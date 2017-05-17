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  • Федун призвал российские клубы выбрать путь развития «Аякса»

Федун призвал российские клубы выбрать путь развития «Аякса»

17 мая 2017, 07:58
11

Президент «Спартака» Леонид Федун исключил, что в команду придут в большом количестве новички, так как существует финансовый фэйр-плей. По мнению владельца красно-белых, российским клубам следует развиваться по пути «Аякса».

«Команда должна развиваться и укрепляться, должны приходить новые игроки. К сожалению, много новых игроков не будет по той простой причине, что существуют очень жестокие финансовые ограничения, введенные УЕФА. Это финансовый фэйр-плей.

Финансовый фэйр-плей… Знаете, это искусственно ввели гетто для слабых и растущих клубов и сказали: «Вы там будете находиться вечно, а вот большие клубы, которые получают большие доходы, могут покупать больших игроков, они будут отдельной кастой». Вот это фактически сделали.

Есть ли какой-нибудь путь для наших клубов? Путь «Аякса». Это воспитание собственных талантов. Воспитание русских игроков. Именно поэтому я в первую очередь начал вкладываться в школу. Как только мы увидим, что молодые игроки достигнут такого уровня, что они будут конкурентоспособны не только на уровне первой лиги, но и высшей лиги, тогда появится шанс прорваться наверх.

Доволен ли я тем, как работает академия? Нет, конечно. Недоволен. Они должны работать лучше. Хотя мы лучшая в России команда и у нас лучшая в России академия, нам есть куда расти», – заявил Федун.

«Спартак» в текущем сезоне досрочно стал чемпионом РФПЛ и получил право сыграть в Лиге чемпионов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (11)
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turist82
1494997682
Все правильно сказал Арнольдыч!
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oyabun
1495000837
И кто из Академии Спартака в последние годы пробился в основной состав? Я даже не могу назвать таких.. Получается Академия работает впустую, выпускники её либо в аренде усиливают соперников, либо напрямую продаются в другие команды.
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Benifacto
1495004539
вода мокрая, трава зеленая, небо голубое.....


Лёня ты нас за кого держишь?это и так все очевидные вещи что надо растить молодежь, повеселил ты конечно с утра спасибо, Путь Аякса))))Путь Томи емана)))
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dok66
1495007246
Опять за рыбу деньги . Об этом уже говорится десятилетия . Есть хорошее высказывание кого-то из великих : "Чтобы начать делать , нужно перестать говорить, и начать делать !"
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Д Альбертини
1495009039
Почему то все воспитанники академии играют где угодно, Только не в Спартаке. А те которые пробиваются, то совсем не заметны в основном составе главной команды..
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Футболозавр Рекс
1495018061
А кто в курсе? Футбольные академии, созданные с нуля в современной России кроме краснодарской и имени Коноплёва еще есть?
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