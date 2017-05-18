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  • Кокорин: «Непопадание в Лигу чемпионов будет катастрофой для всех»

Кокорин: «Непопадание в Лигу чемпионов будет катастрофой для всех»

18 мая 2017, 00:35
28

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал неудачно складывающийся сезон для его команды. Футболист отметил важность попадания в Лигу чемпионов.

«Верим и знаем, что ЦСКА тоже будет бороться. Они не упускают такие шансы, но у нас есть своя игра.

Для меня, для города непопадание в Лигу чемпионов будет катастрофой. Все хотят играть в этом турнире. С командами из нижней восьмерки мы потеряли много очков, которых сейчас не хватает», – сказал Кокорин.

Сейчас «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (28)
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Firevet
1495057510
Катастрофа попадание тебя в основу...
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Клим Чугункин.
1495060945
Ничё страшного, съездишь в Манаку,там тя клашары ждут,говорят-:"!нам без дураков тут скучно".
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rammax fcsm
1495061704
кокошка - ДНО
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Platon Faustov
1495063480
Кусок дерьма, в ФНЛ полно игроков которые в несколько раз лучше этого недофутболиста. А з/п у него как у команды. Давно пора выкинуть за борт балласт этот.
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Superviser77
1495067272
А не попадание в сборную для тебя это пустячок..... Кому ты там нужен в ЛЧ??? Или переживаешь за свою зарплату??
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Garrincha58
1495079731
главная катастрофа Зенита это Кокорин-кривоножка
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juvseriy
1495081282
Так надо было в футбол играть! Кто виноват?! Сами и виноваты! Катастрофа то что такие деньги получаете считай ни за что!
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порт
1495085669
Катастрофа случилась когда тебя купили.
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SPACE TRUCKIN
1495086450
кокорин,чё не забивал то тогда в ЧР,раз очков не хватило?ты в ЛЧ с такой игрой не нужен никому в т.ч.болельщикам Зенита....тебя премиальные волнуют,а не клуб и его выступление в Европе....пусть Цска лучше сыграет - у них хоть игра есть...
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nik55
1495101236
Кокорин +Дзюба на диван
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