Чебан: «Получилось не так, как мы планировали, но кубок «Спартаку» все-таки вручили»

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан заявил, что ситуация с празднованием чемпионства фанатов «Спартака» на поле «Арены Открытие» после матча с «Тереком» было запланировано. А организации не видят в этом поводов для беспокойства.

– Что скажете о ситуации с болельщиками, которые выбежали на поле?

– Вы же знаете, что все это было организовано. К сожалению, получилось не так быстро, как мы планировали, но в результате кубок все-таки вручили, болельщики довольны, и команда счастлива.

– В целом по организации что-то не понравилось? Все это было довольно опасно.

– Это ваше мнение.

– А вам все понравилось?

– Я же говорю, понравилось. Это футбол.