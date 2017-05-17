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    Федун: «Стоимость продажи Промеса станет рекордной для российского футбола»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун не исключил, что лидер команды Квинси Промес покинет команду. Однако произойдет это лишь в том случае, если за голландца заплатят отступные, прописанные в контракте игрока.

    «Есть выкупная цена, которая стоит в контракте. Это очень высокая цена. Она будет рекордной для российского футбола. Но если кто-то заплатит, то у меня не будет аргументов его удержать. Значит это топ-клуб. Но, зная его, он с удовольствием останется в «Спартаке», чтобы попробовать свои силы в Лиге чемпионов, чтобы быть интересным не для средних английских клубов, а действительно для топ-клубов», – заявил Федун.

    Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 24 матча, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2017 06:13
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +382

      лёха72 17 мая 2017, 11:43

      а лучше оставить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 17 мая 2017, 10:48

      Каррера: «Уйдет Промес или не уйдет – решаю я)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 17 мая 2017, 10:41

      не надо его продовать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 17 мая 2017, 10:33

      Да че там... Ждем обещания от Антохи, что не уйдет. поука не выиграет со Спартаком ЛЧ. Его "угрозы" имеют свойство сбываться ;)

      2
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      Рейтинг: +94

      alex ni 17 мая 2017, 10:18

      На самом деле нужно пожелать парню удачи, как бы я не был негативно настроен к красно-белым цветам, это игрок интересно себя показал не только в этом но и в предыдущем сезоне, да и судя по всему по хар-ру не такой Г, как тот-же веллитон.

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 17 мая 2017, 09:49

      Получается больше 55 млн за которые халк ушёл....вряд ли даже половину из них заплатят

      1
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > алекс88 17 мая 2017, 10:51

      Халк ушел за 56 млн евро, официально, а по инсайд инфе 60 млн евро отступные за Антоху, Но вещь какая, если будут Топ клубы, то врятли они заплатят за Антоху 60 млн, если только он в ЛЧ не покажет сябя на равне с CR7, а вот китайцы могут купить его за 60млн, вот только врятли Антоха захочет туда ехать. Вот и получается,что 60 млн врятли получится.

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 17 мая 2017, 09:39

      бредит Леня.. приложите ему лёд к голове...

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 мая 2017, 09:33

      ладошки уже вспотели...

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 мая 2017, 09:26

      Федун решил навариться на Промесе )))

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 17 мая 2017, 09:21

      ептеть Спартак вдруг стал Порту)Леня очнись...РФПЛ это понижение в классе))))рекордным был Халк, и Это'О, а Промес стабильный средняк!

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