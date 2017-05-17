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    Каррера: «С первого дня понял, что этот «Спартак» мой, а не Аленичева»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает необоснованными утверждениями, что нынешняя команда является и итогом работы в ней Дмитрия Аленичева.

    Напомним, российский специалист был уволен со своего поста в начале текущего сезона.

    «С первого дня понял, что этот «Спартак» мой, а не Аленичева. Пусть игроки были приобретены при нем, я сразу изменил в команде все – и тренировки, и отношение к ним. И почувствовал, что это моя команда.

    Поздравил ли меня с чемпионством Аленичев? Нет. Мы с ним не общаемся. Но, кстати, недавно виделись, даже поиграли в мини-футбол», – заявил Каррера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2017 07:42
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +484

      Андреич 17 мая 2017, 14:54

      Ишь как запел!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 мая 2017, 14:15

      Ну понесло что-то Карреру, нет чтобы превратить всё в шутку, теперь жди продолжения дебатов...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 17 мая 2017, 13:44

      Достали уже с Аленичевым журналюги,,,Тогда уж лучше Карпина вспомнили бы тот хоть два серебра и бронзу взял

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 17 мая 2017, 12:20

      пока владелец Федун,то Спартак его,а остальные приходят и уходят и ничего не поделать-наёмный персонал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 мая 2017, 10:57

      В мини-футбол молча играли ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 17 мая 2017, 10:45

      Теперь Аленичев должен вызвать Карреру на дуэль. Кто победит, тот и будет тренером)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 17 мая 2017, 10:30

      Грацио бл#ть!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      bodhi 17 мая 2017, 10:06

      Пошла вода горячая.

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 17 мая 2017, 09:49

      Аленичев в нокауте)))

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 мая 2017, 09:47

      Чемпионскую основу пищевика заложил Аленичев, а Каррера почует на лаврах....совсем зазвездился Массимо !

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