Каррера: «С первого дня понял, что этот «Спартак» мой, а не Аленичева»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает необоснованными утверждениями, что нынешняя команда является и итогом работы в ней Дмитрия Аленичева.

Напомним, российский специалист был уволен со своего поста в начале текущего сезона.

«С первого дня понял, что этот «Спартак» мой, а не Аленичева. Пусть игроки были приобретены при нем, я сразу изменил в команде все – и тренировки, и отношение к ним. И почувствовал, что это моя команда.

Поздравил ли меня с чемпионством Аленичев? Нет. Мы с ним не общаемся. Но, кстати, недавно виделись, даже поиграли в мини-футбол», – заявил Каррера.