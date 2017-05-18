Аллегри: «Лацио» заслуживает комплиментов за выступление в Кубке Италии»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Лацио» (2:0) в финале Кубка страны. Туринский клуб завоевал Кубок Италии 12-й раз в своей истории.

«Надо поблагодарить ребят за отличную игру. Первый тайм получился потрясающим – тем был очень высок, и в это время мы создали большую часть своих моментов. Во втором тайме мы хорошо оборонялись. «Лацио» заслуживает комплиментом за все свое выступление в Кубке Италии», – сказал Аллегри.

Ранее мнением о матче поделился тренер римского клуба Филиппо Индзаги.