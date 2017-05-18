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    Чебан: «Получилось не так, как мы планировали, но кубок «Спартаку» все-таки вручили»

    Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан заявил, что ситуация с празднованием чемпионства фанатов «Спартака» на поле «Арены Открытие» после матча с «Тереком» было запланировано. А организации не видят в этом поводов для беспокойства.

    – Что скажете о ситуации с болельщиками, которые выбежали на поле?

    – Вы же знаете, что все это было организовано. К сожалению, получилось не так быстро, как мы планировали, но в результате кубок все-таки вручили, болельщики довольны, и команда счастлива.

    – В целом по организации что-то не понравилось? Все это было довольно опасно.

    – Это ваше мнение.

    – А вам все понравилось?

    – Я же говорю, понравилось. Это футбол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2017 06:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +253

      Абырвалг. 18 мая 2017, 07:44

      Патаму у нас и 61 место в рейтинге,что руководят футболом чабаны,вместо того что бы пасти овец.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 18 мая 2017, 07:40

      Отличный ответ футбольного чиновника.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 18 мая 2017, 06:27

      Все правильно, нельзя отделять клубы от болельщиков! Все здорово!

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