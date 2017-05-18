Чебан: «Получилось не так, как мы планировали, но кубок «Спартаку» все-таки вручили»

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан заявил, что ситуация с празднованием чемпионства фанатов «Спартака» на поле «Арены Открытие» после матча с «Тереком» было запланировано. А организации не видят в этом поводов для беспокойства.
– Что скажете о ситуации с болельщиками, которые выбежали на поле?
– Вы же знаете, что все это было организовано. К сожалению, получилось не так быстро, как мы планировали, но в результате кубок все-таки вручили, болельщики довольны, и команда счастлива.
– В целом по организации что-то не понравилось? Все это было довольно опасно.
– Это ваше мнение.
– А вам все понравилось?
– Я же говорю, понравилось. Это футбол.
Источник: «Спорт-Экспресс»