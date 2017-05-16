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    Глушаков: «Благодарен Аленичеву за то, что доверил мне быть капитаном. Его заслуга в чемпионстве тоже есть»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение о вкладе в текущие успехи красно-белых бывшего главного тренера Дмитрия Аленичева. Футболист поблагодарил специалиста за то, что он доверил ему капитанскую повязку.

    «Конечно, заслуга Аленичева тоже есть. Ведь при нем в команду пришли некоторые игроки, которые впоследствии стали чемпионами, – например, Зе Луиш, Зобнин, Фернандо. Но если говорить об Аленичеве, тогда нужно отметить и всех остальных тренеров, кто работал в «Спартаке» до него, тех, кто привел в клуб других игроков. Например, я пришел в «Спартак» при Валерии Карпине. А Дмитрию Анатольевичу благодарен за то, что доверил мне стать капитаном команды. И спасибо партнерам, которые путем голосования выбрали меня», – сказал Глушаков.

    «Спартак» обеспечил себе золотые медали РФПЛ впервые с 2001 года.

    Источник: ФК «Спартак»

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    16.05.2017 21:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 12:18

      Да правильно сказал . Команда не за один сезон построилась . В нужный момент появился Каррера и все сошлось .

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2017, 10:22

      Настоящий капитан! Удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 мая 2017, 04:33

      Думаю правильно говорит,фундамент заложен Аленичевым!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 мая 2017, 04:25

      Как всегда не полностью интервью перепечатали))

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 мая 2017, 00:44

      Как в кино Зигзаг Удачи, ей богу! Все сочувствовали Орешникову. Все жалели его. Но это была бесплатная жалость. Так же и тут. Ну буквально все взахлёб благодарят Аленичева. Прекрасно понимая, что заслуга его никакая. Каррера - вот подарок судьбы. И это Алень должен от души поздравлять и итальянца, и команду. А не сидеть, тихо обидевшись на весь мир.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 мая 2017, 23:13

      Как это похоже на Голливуд.
      Спасибо Аленичеву, Карпину, НольТрофеичу, семье, коту Ваське, друзьям, соседям, болельщикам, олигархам, нищим, Москве, России и всем, всем, всем.
      Ну, что здесь сказать - спасибо, что ты у нас есть - Денис.

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 мая 2017, 21:54

      Молодец Глушаков! Мы своих не бросаем. Это очень важно то, , ты сказал это вслух. Теперь я с тобой всегда, капитан.

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