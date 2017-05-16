Гвардиола верит, что Хамес проявит себя в Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что полузащитник «Реала» Хамес Родригес не затерялся бы в английской Премьер-лиге. Напомним, ранее появилась информация, что он может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

«Сможет ли оказаться Хамес в Англии? Его игровые качества не вызывают сомнений. В «Реале» он не получает много игрового времени из-за того, что его партнеры по команде очень сильны.

Все высококлассные игроки могут проявить себя в любом чемпионате. А их игровая практика будет зависеть от уровня одноклубников и команды», – считает специалист.

Хамес в текущем сезоне сыграл 21 игру, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.