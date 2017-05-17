Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Варга: «Промес в Англии никому не интересен»

17 мая 2017, 15:50
9

Известный футбольный агент Шандор Варга выразил мнение, что нападающий Квинси Промес не покинет «Спартак» этим летом. По словам агента, в услугах голландского футболиста не заинтересован ни один из клубов АПЛ.

– В Англии теперь повысился интерес к футболистам «Спартака»?

– Скорее – к футболистам «Спартака» стали присматриваться. Но сильного интереса к российскому чемпионату и его игрокам, к сожалению, нет.

– Даже к Промесу?

– Понимаете, выиграть чемпионат России недостаточно, чтобы заинтересовать английские клубы. Вот хорошо выступить в сборной на крупном турнире или проявить себя в Лиге чемпионов или в Лиге Европы – другое дело. Если «Спартак» успешно сыграет в ЛЧ, тогда можно уже говорить о чем-то конкретном применительно в том числе и к Промесу. Пока Квинси в Англии никого не заинтересовал.

В нынешнем сезоне чемпионата России Промес провел 24 матча, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
panmon
1495025866
Вспоминая Мусу и Думбия английские клубы вообще никого из России не позовут...
Ответить
dok66
1495029997
Какая АПЛ ? В России он на коне , а где еще сейчас ? Да нигде . Если выстрелит в ЛЧ , тогда и нужно обсуждать .
Ответить
Apocalypse
1495030980
Я сначала прочитал Ванга :)
Ответить
Д Альбертини
1495033848
Все верно говорит этот дядя агент))
Ответить
Dj-Sog
1495034142
Это очень даже не плохо.
Ответить
батог
1495042118
Ну, Промес еще и в сборной играет, и вроде бы не плохо!!!
Ответить
Главные новости
В «Локо» конфликт из-за Батракова
23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
5
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
9
Все новости
Все новости
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
23:30
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
22:41
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
22:19
3
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+