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    Мората не пожал руку Зидану после замены в матче с «Севильей»

    Нападающий «Реала» Альваро Мората выразил недовольство своей заменой в поединке 37-го тура Примеры с «Севильей» (4:1). Покидая поле, игрок отказался пожать протянутую руку главному тренеру Зинедину Зидану.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 24-летний игрок принял участие в 25-ти встречах (в 14-ти – с первых минут), записав на свой счет 15 голов и пять результативных передач.

    Ранее сообщалось, что интерес к испанцу, контракт которого со сливочными истекает в июне 2021 года, проявляют «Милан», «Арсенал» и «Челси». По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 40 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    16.05.2017 13:54
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 16 мая 2017, 19:33

      мората скоро уйдёт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 мая 2017, 19:23

      Ну и что с этого,думаешь Зиза тебя не будет заменить в следующий игре.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 17:34

      Вообще-то в 24 года пора уже умерить свой юношеский максимализм . Есть главный тренер , и ему решать кто и когда будет играть .! Я бы еще понял его , если бы Реал "плыл". А так , - он не прав.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Evklid 16 мая 2017, 17:31

      Нытик,вечно недовольный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1318

      Казак88 16 мая 2017, 17:31

      Без работы не останется.

      -1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 16 мая 2017, 16:27

      Тоже мне крутышка от Данон

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 16 мая 2017, 15:58

      В РФПЛ такое тоже, к сожалению не редко встречается.

      0
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      Рейтинг: +86

      lokomotyv 16 мая 2017, 15:56

      я считаю что парню нужно потерпеть, бензему продадут и он будет в атаке, нужно ждать свой шанс, его не зря забрали с юве

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      Рейтинг: +202

      Ronko 16 мая 2017, 15:23

      Я одного не пойму. Ну все хорошо же у Мораты в Юве было, ну зачем парня вытаскивать с первых ролей для маринада на лавке? Называется ни себе ни людям.

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > Ronko 16 мая 2017, 16:23

      это называется глубина лавки, именно поэтому Реал в финале, так же как и Юве!!!ты думаешь в Юве у него было бы больше времени с Игуанином и Дибалой?

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      Рейтинг: +19

      Inqr > Benifacto 16 мая 2017, 16:26

      Он спокойно бы играл на позиции Манджукича. И 100% выходил бы чаще на поле.

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > Inqr 16 мая 2017, 16:28

      так то Манджукичь шас на фланге)))

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      Рейтинг: +19

      Inqr > Benifacto 16 мая 2017, 16:33

      Ну откровенно говоря, Манджукич тоже не фланговый игрок, но перестроился для нужды команды. Чем Мората хуже?

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 16 мая 2017, 14:58

      Моратта Моратта, а ты неподумал что вся твоя результативность заслуга Зизу, ведь он сделал из тебя своего козыря, а ты так плюешь в ответ...
      по факту должен быть благодарен каждой возможности выйти на поле и показать что можешь, потому и наколотил больше Бенза, у Бенза иная задача на поле...

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      Рейтинг: +19

      Inqr > Benifacto 16 мая 2017, 16:23

      А в Ювентусе результативность Мораты тоже только благодаря Зизу была?

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > Inqr 16 мая 2017, 16:25

      а 6-7 мячей это мега результативность?

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      Inqr > Benifacto 16 мая 2017, 16:32

      Если твои голы приносят победы в важных матчах, то в чем проблема, что ты забиваешь немного? Мората забил Севилье и Манчестер Сити и отдал 2 голевые передачи в матчах против Баварии!

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > Inqr 16 мая 2017, 16:40

      ну ты же за реализацию говорил, вот у него 8 мячей 3 голевых, я не умаляю его заслуг, но я чувствую что ему и не надо играть весь матч, он хорошо входит в игру, и умеет читать её, и находиться в нужной позиции, но я все токи считаю это клоуничество с Зизу лишним и вредящим перед главной игрой сезона, ну а выпустят его с первых минут а он возьмет и обосрется

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