечно так себе, но всё было мирно и отлично! Радости полные штаны!!!!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:58

      Причем здесь болельщики . Если РФС сам ни х-на не смог нормально организовать . С больной головы - на здоровую. !

      3
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      Рейтинг: +8019

      nik55 18 мая 2017, 12:50

      Владимир Маркин ---что не заплатили?

      4
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      Рейтинг: +581

      Чеба 18 мая 2017, 12:24

      Других команд в РФПЛ нет? Что присосались к спартаку то?

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      Рейтинг: +6627

      maior-60 18 мая 2017, 12:12

      Кто это такой, чтобы недовольство выражать? Чмо чиновное.

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