Каррера не получал предложения по продлению контракта со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что пока клуб не выходил на него с предложением продлить контракт. При этом специалист не видит перспектив для продолжения карьеры в Италии.

«Предложили ли мне продлить контракт? Нет, еще никаких предложений не поступало.

Переход в один из итальянских клубов? Итальянцы действительно много теперь пишут обо мне. Но пока это все беспочвенно. Сейчас я думаю только о «Спартаке» и буду счастлив продолжить работу здесь, играть в Лиге чемпионов», – заявил Каррера.

«Спартак» в текущем сезоне досрочно стал чемпионом РФПЛ.