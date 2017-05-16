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  • Мората не пожал руку Зидану после замены в матче с «Севильей»

Мората не пожал руку Зидану после замены в матче с «Севильей»

16 мая 2017, 13:54
28

Нападающий «Реала» Альваро Мората выразил недовольство своей заменой в поединке 37-го тура Примеры с «Севильей» (4:1). Покидая поле, игрок отказался пожать протянутую руку главному тренеру Зинедину Зидану.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 24-летний игрок принял участие в 25-ти встречах (в 14-ти – с первых минут), записав на свой счет 15 голов и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что интерес к испанцу, контракт которого со сливочными истекает в июне 2021 года, проявляют «Милан», «Арсенал» и «Челси». По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 40 миллионов евро.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Севилья Мората Альваро Зидан Зинедин
Комментарии (28)
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panmon
1494932461
Трагедия века! А вообще зря Морату недооценивают, он хорош. точно лучше Бенза. Думаю что с ним - показатели Роналду упадут, поэтому и не ставят. Зато процент побед бы вырос да и игра стала бы поживее...
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Болельщик Реал Мадрида
1494932625
Если эта ситуация правда и между Зиданом и Моратой существует конфликт или отношения не являются идеальными и инициатором этого конфликта, является сам Альваро, то он не прав. С Зиданом так обращаться не стоит. Как ни как он главный тренер команды и он решает, когда и кому играть. Если он верит в Бензима, на то есть основания. Да, Карим не всегда показывает то, что от него хочет публика. Да он не забивает иногда в тех моментах, в которых гол, является очевидным, но при всех этих минусах в нужное время он делает, то за что его любят. Я сейчас говорю, про ответный матч против "Атлетико Мадрид". Как он накрутил защитников, которые к слову сказать не являются самыми последними в мире. Роналду такого давно не показывал, а у Карима получилось и Реал вышел в финал. Я считаю, что Морате стоит немного унять свой мальчишеский эгоизм и ждать своего шанса ибо если он удет, то взять когда либо кубок ЛЧ с другой командой, упадут ровно на половину. А в Реале этот шанс, есть каждый сезон пока там собраны такие классные футболисты.
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simoron81
1494934321
Мората не прав
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bset
1494934962
Ты че пес ты кому руку не пожал слыш
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Sanches 1204
1494941273
Тоже мне крутышка от Данон
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Казак88
1494945101
Без работы не останется.
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Evklid
1494945118
Нытик,вечно недовольный
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dok66
1494945265
Вообще-то в 24 года пора уже умерить свой юношеский максимализм . Есть главный тренер , и ему решать кто и когда будет играть .! Я бы еще понял его , если бы Реал "плыл". А так , - он не прав.
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САНЁК17
1494951810
Ну и что с этого,думаешь Зиза тебя не будет заменить в следующий игре.
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NEON-SM
1494952406
мората скоро уйдёт
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