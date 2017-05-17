Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Варга: «Промес в Англии никому не интересен»

    Известный футбольный агент Шандор Варга выразил мнение, что нападающий Квинси Промес не покинет «Спартак» этим летом. По словам агента, в услугах голландского футболиста не заинтересован ни один из клубов АПЛ.

    – В Англии теперь повысился интерес к футболистам «Спартака»?

    – Скорее – к футболистам «Спартака» стали присматриваться. Но сильного интереса к российскому чемпионату и его игрокам, к сожалению, нет.

    – Даже к Промесу?

    – Понимаете, выиграть чемпионат России недостаточно, чтобы заинтересовать английские клубы. Вот хорошо выступить в сборной на крупном турнире или проявить себя в Лиге чемпионов или в Лиге Европы – другое дело. Если «Спартак» успешно сыграет в ЛЧ, тогда можно уже говорить о чем-то конкретном применительно в том числе и к Промесу. Пока Квинси в Англии никого не заинтересовал.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Промес провел 24 матча, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2017 15:50
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 17 мая 2017, 20:28

      Ну, Промес еще и в сборной играет, и вроде бы не плохо!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Dj-Sog 17 мая 2017, 18:15

      Это очень даже не плохо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 мая 2017, 18:10

      Все верно говорит этот дядя агент))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 17 мая 2017, 17:23

      Я сначала прочитал Ванга :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 17:06

      Какая АПЛ ? В России он на коне , а где еще сейчас ? Да нигде . Если выстрелит в ЛЧ , тогда и нужно обсуждать .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 17 мая 2017, 15:57

      Вспоминая Мусу и Думбия английские клубы вообще никого из России не позовут...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > panmon 17 мая 2017, 16:38

      ну мусса сразу было поятно, что там не заиграет с его телосложением и навыками, а Думбию так то в Италии испортили... человек в Ньюкасл уже переходил полностью растренированым, так же как Луис Адриано в Спартак... в котором пока не особо то и играет....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > panmon 17 мая 2017, 18:15

      ... и Жиркова, и Павлюченко.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +673

      life85 > panmon 17 мая 2017, 19:43

      Зато о Биляше до сих пор помнят.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11