Кокорин: «Непопадание в Лигу чемпионов будет катастрофой для всех»

А что сделал кокорин для того, чтобы не терять очки с командами из нижней восьмерки? Ничего - просто занимал на поле место другого игрока, например, того же Кержакова!
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал неудачно складывающийся сезон для его команды. Футболист отметил важность попадания в Лигу чемпионов.
«Верим и знаем, что ЦСКА тоже будет бороться. Они не упускают такие шансы, но у нас есть своя игра.
Для меня, для города непопадание в Лигу чемпионов будет катастрофой. Все хотят играть в этом турнире. С командами из нижней восьмерки мы потеряли много очков, которых сейчас не хватает», – сказал Кокорин.
Сейчас «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице.