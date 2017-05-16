Мората не пожал руку Зидану после замены в матче с «Севильей»

Нападающий «Реала» Альваро Мората выразил недовольство своей заменой в поединке 37-го тура Примеры с «Севильей» (4:1). Покидая поле, игрок отказался пожать протянутую руку главному тренеру Зинедину Зидану.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 24-летний игрок принял участие в 25-ти встречах (в 14-ти – с первых минут), записав на свой счет 15 голов и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что интерес к испанцу, контракт которого со сливочными истекает в июне 2021 года, проявляют «Милан», «Арсенал» и «Челси». По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 40 миллионов евро.