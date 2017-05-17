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  • Каррера: «С первого дня понял, что этот «Спартак» мой, а не Аленичева»

Каррера: «С первого дня понял, что этот «Спартак» мой, а не Аленичева»

17 мая 2017, 07:42
27

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает необоснованными утверждениями, что нынешняя команда является и итогом работы в ней Дмитрия Аленичева.

Напомним, российский специалист был уволен со своего поста в начале текущего сезона.

«С первого дня понял, что этот «Спартак» мой, а не Аленичева. Пусть игроки были приобретены при нем, я сразу изменил в команде все – и тренировки, и отношение к ним. И почувствовал, что это моя команда.

Поздравил ли меня с чемпионством Аленичев? Нет. Мы с ним не общаемся. Но, кстати, недавно виделись, даже поиграли в мини-футбол», – заявил Каррера.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (27)
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mig28
1495000036
Ну звезда теперь!))
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mihail200606
1495000203
Блин, с этой темой "багаж Аленичева" достали... Какая щас на х.. разница.. Выиграли и выиграли.. Когда Романцев в 95 после проигранного чемпионата испугался что не потянет дальше и что лучше свалить с тренерства, а ярцев в 96 выиграл чемпионат с молодняком, то никто не говорит почему то , что дальше был багаж ярцева.. Все говорят какой великий Романцев... А тот , будучи президентом, просто кинул ярцева
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lekseij2007
1495000363
Блин, ну вот ты был скромным и всем нравился , зачем теперь такое говорить... зря.
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neveldomha
1495000482
Затрахали вы уже с этим спартаком. Цыплят по осени считают.
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firs04
1495001717
Фу, как не стыдно. Скромнее надо быть
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BANNIKOV1970
1495001870
вот и петушатина
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sochi-2013
1495003390
Совсем ах*ели со своим Каррерой! Ну уже противно!
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a-rakhmatov
1495003643
Чемпионскую основу пищевика заложил Аленичев, а Каррера почует на лаврах....совсем зазвездился Массимо !
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VVM1964
1495007014
ПРИ ВСЕМ МОЕМ УВАЖЕНИИ К КАРРЕРЕ КАК ТО ... НЕ СКРОМНО ( ЕСЛИ ЖУРНАЛЮГИ КОНЕЧНО , КАК ВСЕГДА , ЧЕГО НИБУДЬ НЕ ТОЧНО НЕ СФОРМУЛИРОВАЛИ )
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ItalianFootball
1495007845
В мини-футбол молча играли ?
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