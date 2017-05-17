На поле «Открытие Арены» в игре с «Тереком» допустят ограниченное количество болельщиков

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал, как будет организована работа во время предстоящего матча 29-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Тереком». Напомним, встреча между командами пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«На матче «Спартак» — «Терек» — будут предприняты необходимые меры для обеспечения порядка. Все службы стадиона находятся в готовности. Работа проводится в соответствии с планом, согласованным с МВД. Полиция и Росгвардия окажут содействие в обеспечении безопасности и общественного порядка.

В связи с мероприятиями, связанными с подготовкой к Кубку конфедераций, в ходе матча будет проведено тестирование транспортной инфраструктуры стадиона, изменена схема въезда и выезда. Поэтому болельщикам советуем заблаговременно приехать на матч.

Все билеты на матч реализованы. Запуск зрителей начнется за три часа, а транспорта — за три с половиной. Будут работать волонтеры, которые сделают пребывание зрителей на стадионе комфортным.

По окончании матча ограниченное количество зрителей будет приглашено на поле для участия в церемонии награждения команды «Спартак». Естественно, все будет происходить под контролем службы безопасности стадиона». — сказал Мейтин.