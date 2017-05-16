Глушаков: «Благодарен Аленичеву за то, что доверил мне быть капитаном. Его заслуга в чемпионстве тоже есть»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение о вкладе в текущие успехи красно-белых бывшего главного тренера Дмитрия Аленичева. Футболист поблагодарил специалиста за то, что он доверил ему капитанскую повязку.

«Конечно, заслуга Аленичева тоже есть. Ведь при нем в команду пришли некоторые игроки, которые впоследствии стали чемпионами, – например, Зе Луиш, Зобнин, Фернандо. Но если говорить об Аленичеве, тогда нужно отметить и всех остальных тренеров, кто работал в «Спартаке» до него, тех, кто привел в клуб других игроков. Например, я пришел в «Спартак» при Валерии Карпине. А Дмитрию Анатольевичу благодарен за то, что доверил мне стать капитаном команды. И спасибо партнерам, которые путем голосования выбрали меня», – сказал Глушаков.

«Спартак» обеспечил себе золотые медали РФПЛ впервые с 2001 года.