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Зобнин не отдал фанату майку с матча против «Терека»

18 мая 2017, 00:12
18

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отказался отдавать фанату свою майку с матча против «Терека».

В подтрибунном помещении к футболисту подошел болельщик и попросил футболку. Зобнин решил оставить форму себе. Игрок мотивировал это тем, что хочет сохранить ее на память.

Напомним, «Спартак» в десятый раз стал чемпионом России. В заключительном домашнем матче сезона москвичи обыграли «Терек» со счетом 3:0.

«Спартак» празднует чемпионство на домашнем стадионе. Как это выглядит

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (18)
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x-x-x-x-x
1495056115
а что у Спартака по одной футболки на игрока?
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апоголлл
1495056301
пиздец ,вот новость то .страна в шоке.ну не отдал ,и что? это его личное дело.
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Filllllll
1495058528
Я б тоже не отдал на его месте. Год назад вылетал из высшей лиги, а сейчас чемпмон России!
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rammax fcsm
1495061937
И что?? Его футболка, захотел отдал, захотел - нет... Лично я бы тоже сохранил...
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Cthuq_58
1495076971
Может обещал кому нибудь другому отдать.
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Mahone
1495077075
Правильно первое Чемпионство молодого игрока,будет в коллекции первой-думаю не последняя!!!!!!!
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mihail200606
1495078970
Ну да.. Когда теперь еще чемпионом станет...
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a_who
1495080352
Зачетный артефакт ! )))
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Colonist
1495089291
Правильно сделал!
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Д Альбертини
1495116288
Не каждый сезон в конце приходится одевать золотую футболку)) такая нужна самому)))
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