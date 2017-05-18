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    Кокорин: «Непопадание в Лигу чемпионов будет катастрофой для всех»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал неудачно складывающийся сезон для его команды. Футболист отметил важность попадания в Лигу чемпионов.

    «Верим и знаем, что ЦСКА тоже будет бороться. Они не упускают такие шансы, но у нас есть своя игра.

    Для меня, для города непопадание в Лигу чемпионов будет катастрофой. Все хотят играть в этом турнире. С командами из нижней восьмерки мы потеряли много очков, которых сейчас не хватает», – сказал Кокорин.

    Сейчас «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.05.2017 00:35
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 18 мая 2017, 20:55

      А что сделал кокорин для того, чтобы не терять очки с командами из нижней восьмерки? Ничего - просто занимал на поле место другого игрока, например, того же Кержакова!

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 18 мая 2017, 12:53

      Кокорин +Дзюба на диван

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 09:55

      Да все , поезд ушел . Что сейчас голову пеплом посыпать . Раньше надо было самому играть , а не ждать от Халка и Витселя подвигов . Что в ЛЧ делать Зениту с такой игрой . Даже в ЛЕ вам будет очень не просто !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 мая 2017, 08:52

      Ты бы за себя волновался,
      Чтоб в "большом" футболе остался.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 18 мая 2017, 08:47

      кокорин,чё не забивал то тогда в ЧР,раз очков не хватило?ты в ЛЧ с такой игрой не нужен никому в т.ч.болельщикам Зенита....тебя премиальные волнуют,а не клуб и его выступление в Европе....пусть Цска лучше сыграет - у них хоть игра есть...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6309

      порт 18 мая 2017, 08:34

      Катастрофа случилась когда тебя купили.

      6
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      Рейтинг: +36

      Diman0083 18 мая 2017, 08:09

      Везде где был КОКОША теперь развал. Анжи распалось, Динамо вылетело на сезон, Зенит теперь тоже начинает тонуть. Дело то не в бабине, а в....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 18 мая 2017, 07:46

      ЦСКА будет вторым

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 18 мая 2017, 07:21

      Так надо было в футбол играть! Кто виноват?! Сами и виноваты! Катастрофа то что такие деньги получаете считай ни за что!

      4
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 18 мая 2017, 07:06

      А что им в ЛЧ делать с такой игрой...

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > Михаил Шевченко 18 мая 2017, 09:25

      В ЛЧ ни одному российскому клубу делать нечего.

      3
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