Варга: «Промес в Англии никому не интересен»

Известный футбольный агент Шандор Варга выразил мнение, что нападающий Квинси Промес не покинет «Спартак» этим летом. По словам агента, в услугах голландского футболиста не заинтересован ни один из клубов АПЛ.

– В Англии теперь повысился интерес к футболистам «Спартака»?

– Скорее – к футболистам «Спартака» стали присматриваться. Но сильного интереса к российскому чемпионату и его игрокам, к сожалению, нет.

– Даже к Промесу?

– Понимаете, выиграть чемпионат России недостаточно, чтобы заинтересовать английские клубы. Вот хорошо выступить в сборной на крупном турнире или проявить себя в Лиге чемпионов или в Лиге Европы – другое дело. Если «Спартак» успешно сыграет в ЛЧ, тогда можно уже говорить о чем-то конкретном применительно в том числе и к Промесу. Пока Квинси в Англии никого не заинтересовал.

В нынешнем сезоне чемпионата России Промес провел 24 матча, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.