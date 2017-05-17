Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • На поле «Открытие Арены» в игре с «Тереком» допустят ограниченное количество болельщиков

На поле «Открытие Арены» в игре с «Тереком» допустят ограниченное количество болельщиков

17 мая 2017, 15:36
3

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал, как будет организована работа во время предстоящего матча 29-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Тереком». Напомним, встреча между командами пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«На матче «Спартак» — «Терек» — будут предприняты необходимые меры для обеспечения порядка. Все службы стадиона находятся в готовности. Работа проводится в соответствии с планом, согласованным с МВД. Полиция и Росгвардия окажут содействие в обеспечении безопасности и общественного порядка.

В связи с мероприятиями, связанными с подготовкой к Кубку конфедераций, в ходе матча будет проведено тестирование транспортной инфраструктуры стадиона, изменена схема въезда и выезда. Поэтому болельщикам советуем заблаговременно приехать на матч.

Все билеты на матч реализованы. Запуск зрителей начнется за три часа, а транспорта — за три с половиной. Будут работать волонтеры, которые сделают пребывание зрителей на стадионе комфортным.

По окончании матча ограниченное количество зрителей будет приглашено на поле для участия в церемонии награждения команды «Спартак». Естественно, все будет происходить под контролем службы безопасности стадиона». — сказал Мейтин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dok66
1495030273
Росгвардия , ОМОН и др. СБ не допустят сломать ворота на стадионе !
Ответить
мяч квадратный
1495034001
Новость ниачём
Ответить
Главные новости
В «Локо» конфликт из-за Батракова
23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
5
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
9
Все новости
Все новости
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
23:30
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
22:41
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
22:19
3
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+