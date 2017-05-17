Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Федун призвал российские клубы выбрать путь развития «Аякса»

    Президент «Спартака» Леонид Федун исключил, что в команду придут в большом количестве новички, так как существует финансовый фэйр-плей. По мнению владельца красно-белых, российским клубам следует развиваться по пути «Аякса».

    «Команда должна развиваться и укрепляться, должны приходить новые игроки. К сожалению, много новых игроков не будет по той простой причине, что существуют очень жестокие финансовые ограничения, введенные УЕФА. Это финансовый фэйр-плей.

    Финансовый фэйр-плей… Знаете, это искусственно ввели гетто для слабых и растущих клубов и сказали: «Вы там будете находиться вечно, а вот большие клубы, которые получают большие доходы, могут покупать больших игроков, они будут отдельной кастой». Вот это фактически сделали.

    Есть ли какой-нибудь путь для наших клубов? Путь «Аякса». Это воспитание собственных талантов. Воспитание русских игроков. Именно поэтому я в первую очередь начал вкладываться в школу. Как только мы увидим, что молодые игроки достигнут такого уровня, что они будут конкурентоспособны не только на уровне первой лиги, но и высшей лиги, тогда появится шанс прорваться наверх.

    Доволен ли я тем, как работает академия? Нет, конечно. Недоволен. Они должны работать лучше. Хотя мы лучшая в России команда и у нас лучшая в России академия, нам есть куда расти», – заявил Федун.

    «Спартак» в текущем сезоне досрочно стал чемпионом РФПЛ и получил право сыграть в Лиге чемпионов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2017 07:58
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 17 мая 2017, 13:47

      А кто в курсе? Футбольные академии, созданные с нуля в современной России кроме краснодарской и имени Коноплёва еще есть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 мая 2017, 11:17

      Почему то все воспитанники академии играют где угодно, Только не в Спартаке. А те которые пробиваются, то совсем не заметны в основном составе главной команды..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий > Д Альбертини 17 мая 2017, 12:16

      Ежегодно академия выпускает целую полноценную команду, иногда почти 30 человек. И как их всех 30 запихнуть в заявку? В том то и плюс, что они находят себя в РФПЛ, при этом не забывая свои корни: Самедов, Олег Иванов, Дзюба, Семенов, Шишкин, Солосин...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Павелий 17 мая 2017, 13:30

      вот в том и дело, что в Спартаке они не до конца, что ли раскрывают свой потенциал.. а при переходе в другой клуб у них получается (не у всех и не всегда)) ) например взять тех же Давыдова и Тимофеева, их и Аленичев ставил в основу, давал проявить себя, и Карерра... и толку то. они не важно смотрятся в первой команде. зато фиерят в во второй команде.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс > Д Альбертини 17 мая 2017, 13:43

      Такого уровня футболисты, что уж там. Почему-то Пеле, Марадона и иже с ними не рождались даже в Союзе. Возможно, не во всех странах может родиться футбольная звезда. Посмотрим на Китай, их очень много, у них идёт целенаправленная подготовка футболистов. Неужели, и у них не сможет появиться своя суперзвезда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 10:47

      Опять за рыбу деньги . Об этом уже говорится десятилетия . Есть хорошее высказывание кого-то из великих : "Чтобы начать делать , нужно перестать говорить, и начать делать !"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto 17 мая 2017, 10:02

      вода мокрая, трава зеленая, небо голубое.....



      Лёня ты нас за кого держишь?это и так все очевидные вещи что надо растить молодежь, повеселил ты конечно с утра спасибо, Путь Аякса))))Путь Томи емана)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33429

      oyabun 17 мая 2017, 09:00

      И кто из Академии Спартака в последние годы пробился в основной состав? Я даже не могу назвать таких.. Получается Академия работает впустую, выпускники её либо в аренде усиливают соперников, либо напрямую продаются в другие команды.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +450

      Houston > oyabun 17 мая 2017, 09:58

      кутепов, зуев, давыдов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33429

      oyabun > Houston 17 мая 2017, 10:18

      Кутепов не выпускник Спартаковской Академии, см.Википедию. Зуев и Давыдов в основном составе не играют. Раз в год не считается

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 17 мая 2017, 08:08

      Все правильно сказал Арнольдыч!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11