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  • Каррера не получал предложения по продлению контракта со «Спартаком»

Каррера не получал предложения по продлению контракта со «Спартаком»

17 мая 2017, 08:25
10

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что пока клуб не выходил на него с предложением продлить контракт. При этом специалист не видит перспектив для продолжения карьеры в Италии.

«Предложили ли мне продлить контракт? Нет, еще никаких предложений не поступало.

Переход в один из итальянских клубов? Итальянцы действительно много теперь пишут обо мне. Но пока это все беспочвенно. Сейчас я думаю только о «Спартаке» и буду счастлив продолжить работу здесь, играть в Лиге чемпионов», – заявил Каррера.

«Спартак» в текущем сезоне досрочно стал чемпионом РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (10)
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oyabun
1495000220
Ну у Карреры контракт еще на год действует. Чего торопиться то? Наверняка руководство клуба хочет посмотреть как у итальянца пойдут дела в ЛЧ и в след.сезоне и тогда уже будут принимать решения о продлении контракта. А не так как в Рубине, где у Грасии договор с клубом еще на 3 года и боссы клуба не знают как от него избавиться, чтобы не платить гигантскую неустойку.
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vladimir-7
1495000508
Из Италии предложений Каррере не будет и он останется в России, т.к. уровень итальянского первенства значительно выше российского и Каррера может там не справиться как тренер и это он и клубы Италии понимают.
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dok66
1495007406
Да придет предложение .Все равно никто за спиной не стоит . А насчет Италии - рано пока . нужно засветиться в ЛЧ нормально . Тогда и будут стоящие предложения .
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Д Альбертини
1495009157
Всему свое время. Чего торопиться то))
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Диктор
1495010503
Федун не жмоться-пора предложить уже.
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Mahone
1495014444
Оставят точно минимум на год!!!!!!!! А там видно будет
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за ЦСКА с 1980г
1495031087
Думаю Карьера должен показать, чего стоит Спартак под его руководством в ЛЧ, РФПЛ и КР одновременно..
А мы посмеёмся(пардон..посмотрим), какой у нас новый чемпион?
Чего он стоит,когда кто то зазвездился, травмирован(не дай бог) или думает о новых контрактах,не отработав старые..
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Taps
1495036185
Трениришка зелёный ...
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