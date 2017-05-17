Федун призвал российские клубы выбрать путь развития «Аякса»

Президент «Спартака» Леонид Федун исключил, что в команду придут в большом количестве новички, так как существует финансовый фэйр-плей. По мнению владельца красно-белых, российским клубам следует развиваться по пути «Аякса».

«Команда должна развиваться и укрепляться, должны приходить новые игроки. К сожалению, много новых игроков не будет по той простой причине, что существуют очень жестокие финансовые ограничения, введенные УЕФА. Это финансовый фэйр-плей.

Финансовый фэйр-плей… Знаете, это искусственно ввели гетто для слабых и растущих клубов и сказали: «Вы там будете находиться вечно, а вот большие клубы, которые получают большие доходы, могут покупать больших игроков, они будут отдельной кастой». Вот это фактически сделали.

Есть ли какой-нибудь путь для наших клубов? Путь «Аякса». Это воспитание собственных талантов. Воспитание русских игроков. Именно поэтому я в первую очередь начал вкладываться в школу. Как только мы увидим, что молодые игроки достигнут такого уровня, что они будут конкурентоспособны не только на уровне первой лиги, но и высшей лиги, тогда появится шанс прорваться наверх.

Доволен ли я тем, как работает академия? Нет, конечно. Недоволен. Они должны работать лучше. Хотя мы лучшая в России команда и у нас лучшая в России академия, нам есть куда расти», – заявил Федун.

«Спартак» в текущем сезоне досрочно стал чемпионом РФПЛ и получил право сыграть в Лиге чемпионов.