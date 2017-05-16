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  • Глушаков: «Благодарен Аленичеву за то, что доверил мне быть капитаном. Его заслуга в чемпионстве тоже есть»

Глушаков: «Благодарен Аленичеву за то, что доверил мне быть капитаном. Его заслуга в чемпионстве тоже есть»

16 мая 2017, 21:40
7

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение о вкладе в текущие успехи красно-белых бывшего главного тренера Дмитрия Аленичева. Футболист поблагодарил специалиста за то, что он доверил ему капитанскую повязку.

«Конечно, заслуга Аленичева тоже есть. Ведь при нем в команду пришли некоторые игроки, которые впоследствии стали чемпионами, – например, Зе Луиш, Зобнин, Фернандо. Но если говорить об Аленичеве, тогда нужно отметить и всех остальных тренеров, кто работал в «Спартаке» до него, тех, кто привел в клуб других игроков. Например, я пришел в «Спартак» при Валерии Карпине. А Дмитрию Анатольевичу благодарен за то, что доверил мне стать капитаном команды. И спасибо партнерам, которые путем голосования выбрали меня», – сказал Глушаков.

«Спартак» обеспечил себе золотые медали РФПЛ впервые с 2001 года.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Карпин Валерий Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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RedWhiteFans2
1494960889
Молодец Глушаков! Мы своих не бросаем. Это очень важно то, , ты сказал это вслух. Теперь я с тобой всегда, капитан.
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+50/-50
1494965612
Как это похоже на Голливуд. Спасибо Аленичеву, Карпину, НольТрофеичу, семье, коту Ваське, друзьям, соседям, болельщикам, олигархам, нищим, Москве, России и всем, всем, всем. Ну, что здесь сказать - спасибо, что ты у нас есть - Денис.
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APchelov
1494971074
Как в кино Зигзаг Удачи, ей богу! Все сочувствовали Орешникову. Все жалели его. Но это была бесплатная жалость. Так же и тут. Ну буквально все взахлёб благодарят Аленичева. Прекрасно понимая, что заслуга его никакая. Каррера - вот подарок судьбы. И это Алень должен от души поздравлять и итальянца, и команду. А не сидеть, тихо обидевшись на весь мир.
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Д Альбертини
1494984312
Как всегда не полностью интервью перепечатали))
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Mahone
1494984827
Думаю правильно говорит,фундамент заложен Аленичевым!!!!!!!
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OfaZavr
1495005758
Настоящий капитан! Удачи!
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dok66
1495012736
Да правильно сказал . Команда не за один сезон построилась . В нужный момент появился Каррера и все сошлось .
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