Зобнин не отдал фанату майку с матча против «Терека»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отказался отдавать фанату свою майку с матча против «Терека».

В подтрибунном помещении к футболисту подошел болельщик и попросил футболку. Зобнин решил оставить форму себе. Игрок мотивировал это тем, что хочет сохранить ее на память.

Напомним, «Спартак» в десятый раз стал чемпионом России. В заключительном домашнем матче сезона москвичи обыграли «Терек» со счетом 3:0.

«Спартак» празднует чемпионство на домашнем стадионе. Как это выглядит