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В РФС недовольны поведением фанатов «Спартака»

18 мая 2017, 11:30
18

Глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин остался недоволен поведением болельщиков «Спартака» после матча с «Тереком» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, что после финального свистка фанаты выбежали на поле, чтобы отпраздновать чемпионство.

«Все не предусмотреть. Людям доверяешь, а они злоупотребляют. Организаторы специально сделали так, чтобы они могли порадоваться, не ограничили их. Будем разбираться. Бывает, доверие не все оправдывают», – сказал Маркин.

Матч 29-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Терек» закончился со счетом 3:0.

Источник: Интерфакс
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (18)
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pato08
1495096915
___ Мы тоже не довольны решениями, поведением и работой рфс!!! ___
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семёнычев
1495097155
Теперь поздно выражать недовольство))) Теперь можно только озабоченность,)))) Кубок то уже вручили... А вот раньше можно было снять 10 очков, как с Зени снимали лет пять назад и здравствуй новый чемпион))))
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mihail200606
1495097311
Поросят когда выпускают побегать они прыгают, визжат , хрюкают радостно и ни о каких правилах не думают...
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Asbjorn
1495097611
чем конкретно то недовольны?игроки радовались вместе с фанатами ,все нормально прошло
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prostoGorbunov
1495098259
А фанаты ФКСМ недовольны РФС
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maior-60
1495098761
Кто это такой, чтобы недовольство выражать? Чмо чиновное.
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Чеба
1495099497
Других команд в РФПЛ нет? Что присосались к спартаку то?
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nik55
1495101024
Владимир Маркин ---что не заплатили?
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dok66
1495101516
Причем здесь болельщики . Если РФС сам ни х-на не смог нормально организовать . С больной головы - на здоровую. !
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Футболозавр Рекс
1495106549
Ещё раз напишу. Фанаты всё равно бы выбежали! Давка страшна, но страшна давка стихийная и(или) в узких проходах. Если бы не разрешили выбежать или попытались бы сдержать было бы хуже.
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