Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На поле «Открытие Арены» в игре с «Тереком» допустят ограниченное количество болельщиков

    Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал, как будет организована работа во время предстоящего матча 29-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Тереком». Напомним, встреча между командами пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «На матче «Спартак» — «Терек» — будут предприняты необходимые меры для обеспечения порядка. Все службы стадиона находятся в готовности. Работа проводится в соответствии с планом, согласованным с МВД. Полиция и Росгвардия окажут содействие в обеспечении безопасности и общественного порядка.

    В связи с мероприятиями, связанными с подготовкой к Кубку конфедераций, в ходе матча будет проведено тестирование транспортной инфраструктуры стадиона, изменена схема въезда и выезда. Поэтому болельщикам советуем заблаговременно приехать на матч.

    Все билеты на матч реализованы. Запуск зрителей начнется за три часа, а транспорта — за три с половиной. Будут работать волонтеры, которые сделают пребывание зрителей на стадионе комфортным.

    По окончании матча ограниченное количество зрителей будет приглашено на поле для участия в церемонии награждения команды «Спартак». Естественно, все будет происходить под контролем службы безопасности стадиона». — сказал Мейтин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2017 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      мяч квадратный 17 мая 2017, 18:13

      Новость ниачём

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 17:11

      Росгвардия , ОМОН и др. СБ не допустят сломать ворота на стадионе !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > dok66 17 мая 2017, 18:20

      сломают))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11