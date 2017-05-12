Источник: Хамес и «Манчестер Юнайтед» достигли устной договоренности по трансферу

Работник колумбийской радиостанции RCN Антонио Касаль заявил о том, что полузащитник «Реала» Хамес Родригес близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». С его слов, стороны достигли устной договоренности по переходу в период летнего трансферного окна.

Источник сообщает, что судьба сделки зависит от решения нападающего «МЮ» Уэйна Руни, которого связывают с возможным трансфером в клубы чемпионата Китая. Ранее «Бомбардир» со ссылкой на Sky Sports писал о том, что 31-летний англичанин останется в команде.

В нынешнем сезоне Хамес забил 11 голов и отдал 13 результативных передач в 31-м матче всех турниров. 25-летний колумбиец является самым результативным полузащитником Ла Лиги. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.