Федун: «Стоимость продажи Промеса станет рекордной для российского футбола»

Владелец «Спартака» Леонид Федун не исключил, что лидер команды Квинси Промес покинет команду. Однако произойдет это лишь в том случае, если за голландца заплатят отступные, прописанные в контракте игрока.

«Есть выкупная цена, которая стоит в контракте. Это очень высокая цена. Она будет рекордной для российского футбола. Но если кто-то заплатит, то у меня не будет аргументов его удержать. Значит это топ-клуб. Но, зная его, он с удовольствием останется в «Спартаке», чтобы попробовать свои силы в Лиге чемпионов, чтобы быть интересным не для средних английских клубов, а действительно для топ-клубов», – заявил Федун.

Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 24 матча, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.