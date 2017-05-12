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    Источник: Хамес и «Манчестер Юнайтед» достигли устной договоренности по трансферу

    Работник колумбийской радиостанции RCN Антонио Касаль заявил о том, что полузащитник «Реала» Хамес Родригес близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». С его слов, стороны достигли устной договоренности по переходу в период летнего трансферного окна.

    Источник сообщает, что судьба сделки зависит от решения нападающего «МЮ» Уэйна Руни, которого связывают с возможным трансфером в клубы чемпионата Китая. Ранее «Бомбардир» со ссылкой на Sky Sports писал о том, что 31-летний англичанин останется в команде.

    В нынешнем сезоне Хамес забил 11 голов и отдал 13 результативных передач в 31-м матче всех турниров. 25-летний колумбиец является самым результативным полузащитником Ла Лиги. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2017 20:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 01:10

      хамес, бейл, может и рона сразу, разгорячились кошельки

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 12 мая 2017, 21:16

      Давно пора из Реала уходить.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 мая 2017, 20:25

      По новостям половина Реала по устной договоренности в МЮ переходит !

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > XaXatyn 12 мая 2017, 20:39

      Устной договоренность, типа как буду жениться?

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