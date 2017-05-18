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    Зобнин не отдал фанату майку с матча против «Терека»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отказался отдавать фанату свою майку с матча против «Терека».

    В подтрибунном помещении к футболисту подошел болельщик и попросил футболку. Зобнин решил оставить форму себе. Игрок мотивировал это тем, что хочет сохранить ее на память.

    Напомним, «Спартак» в десятый раз стал чемпионом России. В заключительном домашнем матче сезона москвичи обыграли «Терек» со счетом 3:0.

    «Спартак» празднует чемпионство на домашнем стадионе. Как это выглядит

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2017 00:12
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 18 мая 2017, 17:04

      Не каждый сезон в конце приходится одевать золотую футболку)) такая нужна самому)))

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:40

      Зобнину можно это просттиь . В самом деле память !

      0
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      Рейтинг: +195

      Colonist 18 мая 2017, 09:34

      Правильно сделал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +141

      datura 18 мая 2017, 08:32

      Хотел на память забрать ворота, но ограничился майкой!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 18 мая 2017, 07:05

      Зачетный артефакт ! )))

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 мая 2017, 06:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну да.. Когда теперь еще чемпионом станет...

      -5
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      Рейтинг: +253

      Абырвалг. > mihail200606 18 мая 2017, 08:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дай Бог,что бы эта случайная удача,была последней для Пищевика в этом веке.

      -4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 мая 2017, 06:11

      Правильно первое Чемпионство молодого игрока,будет в коллекции первой-думаю не последняя!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +72

      Cthuq_58 18 мая 2017, 06:09

      Может обещал кому нибудь другому отдать.

      0
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      Рейтинг: +253

      Абырвалг. > Cthuq_58 18 мая 2017, 07:50

      Да нет,будет дрочить на неё перед сном.

      -3
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > Абырвалг. 18 мая 2017, 11:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      по себе людей не судят

      -6
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 18 мая 2017, 01:58

      И что?? Его футболка, захотел отдал, захотел - нет... Лично я бы тоже сохранил...

      3
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      Рейтинг: +15

      мяч квадратный 18 мая 2017, 01:07

      С Федуна пример берёт.

      0
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