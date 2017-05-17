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    Каррера заявил, что с самого начала увидел в «Спартаке» наличие крепкого костяка

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что с самого начала работы на своем посту увидел наличие у команды костяка. Под руководством итальянского специалиста красно-белые в текущем сезоне стали досрочными чемпионами РФПЛ.

    «Мы хорошо подготовились ко второй части сезона, чтобы провести этот период максимально эффективно. Конечно, продолжительная пауза немножко чувствуется. Ведь товарищеские встречи на сборах уступают по накалу матчам чемпионата. Но мы много работали, чтобы закончить чемпионат с победным результатом.

    Поговорив в первый раз с футболистами, я понял, что в команде есть крепкий костяк и что в этом плане мне повезло. Сказал ребятам: «Давайте работать на максимуме, потому что у нас есть возможность добиться высокого результата», – заявил Каррера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2017 06:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 мая 2017, 07:12

      И сейчас этот костяк надо сохранить)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 мая 2017, 07:02

      И это правда.

      1
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