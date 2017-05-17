Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера не получал предложения по продлению контракта со «Спартаком»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что пока клуб не выходил на него с предложением продлить контракт. При этом специалист не видит перспектив для продолжения карьеры в Италии.

    «Предложили ли мне продлить контракт? Нет, еще никаких предложений не поступало.

    Переход в один из итальянских клубов? Итальянцы действительно много теперь пишут обо мне. Но пока это все беспочвенно. Сейчас я думаю только о «Спартаке» и буду счастлив продолжить работу здесь, играть в Лиге чемпионов», – заявил Каррера.

    «Спартак» в текущем сезоне досрочно стал чемпионом РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2017 08:25
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 17 мая 2017, 18:49

      Трениришка зелёный ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 17 мая 2017, 17:24

      Думаю Карьера должен показать, чего стоит Спартак под его руководством в ЛЧ, РФПЛ и КР одновременно..

      А мы посмеёмся(пардон..посмотрим), какой у нас новый чемпион?

      Чего он стоит,когда кто то зазвездился, травмирован(не дай бог) или думает о новых контрактах,не отработав старые..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 мая 2017, 12:47

      Оставят точно минимум на год!!!!!!!! А там видно будет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 мая 2017, 11:41

      Федун не жмоться-пора предложить уже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 мая 2017, 11:19

      Всему свое время. Чего торопиться то))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 10:50

      Да придет предложение .Все равно никто за спиной не стоит . А насчет Италии - рано пока . нужно засветиться в ЛЧ нормально . Тогда и будут стоящие предложения .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 мая 2017, 08:55

      Из Италии предложений Каррере не будет и он останется в России, т.к. уровень
      итальянского первенства значительно выше российского и Каррера может там
      не справиться как тренер и это он и клубы Италии понимают.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Klaido 17 мая 2017, 10:03

      Всё верно.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2389

      serglider > vladimir-7 17 мая 2017, 10:28

      Главный тест состоятелен Каррера как тренер европейского уровня будет результат выступления Спартака в Лиге Чемпионов, если российский клуб выйдет в полуфинал, то Каррера войдет в число европейских топ тренеров и предложения возглавить серьезные клубы посыпяться как из рога изобилия...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33429

      oyabun 17 мая 2017, 08:50

      Ну у Карреры контракт еще на год действует. Чего торопиться то? Наверняка руководство клуба хочет посмотреть как у итальянца пойдут дела в ЛЧ и в след.сезоне и тогда уже будут принимать решения о продлении контракта. А не так как в Рубине, где у Грасии договор с клубом еще на 3 года и боссы клуба не знают как от него избавиться, чтобы не платить гигантскую неустойку.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11