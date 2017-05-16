Мацуев: «В 1992-м выбегал на поле, когда «Спартак» выиграл золото»

Известный российский пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев рассказал о своем отношении к решению руководства красно-белых пустить болельщиков на поле по окончании матча 29-го тура РФПЛ против «Терека».

«Сам буду смотреть завтрашний матч в Инсбруке. Через Интернет в очередной раз. К решению клуба позволить болельщикам выйти на поле после матча отношусь хорошо. Это эйфория, все очень долго ждали чемпионства. Уверен, что все пройдет без эксцессов. Я непосредственный участник выбега на поле в 1992-м, когда «Спартак» выиграл золото первого чемпионата России в матче с «Локомотивом» — 4:1. И я, студент Центральной музыкальной школы при консерватории, в абсолютно сумасшедшем состоянии перелез через кордоны и побежал на поле. Качали Романцева, Карпина, Радченко, Пятницкого, Онопко. Даже удалось взять кусок сетки ворот, которая до сих у меня хранится.

Даже не думал в том момент, что меня могут огреть дубинкой. Ощущал абсолютную эйфорию, которая несла меня словно на крыльях. Помню все, будто это было вчера. Чувство, когда оказываешься на поле рядом со своими кумирами, сложно описать словами. Настоящие болельщики поймут, о чем я говорю. Потому решение «Спартака» позволить людям выйти на поле – грандиозное. Главное – чтобы никто не пострадал. Но я уверен, что все будет хорошо, потому что такая эйфория дорогого стоит. Это будет спектакль, как всегда у нас в «Спартаке», – сказал Мацуев.

Встреча «Спартак» – «Терек» состоится 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.