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    Аллегри: «Лацио» заслуживает комплиментов за выступление в Кубке Италии»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Лацио» (2:0) в финале Кубка страны. Туринский клуб завоевал Кубок Италии 12-й раз в своей истории.

    «Надо поблагодарить ребят за отличную игру. Первый тайм получился потрясающим – тем был очень высок, и в это время мы создали большую часть своих моментов. Во втором тайме мы хорошо оборонялись. «Лацио» заслуживает комплиментом за все свое выступление в Кубке Италии», – сказал Аллегри.

    Ранее мнением о матче поделился тренер римского клуба Филиппо Индзаги.

    Источник: Football Italia

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    18.05.2017 01:49
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