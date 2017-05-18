Индзаги: «В финалах все решают детали. В матче с «Ювентусом» они были не на нашей стороне»

Главный тренер «Лацио» Филиппо Индзаги прокомментировал исход финального матча Кубка Италии против «Ювентуса» (0:2). Туринский клуб выиграл трофей рекордный третий раз подряд.

«Мы имели дело с финалистами Лиги чемпионов, но мы сыграли с ними наравне и нам просто не повезло. В первом тайме соперник сыграл рукой (Барцальи после удара Иммобиле – прим. «Бомбардира»), и при должной реакции арбитра этот момент мог перевернуть ход матча. В финалах все решают детали, и сегодня они были не на нашей стороне.

Мои парни великолепны в нынешнем сезоне. Сегодня они показали потрясающую игру. Игра получилась эмоциональной, и мы должны поблагодарить наших болельщиков. При большей доле везения все могло быть иначе», – считает экс-нападающий сборной Италии.

После 36-ти туров Серии А римский клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице.