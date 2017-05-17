Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федун: «Стоимость продажи Промеса станет рекордной для российского футбола»

Федун: «Стоимость продажи Промеса станет рекордной для российского футбола»

17 мая 2017, 06:13
22

Владелец «Спартака» Леонид Федун не исключил, что лидер команды Квинси Промес покинет команду. Однако произойдет это лишь в том случае, если за голландца заплатят отступные, прописанные в контракте игрока.

«Есть выкупная цена, которая стоит в контракте. Это очень высокая цена. Она будет рекордной для российского футбола. Но если кто-то заплатит, то у меня не будет аргументов его удержать. Значит это топ-клуб. Но, зная его, он с удовольствием останется в «Спартаке», чтобы попробовать свои силы в Лиге чемпионов, чтобы быть интересным не для средних английских клубов, а действительно для топ-клубов», – заявил Федун.

Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 24 матча, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Федун Леонид
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1494993621
Лучше пусть еще сезон в команде проведет.
Ответить
Mahone
1494995485
Пусть остается,цена вырастет после Лиги Чемпионов,а так лучше остаться в России
Ответить
VIPded
1494995773
Пусть сначала в ЛЧ что-то покажет!
Ответить
Sergej-74
1494999276
На топ клуб он пока не наиграл
Ответить
Benifacto
1495002076
ептеть Спартак вдруг стал Порту)Леня очнись...РФПЛ это понижение в классе))))рекордным был Халк, и Это'О, а Промес стабильный средняк!
Ответить
кошмарик
1495003196
бредит Леня.. приложите ему лёд к голове...
Ответить
алекс88
1495003762
Получается больше 55 млн за которые халк ушёл....вряд ли даже половину из них заплатят
Ответить
alex ni
1495005496
На самом деле нужно пожелать парню удачи, как бы я не был негативно настроен к красно-белым цветам, это игрок интересно себя показал не только в этом но и в предыдущем сезоне, да и судя по всему по хар-ру не такой Г, как тот-же веллитон.
Ответить
momwig_
1495006392
Да че там... Ждем обещания от Антохи, что не уйдет. поука не выиграет со Спартаком ЛЧ. Его "угрозы" имеют свойство сбываться ;)
Ответить
PNZ1985
1495007311
Каррера: «Уйдет Промес или не уйдет – решаю я)
Ответить
Главные новости
В «Локо» конфликт из-за Батракова
23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
5
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
9
Все новости
Все новости
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
23:30
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
22:41
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
22:19
3
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
21:48
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+