Кокорин: «Непопадание в Лигу чемпионов будет катастрофой для всех»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал неудачно складывающийся сезон для его команды. Футболист отметил важность попадания в Лигу чемпионов.

«Верим и знаем, что ЦСКА тоже будет бороться. Они не упускают такие шансы, но у нас есть своя игра.

Для меня, для города непопадание в Лигу чемпионов будет катастрофой. Все хотят играть в этом турнире. С командами из нижней восьмерки мы потеряли много очков, которых сейчас не хватает», – сказал Кокорин.

Сейчас «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице.