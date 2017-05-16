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    Гвардиола верит, что Хамес проявит себя в Англии

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что полузащитник «Реала» Хамес Родригес не затерялся бы в английской Премьер-лиге. Напомним, ранее появилась информация, что он может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    «Сможет ли оказаться Хамес в Англии? Его игровые качества не вызывают сомнений. В «Реале» он не получает много игрового времени из-за того, что его партнеры по команде очень сильны.

    Все высококлассные игроки могут проявить себя в любом чемпионате. А их игровая практика будет зависеть от уровня одноклубников и команды», – считает специалист.

    Хамес в текущем сезоне сыграл 21 игру, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Marca

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    16.05.2017 08:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 мая 2017, 19:38

      Удачи Хамесе,чтобы не получилось как у Фалкао.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 16 мая 2017, 09:52

      МЮ или Ман Сити?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. > ЧИНГИСХАН 90 16 мая 2017, 12:48

      МЮ

      0
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