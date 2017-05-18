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    Индзаги: «В финалах все решают детали. В матче с «Ювентусом» они были не на нашей стороне»

    Главный тренер «Лацио» Филиппо Индзаги прокомментировал исход финального матча Кубка Италии против «Ювентуса» (0:2). Туринский клуб выиграл трофей рекордный третий раз подряд.

    «Мы имели дело с финалистами Лиги чемпионов, но мы сыграли с ними наравне и нам просто не повезло. В первом тайме соперник сыграл рукой (Барцальи после удара Иммобиле – прим. «Бомбардира»), и при должной реакции арбитра этот момент мог перевернуть ход матча. В финалах все решают детали, и сегодня они были не на нашей стороне.

    Мои парни великолепны в нынешнем сезоне. Сегодня они показали потрясающую игру. Игра получилась эмоциональной, и мы должны поблагодарить наших болельщиков. При большей доле везения все могло быть иначе», – считает экс-нападающий сборной Италии.

    После 36-ти туров Серии А римский клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Football Italia

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    18.05.2017 01:25
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